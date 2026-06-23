La MOE le llamó la atención a Gustavo Petro por sus denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial: la razón

Un hombre identificado como Esteban González Pons, Jefe de Misión de Observación Electoral de la Unión Europea: la misión de observadores de la Unión Europea expresó cuestionamientos al presidente Gustavo Petro por sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito MOE

Los observadores de la Unión Europea cuestionaron al presidente Gustavo Petro por denunciar supuestas irregularidades en la segunda vuelta presidencial, al advertir que esos señalamientos no fueron planteados por quienes compiten en la elección.

“Sorprende y sigue sorprendiéndonos que el presidente de la República denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos”, dijo Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE.

El funcionario explicó que la misión concentra su trabajo en lo que comunican los actores directamente involucrados en la contienda. “Nosotros estamos aquí para atender a lo que dicen los que participan en el proceso”, sostuvo.

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En ese marco, González Pons marcó un límite sobre el rol institucional del mandatario durante la etapa electoral. “El presidente de la República debe cumplir con su misión como presidente de la República. Parece ocioso recordarlo: él no es un candidato”, afirmó.

La Misión Electoral de la UE descarta manipulación en el conteo de votos de las elecciones colombianas - crédito Pablo Seco/EFE

El jefe de la misión agregó que, por su cargo, Petro cuenta con herramientas del Estado para actuar dentro de los canales legales si considera que hay hechos que ameritan intervención. “Como presidente de la República, tiene a su disposición los recursos que le corresponden para cumplir y hacer cumplir la ley en Colombia”, señaló.

Consultado por la discusión sobre la participación de funcionarios en campañas, González Pons reconoció que la normativa local impone restricciones. “La ley colombiana es contraria a que los cargos públicos se manifiesten durante las campañas electorales, y así lo constatamos en el informe”, dijo.

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Pero también indicó que, al evaluar ese punto, la misión no le asigna un peso central frente a otros estándares aplicables. “Los estándares internacionales sobre democracia permiten que todo el mundo, incluidos los cargos públicos, puedan pronunciarse durante las campañas electorales. Por lo tanto, no es algo a lo que le demos relevancia”, afirmó.

La Registraduría confirmó una coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio de votos

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó la validez de los resultados del preconteo de votos en la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio de 2026, tras concluir el escrutinio de primer nivel a cargo de jueces y notarios en todo el país. El proceso, que involucró cerca de 9.000 funcionarios distribuidos en casi 3.000 comisiones escrutadoras, fue calificado por el organismo como eficiente y transparente.

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El preconteo arrojó una diferencia de votos mínima entre los candidatos: Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la patria, obtuvo 12.959.542 votos, mientras que su rival, Cepeda, alcanzó 12.708.712 sufragios.

La Registraduría hizo énfasis en que las discrepancias entre el preconteo y el escrutinio fueron escasas, lo que, según la institución, garantiza la robustez del sistema electoral colombiano.

Con este comunicado, la Registraduría indicó normalidad en la fase de escrutinio de la primera vuelta - crédito suministrado a Infobae Colombia

En un comunicado, la entidad señaló: “Una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.

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El escrutinio de primer nivel, realizado por comisiones conformadas por jueces y notarios, permitió consolidar y divulgar los resultados de manera exitosa. La Registraduría destacó que el proceso fue “inédito en la historia de Colombia”, tanto por la rapidez como por la precisión en la consolidación de los datos.

La participación ciudadana fue otro punto subrayado por el órgano electoral. Más de un millón de colombianos, junto con la Fuerza Pública y los organismos de control, intervinieron para garantizar la integridad y la transparencia del proceso. Este esfuerzo conjunto fue reconocido como un factor clave en el desarrollo de la jornada electoral.

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Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando los 12.708.712 sufragios de Cepeda, según el preconteo de la Registraduría - crédito Registraduría - crédito Registraduría

En conclusión, la Registraduría Nacional declaró terminado el proceso electoral, respaldando la victoria de Abelardo de la Espriella y subrayando la transparencia y eficiencia alcanzadas en la consolidación de los resultados. El caso fue presentado como un ejemplo de avance en la historia electoral del país, según la versión oficial.