Colombia

Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

Las tensiones entre el exmandatario colombiano y el estratega Carlos Suárez a graves acusaciones de guerra sucia digital y supuestos vínculos históricos con contradictores del proyecto político de derecha

Guardar
Google icon
Álvaro Uribe volvió a atacar a Carlos Suárez después de apoyar a Abelardo de la Espriella en la recta final de la campaña presidencial - crédito Captura de Pantalla Instagram/Colprensa
Álvaro Uribe volvió a atacar a Carlos Suárez después de apoyar a Abelardo de la Espriella en la recta final de la campaña presidencial - crédito Captura de Pantalla Instagram/Colprensa

Pese a la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez manifestó nuevamente sus críticas hacia la figura de Carlos Suárez, que se desempeñó como estratega de la campaña del abogado y empresario cordobés.

En una nueva publicación hecha en X, el exmandatario colombiano acusaciones sobre reuniones con exparamilitares y denuncias recientes sobre la campaña digital del “Tigre”.

Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban. Además con una sociedad suya financió vídeos difamantes como vincular a mi familia con negocios con el partido. Es un cobarde, solapado que limpia imagen con marketing político sucio”, escribió el expresidente en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El expresidente colombiano acusó a Carlos Suarez como bandido y cobarde - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente colombiano acusó a Carlos Suarez como bandido y cobarde - crédito @AlvaroUribeVel/X

Del mismo modo, Uribe Vélez enfatizó en que Suarez estaría limpiando su imagen pese a varias controversias que lo habían afectado en años anteriores.

Es mejor ser un viejo como yo, si se quiere un fósil, que lucho por la democracia y por la Patria, que un bandido solapado que pretende limpiar su imagen, como Carlos Suárez”, indicó el exmandatario, añadiendo el nombre de una empresa que, según él, correspondería al estratega de De la Espriella.

Ante esa situación, Carlos Suarez decidió referirse a las publicaciones del exmandatario, y aunque no lo mencionó directamente, si señaló que no tendría ningún temor de las denuncias de Uribe Vélez.

PUBLICIDAD

No me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”, fue la respuesta del estratega en la misma red social.

Sin mencionarlo directamente, el estratega le respondió al expresidente Álvaro Uribe - crédito @carlossuarezr/X
Sin mencionarlo directamente, el estratega le respondió al expresidente Álvaro Uribe - crédito @carlossuarezr/X

Otras diferencias entre Uribe y Suárez

Este no es la primera publicación del expresidente Uribe contra el estratega Carlos Suárez. En la tarde del lunes 22 de junio, el exjefe de Estado también le dedicó una publicación donde lo acusó de estar detrás de una reunión en la que la entonces senadora Piedad Córdoba y el congresista Iván Cepeda sostuvieron a comienzos de 2009 con Juan Carlos “Tuso” Sierra.

Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba (senadora ya fallecida) y a (Iván) Cepeda a hablar con exparamilitares extraditados a preguntar por mí”, indicó el expresidente.

Uribe presentó ese antecedente como prueba de una conducta política y judicial que, a su juicio, conecta a Suárez con algunos de sus principales adversarios.

Álvaro Uribe y sus críticas a Carlos Suárez
A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe arremetió contra Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @alvarouribevel/X

De hecho, las críticas del exmandatario no comenzaron tras la segunda vuelta. En abril de 2026 ya había formulado acusaciones directas contra el estratega.

Cuidado con asesores de campaña: Carlos Suárez, hijo de un gran expresidente del Consejo de Estado, de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con exparamilitares extraditados. Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia”, había manifestado en su momento.

El expresidente también había manifestado que desde el movimiento Defensores de la Patria, y con participación de la firma ligada a Suárez, se habrían contratado influenciadores para atacar a Uribe y a dirigentes cercanos en redes sociales.

Álvaro Uribe - Carlos Suárez
El expresidente Álvaro Uribe apuntó contra Carlos Suárez, CEO de la firma Estrategia y Poder, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito EFE - Carlos Suárez/Facebook

De acuerdo con los documentos exhibidos por el propio exmandatario, la coordinación de esas acciones se habría realizado con conocimiento de la campaña vencedora.

“El doctor Abelardo se refiere bien a mí, pero su misma campaña o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan”, exclamó el expresidente en una publicación del 17 de abril.

Esa queja mostró que la relación entre el uribismo y la campaña de De la Espriella estaba atravesada por tensiones incluso antes del respaldo abierto del exmandatario.

Álvaro Uribe vincula a Carlos Suárez, asesor de la campaña presidencial de De la Espriella, con su proceso por fraude procesal y soborno a testigos - crédito X
Álvaro Uribe vincula a Carlos Suárez, asesor de la campaña presidencial de De la Espriella, con su proceso por fraude procesal y soborno a testigos - crédito X

En paralelo, Uribe recordó otros episodios en los que, según su versión, Suárez facilitó el ingreso de Cepeda a reuniones con jefes de las autodefensas como Salvatore Mancuso en Estados Unidos.

La paradoja política quedó expuesta tras el cierre de la elección. Uribe apoyó a De la Espriella frente a Cepeda, pero mantuvo intacta su confrontación con el estratega de la campaña ganadora. Esa fricción deja a Abelardo de la Espriella ante un conflicto interno con el que deberá convivir antes del inicio de su gestión que comenzará el 7 de agosto de 2026.

Temas Relacionados

Álvaro UribeCarlos SuarezAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Iván Duque, María Fernanda Cabal y Alejandro Char se pronunciaron en X tras conocerse el nuevo informe del órgano electoral, donde ratificaron que en un 99.997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

La Secretaría de Ambiente pidió investigar presuntos delitos contra los recursos naturales y solicitó a la CAS abrir pliego de cargos, tras señalar hechos reiterados en áreas de especial importancia ecológica

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

La víctima en Cancún fue identificada como Yuli Andrea Morales y dejó a dos hijas

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”