Colombia

Paloma Valencia cuestionó la millonada que gastó el Gobierno Petro en el Ministerio de Igualdad

La precandidata presidencial Paloma Valencia planteó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en recientes declaraciones

Guardar
Paloma Valencia habló sobre la
Paloma Valencia habló sobre la gestión del Gobierno Petro- crédito @SenadoGovCo/X

La precandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia criticó el gasto del Gobierno nacional en el Ministerio de la Igualdad y expuso cifras durante una entrevista con el programa Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana.

La senadora reiteró sus cuestionamientos al Gobierno Petro y a la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez, al tiempo que presentó su visión de país y el enfoque de su campaña presidencial.

Valencia, una de las principales voces de la oposición, afirmó su intención de convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia y detalló que su propuesta está basada en seguridad, política social y crecimiento económico.

Recordó, además, que los otros precandidatos del Centro Democrático son María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, quienes participarán junto a ella en la consulta interna del partido el próximo 28 de noviembre.

Uno de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando Valencia abordó el tema de la supuesta burocracia en el Ministerio de la Igualdad, liderado en su momento por la vicepresidenta Francia Márquez.

“Nosotros tenemos que llevar agua potable y luz al Pacífico, pero no me diga que la manera es nombrar un montón de amigos en Bogotá. El Ministerio de la Igualdad valía 1,3 billones de pesos al año en burocracia y solo dejaban 400 mil para inversión (…) A mí me tiene harta que se nos va la plata en decir que vamos a hacer y nunca hacemos nada”, puntualizó Valencia durante la conversación en Tropicana.

Paloma Valencia cuestionó los gastos
Paloma Valencia cuestionó los gastos del Ministerio de Igualdad - crédito @PalomaValenciaL/X | @infopresidencia/IG

La entrevista subrayó la postura crítica de la senadora frente al Gobierno actual y puso en el centro del debate el manejo de los recursos en el Ministerio de la Igualdad y la necesidad de orientar el gasto hacia la inversión social.

No es la primera vez que la política habla del Ministerio de Igualdad, ella ha reiterado en distintas ocasiones su postura frente a la cartera y su propuesta para que el Gobierno reduzca el gasto público.

En declaraciones recogidas por Tropicana y en mensajes del pasado 14 de enero de 2024, Valencia insistió en la necesidad de eliminar cargos y entidades que considera innecesarios.

Valencia cuestionó la permanencia del Ministerio de la Igualdad, señalando que su operación cuesta $1,3 billones y que, según su visión, duplica funciones del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

“El Gobierno debe reducir gastos, eliminar embajadas innecesarias, reducir burocracia”, expresó la senadora en una de sus intervenciones, donde también criticó el aumento del gasto burocrático durante los años 2023 y 2024, cifra que estimó en $9 billones.

Para la precandidata, cerrar el Ministerio de la Igualdad y suprimir cargos de reciente creación, como nuevas embajadas y consulados, permitiría ajustar las cuentas estatales sin afectar los programas sociales. También aseguró que existen funciones repetidas entre diferentes dependencias y que los recursos públicos deben destinarse con mayor eficiencia para enfrentar la crisis fiscal.

La senadora criticó las medidas del gobierno y las calificó como insuficientes para combatir la crisis económica - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia habló de lo que ha hecho en el Congreso

En diálogo con la mesa de ‘Cómo Amaneció Bogotá’, Valencia hizo énfasis en su trabajo como congresista y opositora de los proyectos del gobierno actual:

“Yo fui la que le tumbé el Ministerio de la Igualdad, le tengo demandada a la reforma pensional, le paré la reforma a la salud. Hicimos toda la pedagogía, tenemos el desacato ante la Corte Constitucional defendiendo los derechos de los colombianos. Es que esto no es de discursos, es de hacer”, mencionó Paloma Valencia durante la entrevista.

La senadora Paloma Valencia habló
La senadora Paloma Valencia habló sobre su postura con el Gobierno Petro y sus propuestas para ser la próxima presidenta de Colombia - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

Por otro lado mencionó que “ayudé a sacar la reforma estatutaria de Educación, le he ayudado a sacar la jurisdicción agraria porque yo creo que se pueden llegar a acuerdos, pero estos deben ser sobre la base de que sean buenos para Colombia y que quepa todo el mundo”.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Botero presentó ante la Registraduría 1.200.000 firmas para avalar su candidatura presidencial: “Ni Uribe, ni Petro me van a dar órdenes”

La Registraduría tiene la responsabilidad de revisar la autenticidad de las firmas y determinar cuántas cumplen con los requisitos para definir si Botero sigue como aspirante a la Presidencia de Colombia

Santiago Botero presentó ante la

La toma del Palacio de Justicia desde el cine, el teatro y la literatura: así se construyó la memoria del momento que cambió el país

Durante 40 años, distintas formas y enfoques protagonizaron la narrativa de los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985

La toma del Palacio de

En imágenes: así fue la conmovedora despedida de los amigos de Juan Esteban Moreno en la Universidad de los Andes: “Que algo así no vuelva a repetirse”

La comunidad se unió en oración en un momento solemne donde recordaron a su amigo de carrera, asesinado durante la celebración de Halloween en Bogotá

En imágenes: así fue la

Juez reprochó la falta de claridad de la Fiscalía frente al crimen del estudiante de los Andes

En la imputación de cargos realizada este miércoles, la autoridad destacó insuficiencia en la sustentación, obligando a la fiscal a modificar los argumentos por la muerte de Jaime Esteban Moreno

Juez reprochó la falta de

Daniel Quintero le envió fuerte mensaje al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani: “Van a tratar de comprarte o destruirte”

El precandito presidencial se despachó contra la fuerza política de derecha de Estados Unidos, asegurando que intentarán dañar su reputación, según él, como ya le pasó durante su alcaldía en Medellín

Daniel Quintero le envió fuerte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ex loca” y habló sobre esa etapa de su vida

Valentino Lázaro habría revelado detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Juan Pablo Montoya dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores y le llovieron críticas

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: 60.000 espectadores y una inversión aproximada de $750.000 millones

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”