Colombia

Así fue la golpiza que mató a Jaime Esteban Moreno, según la Fiscalía: “Le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo”

Los dos agresores alcanzaron a la víctima y le propinaron varios puñetazos hasta derribarlo, y una vez en el suelo, continuaron con múltiples patadas dirigidas a su rostro y cuerpo de Moreno

El brutal asesinato ocurrido en Chapinero pone en cuestión la capacidad de las autoridades para prevenir y contener episodios de violencia colectiva en contextos de alta concurrencia ciudadana - crédito Fiscalía

La madrugada del 31 de octubre de 2025, una celebración de Halloween en el barrio Chapinero de Bogotá terminó en tragedia.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo perdió la vida tras una brutal golpiza a las afueras de un club nocturno, en un hecho que conmocionó a la comunidad por la violencia desatada en un contexto festivo y la participación de personas disfrazadas.

Todo comenzó alrededor de las 3:25, cuando Moreno Jaramillo y un acompañante salieron del establecimiento Before Club Mas, ubicado en la avenida Caracas #63-86.

Al caminar en dirección al local Oxxo de la calle 64, frente al Instituto Educativo Incap, fueron interceptados por un grupo de personas.

“El día 31 de octubre de 2025, siendo aproximadamente las 3:25 horas, se encontraban los ciudadanos J.D.S.O. y Jaime Esteban Moreno Jaramillo departiendo en el establecimiento Before Club, ubicado en la avenida Caracas No. 63-86 del barrio Chapinero, en Bogotá”, narró la fiscal.

Entre los agresores se encontraba un hombre con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro, identificado como Juan Carlos Suárez. Junto a él actuaba otro hombre, quien tras los hechos huyó del lugar.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

El grupo se completaba con dos mujeres: Kleidimar Paola Fernández Ulbarán, vestida con un disfraz azul, y Berta Joanna Parra Torres, con un disfraz negro.

“Este agresor, Juan Carlos Suárez Ortiz, se encontraba acompañado por otro hombre, persona que emprendió la huida. Igualmente, estaba acompañado por dos mujeres que fueron capturadas en el lugar y que posteriormente se identificaron como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, y Bertha Johana Parra Torres, que llevaba un disfraz negro. La primera de ellas señaló a la víctima, asegurando que este era ‘el de la discoteca (Before Club)’”, continuó explicando la fiscalia.

La reconstrucción de los hechos, basada en la narración de la fiscal del caso, detalla que Fernández Ulbarán señaló a Moreno Jaramillo como “el de la discoteca”, incitando a los demás a agredirlo.

Suárez y el otro hombre alcanzaron a la víctima y le propinaron varios puñetazos hasta derribarlo. Una vez en el suelo, continuaron con múltiples patadas dirigidas a su rostro y cuerpo, mientras Fernández Ulbarán insistía en que continuaran el ataque.

Se conoció el rostro del
Se conoció el rostro del segundo presunto agresor - crédito @pasaen_bogota/IG | Redes sociales | Cortesía Before Club

La violencia del episodio no pasó desapercibida para quienes transitaban la zona. Un vigilante, testigo de la agresión, alertó de inmediato a la Policía Nacional. La rápida reacción de las autoridades, sumada al testimonio de un amigo de la víctima que presenció los hechos, permitió identificar y ubicar a los responsables.

“Minutos después, los agresores regresaron corriendo y, en la esquina de la calle 64 con carrera 15, usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona que emprendió la huida, alcanzaron a la víctima, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, y le propinaron puños hasta tumbarlo. Ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo, mientras la señora identificada como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, motivaba a que le siguieran pegando”.

Minutos después, los agresores intentaron huir en dirección al local Oxxo.

La policía logró capturar a Kleidimar Paola Fernández Ulbarán, Berta Joanna Parra Torres y Juan Carlos Suárez en la calle 69 con carrera 14. El segundo hombre implicado en la golpiza no pudo ser detenido y permanece no identificado.

La escena final dejó una imagen imborrable: Moreno Jaramillo, tendido en el suelo, sufría graves lesiones mientras la sangre le impedía respirar, reflejando la crudeza de un crimen que marcó la madrugada de Halloween en Chapinero.

La agresión mortal sufrida por Jaime Esteban Moreno Jaramillo evidencia los desafíos persistentes en la gestión de la seguridad y la cohesión social en entornos urbanos complejos como Bogotá - crédito Fiscalia

“Acto seguido, usted, en compañía de otra persona que huyó del lugar, se retiraron en dirección al local Oxxo, mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca, y se ahogaba con su propia sangre. Un vigilante de la zona avisó a la Policía Nacional”, finalizó la narración.

Finalmente, el juez aplazó para jueves 6 de noviembre a las 9:00 a.m., para dar a conocer solicitud de medida de aseguramiento.

Santiago Botero presentó ante la

La toma del Palacio de

En imágenes: así fue la

Juez reprochó la falta de

Abusos, tortura y redención: joven

Violeta Bergonzi generó suspenso antes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

