Colombia

Una mujer devolverá $4 millones que le giraron por error para no ser condenada en Manizales

Según la ley colombiana, este delito se denomina como aprovechamiento de error ajeno

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- crédito archivo Colprensa
El caso se resolvió de forma favorable para la mujer luego de conciliar con el ciudadano afectado - crédito archivo Colprensa

Un caso que se conoció en el Eje Cafetero puso sobre la mesa del debate en redes sociales una situación que puede ser más usual de lo que parece: enviar cantidades de dinero a número errados por medio de billeteras virtuales.

El episodio tuvo como protagonista a una mujer que recibió por error 4 millones 190 mil pesos colombianos transferidos a su cuenta por un ciudadano de Manizales, y que ahora enfrenta un proceso judicial tras no informar y disponer inicialmente de esos recursos, destacó un informe del diario La Patria.

La situación se clasifica como aprovechamiento de error ajeno, un delito que puede acarrear penas entre 16 y 36 meses de prisión, según la legislación colombiana.

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El incidente ocurrió cuando la suma fue girada equivocadamente y la receptora no se comunicó con la entidad bancaria ni con el remitente.

Mano de persona sosteniendo un smartphone con una app de billetera virtual púrpura y blanca. Un terminal de pago electrónico se ve en primer plano.
Esta clase de casos pueden presentarse al realizar consignaciones en entidades bancarias o a través de billeteras virtuales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso llegó a la justicia, y la audiencia prevista para la semana pasada fue aplazada a petición de la acusada, quien manifestó estar dispuesta a devolver la totalidad del dinero.

Durante el proceso, la jueza confirmó que la mujer ya realizó tres abonos parciales: dos consignaciones de $600 mil y una de $100 mil.

El afectado corroboró estos pagos, aunque solicitó claridad sobre la cancelación del saldo restante, manifestando su desacuerdo con seguir recibiendo pequeñas sumas.

La mujer se comprometió a consignar $1 millón de inmediato, otro millón el 22 de julio y el saldo restante el 8 de agosto. Ella explicó que intentó acceder a un préstamo para saldar la deuda con mayor rapidez, pero le fue negado por no ser ciudadana colombiana.

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El perjudicado expresó estar conforme siempre que se cumpla con el acuerdo.

Obligaciones legales y recomendaciones para transferencias erróneas

Las autoridades recuerdan que toda persona que recibe dinero por error debe informar de inmediato a la entidad bancaria y abstenerse de usar esos fondos.

Si se dispone del dinero, se puede incurrir en delitos como aprovechamiento de error ajeno o, en casos más graves, enriquecimiento ilícito, cuya pena puede alcanzar hasta 180 meses de prisión si se demuestra dolo.

La jueza Polanía fue absuelta por buscar claridad cronológica en un caso que involucró derechos fundamentales - crédito Colprensa
En medio del proceso judicial la mujer logró acordar varias fechas para abonar la totalidad del dinero - crédito Colprensa

Las instituciones financieras y las autoridades pueden intervenir para facilitar la devolución y mediar entre las partes.

También es responsabilidad de quien realiza la transferencia verificar correctamente los datos del destinatario antes de ejecutar cualquier operación. En el caso de billeteras digitales, se recomienda revisar varias veces el número de cuenta y el monto, y aprovechar las herramientas que permiten contactar al receptor en caso de error.

Si se recibe un giro por error, es fundamental comunicarse con la entidad financiera para que inicie el proceso de recuperación del dinero. El afectado tiene un plazo de seis meses para interponer una querella si el dinero no es devuelto.

Otros casos y medidas de prevención

Situaciones similares han sido relatadas en redes sociales, donde en ocasiones los receptores de transferencias erróneas optan por no devolver el dinero.

La abogada Luz Andrea Garzón Mozo señaló en charla con el mismo medio regional de Caldas que, para que se configure delito, debe demostrarse la intención de apropiación indebida. Si el banco contacta oportunamente al receptor y este no reintegra los fondos, la situación puede derivar en proceso civil o penal.

Por su parte, desde la Superintendencia Financiera se insiste en que las entidades deben facilitar el contacto y acuerdo entre las partes para solucionar el inconveniente.

Personas con emprendimiento digital y celular con QR de pago de billetera digital
Miles de ciudadanos realizan pagos o transferencias de dinero a través de billeteras virtuales en Colombia. Por ese motivo es necesario ser cuidadoso al momento de enviar altas cantidades de dinero y confirmar primero que el número del destinatario sea el correcto para evitarse un dolor de cabeza - crédito Composición Infobae/Andina

Si el destinatario no responde, el afectado puede acudir a instancias legales, siempre que se pruebe la intención de retener el dinero ajeno.

Se aconseja tener mucha precaución durante el cierre de junio e inicio de julio, debido a que en esta temporada se paga la primera prima de servicios del año, y en este periodo se pueden incrementar las transferencias de dinero en billeteras virtuales y cuentas de ahorros en entidades bancarias.

De igual forma, si va a recibir dinero, confirme a través de los canales oficiales para evitar sorpresas a la hora de revisar su saldo por medio del celular.

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