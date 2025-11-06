Abogado fue asesinado a balazos mientras estaba en su vehículo: lo vinculan con organizaciones delincuenciales

El asesinato desató preocupación entre la comunidad, pues ocurrió en una concurrida zona - crédito Colprensa

Los habitantes de Barranquilla están en alerta por causa del asesinato de Jhon Osvaldo Iriarte López, un abogado penalista de 40 años, que fue atacado por sicarios mientras se movilizaba por el suroccidente de la capital de Atlántico. El ataque armado se llevó a cabo sobre las 11:30 p. m. del martes 4 de noviembre de 2025.

Reportes oficiales que fueron difundidos por medios locales indican que la víctima, que conducía un automóvil Nissan gris con placas KJM-023, fue interceptada por dos sicarios en motocicleta mientras transitaba por la calle 84 con carrera 27, en el barrio El Edén. De acuerdo con testimonios recogidos por la Policía, los agresores se aproximaron al vehículo y el pasajero de la moto disparó a quemarropa.

Ocho balazos calibre nueve milímetros impactaron a Iriarte López, que perdió el control del automóvil y colisionó contra otro vehículo estacionado frente al estanco Licores La 27. A unos 80 metros del lugar del choque, los funcionarios de Criminalística llevaron a cabo la inspección judicial al cadáver y la revisión del lugar.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades acordonaron el área inmediatamente después del ataque e iniciaron con las respectivas investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

Del mismo modo, se informó que Iriarte López no tenía antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa). Sin embargo, versiones preliminares, citadas por el diario El Universal y El Heraldo, señalan que el abogado se dedicaba principalmente a la defensa de integrantes del grupo delincuencial conocido como “Los Pepes”.

Además, se indicó que solía frecuentar establecimientos de peleas de gallos en compañía de amigos cercanos, por lo que no se descarta que el ataque fuera producto de una retaliación, aunque esta es solo una hipótesis que será confirmada o descartada conforme avance la investigación.

“La víctima ejercía su labor como abogado penalista donde la mayoría de sus procesos eran de integrantes del GDO Los Pepes, asimismo frecuentaba establecimientos de peleas de gallos acompañado de sus amigos cercanos”, indica el comunicado de la Policía, mencionado por El Heraldo.

El crimen, que se presentó en plena vía pública, desató el temor entre los residentes del sector, que expresaron su preocupación por la escalada de hechos violentos en la zona, teniendo en cuenta que varias personas han fallecido en ataques sicariales, por lo que se pide un mayor control en las diferentes zonas de la ciudad.

Inseguridad en Barranquilla

La preocupación por la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana cobró fuerza tras un mes de tregua entre las estructuras criminales conocidas como Los Costeños y Los Pepes, un proceso que, aunque ha generado una disminución de la violencia letal, plantea interrogantes sobre su alcance real y sus posibles implicaciones en la consolidación de economías ilícitas.

Ante este panorama, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre la necesidad de que el Gobierno nacional aclare el marco de estos diálogos, para evitar que se conviertan en simples acuerdos temporales.

Durante la presentación en Barranquilla del Informe Defensorial de Salud 2025, Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia, Marín Ortiz abrió un espacio para abordar la situación de seguridad local y explicó que la Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento detallado a los acercamientos entre los grupos criminales.

Según la defensora: “Nosotros tenemos una información sobre la tregua que se hizo a principios de octubre y pues se ha visto una reducción de hechos de violencia letal en la ciudad. Esto es positivo. Sin embargo, también hemos pedido al Gobierno algunas claridades respecto de cuál es el ámbito de estas conversaciones, para evitar que estos diálogos sean sencillamente como unos acuerdos provisionales de distribución de las economías ilícitas, sin que conduzcan realmente a un desescalamiento de las violencias más estructurales”.