Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

Álvaro Uribe volvió a atacar a Carlos Suárez después de apoyar a Abelardo de la Espriella en la recta final de la campaña presidencial - crédito Captura de Pantalla Instagram/Colprensa

Pese a la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez manifestó nuevamente sus críticas hacia la figura de Carlos Suárez, que se desempeñó como estratega de la campaña del abogado y empresario cordobés.

En una nueva publicación hecha en X, el exmandatario colombiano acusaciones sobre reuniones con exparamilitares y denuncias recientes sobre la campaña digital del “Tigre”.

“Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban. Además con una sociedad suya financió vídeos difamantes como vincular a mi familia con negocios con el partido. Es un cobarde, solapado que limpia imagen con marketing político sucio”, escribió el expresidente en sus redes sociales.

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El expresidente colombiano acusó a Carlos Suarez como bandido y cobarde - crédito @AlvaroUribeVel/X

Del mismo modo, Uribe Vélez enfatizó en que Suarez estaría limpiando su imagen pese a varias controversias que lo habían afectado en años anteriores.

“Es mejor ser un viejo como yo, si se quiere un fósil, que lucho por la democracia y por la Patria, que un bandido solapado que pretende limpiar su imagen, como Carlos Suárez”, indicó el exmandatario, añadiendo el nombre de una empresa que, según él, correspondería al estratega de De la Espriella.

Ante esa situación, Carlos Suarez decidió referirse a las publicaciones del exmandatario, y aunque no lo mencionó directamente, si señaló que no tendría ningún temor de las denuncias de Uribe Vélez.

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“No me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”, fue la respuesta del estratega en la misma red social.

Sin mencionarlo directamente, el estratega le respondió al expresidente Álvaro Uribe - crédito @carlossuarezr/X

Otras diferencias entre Uribe y Suárez

Este no es la primera publicación del expresidente Uribe contra el estratega Carlos Suárez. En la tarde del lunes 22 de junio, el exjefe de Estado también le dedicó una publicación donde lo acusó de estar detrás de una reunión en la que la entonces senadora Piedad Córdoba y el congresista Iván Cepeda sostuvieron a comienzos de 2009 con Juan Carlos “Tuso” Sierra.

“Carlos Suárez demostró sus dotes de estratega cuando llevó a Piedad Córdoba (senadora ya fallecida) y a (Iván) Cepeda a hablar con exparamilitares extraditados a preguntar por mí”, indicó el expresidente.

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Uribe presentó ese antecedente como prueba de una conducta política y judicial que, a su juicio, conecta a Suárez con algunos de sus principales adversarios.

A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe arremetió contra Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @alvarouribevel/X

De hecho, las críticas del exmandatario no comenzaron tras la segunda vuelta. En abril de 2026 ya había formulado acusaciones directas contra el estratega.

“Cuidado con asesores de campaña: Carlos Suárez, hijo de un gran expresidente del Consejo de Estado, de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con exparamilitares extraditados. Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia”, había manifestado en su momento.

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El expresidente también había manifestado que desde el movimiento Defensores de la Patria, y con participación de la firma ligada a Suárez, se habrían contratado influenciadores para atacar a Uribe y a dirigentes cercanos en redes sociales.

El expresidente Álvaro Uribe apuntó contra Carlos Suárez, CEO de la firma Estrategia y Poder, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito EFE - Carlos Suárez/Facebook

De acuerdo con los documentos exhibidos por el propio exmandatario, la coordinación de esas acciones se habría realizado con conocimiento de la campaña vencedora.

“El doctor Abelardo se refiere bien a mí, pero su misma campaña o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan”, exclamó el expresidente en una publicación del 17 de abril.

Esa queja mostró que la relación entre el uribismo y la campaña de De la Espriella estaba atravesada por tensiones incluso antes del respaldo abierto del exmandatario.

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Álvaro Uribe vincula a Carlos Suárez, asesor de la campaña presidencial de De la Espriella, con su proceso por fraude procesal y soborno a testigos - crédito X

En paralelo, Uribe recordó otros episodios en los que, según su versión, Suárez facilitó el ingreso de Cepeda a reuniones con jefes de las autodefensas como Salvatore Mancuso en Estados Unidos.

La paradoja política quedó expuesta tras el cierre de la elección. Uribe apoyó a De la Espriella frente a Cepeda, pero mantuvo intacta su confrontación con el estratega de la campaña ganadora. Esa fricción deja a Abelardo de la Espriella ante un conflicto interno con el que deberá convivir antes del inicio de su gestión que comenzará el 7 de agosto de 2026.