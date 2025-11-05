Marbelle arremetió contra Petro por su separación de Verónica Alcocer: “Tiene que pagar para que lo besen”

La famosa volvió a lanzar críticas en contra de la vida personal de Petro - crédito Instagram

La confirmación pública de la separación de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, que fue realizada por el mismo presidente durante la jornada del 25 de octubre de 2025 a través de su cuenta de X, desató una gran cantidad de reacciones en el ámbito político y en las redes sociales, en las que se pronunciaron figuras como Marbelle, que no desaprovechó la coyuntura para lanzar críticas directas al presidente de Colombia.

La artista, reconocida por su postura política de oposición y su constante rechazo a todos los anuncios del mandatario, utilizó sus redes sociales para cuestionar la autenticidad de la relación entre Petro y la primera dama, así como para burlarse abiertamente de la situación personal del jefe de Estado.

Todo ocurrió después de que el presidente Gustavo Petro recurriera a su cuenta de X para confirmar los rumores de su separación de Verónica Alcocer, con la que tuvo a sus hijas, Sofía y Antonella.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro confirmó que está separado de Verónica Alcocer - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el mandatario afirmó: “Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos; es su estrategia electoral”. Con sus palabras no solo puso fin a las especulaciones sobre su vida privada, sino que intentó calmar los cuestionamientos que enfrenta su gobierno, pero lejos de eso avivó la polémica.

¿Qué le dijo Marbelle a Petro?

La reacción de la cantante Marbelle fue publicada el 4 de noviembre de 2025, como respuesta a un intercambio entre el presidente Petro y la periodista María Andrea Nieto, en el que Petro cuestionó su conocimiento del amor en medio de críticas que ella realizó a su política exterior. Finalmente, la comunicadora lo calificó como misógino y recordó insultos previos realizados al gremio como “muñecas de la mafia”.

Ante este panorama y fiel a su estilo, la cantante publicó una serie de mensajes en los que puso en duda la veracidad de la relación entre Petro y Alcocer. En uno de sus comentarios, escribió: “Lo dice él que le tocó ”contratar" a la primera dama para que “fingiera” amarlo. Pobre, tiene que pagar para que lo besen en público y en privado también le toca pagar. Y ni así sabe qué es el amor. Lo usan como piltrafa(sic)”. Estas palabras, cargadas de sarcasmo, se convierten en un ejemplo de la postura crítica que la artista mantuvo frente al presidente.

Las fuertes palabras de Marbelle contra Petro son comunes en las redes sociales - crédito X

Además de sus cuestionamientos sobre la vida sentimental de Gustavo Petro, Marbelle también se viralizó en las plataformas digitales por expresar su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella como precandidato presidencial y sigue utilizando sus redes sociales para lanzar sus típicos comentarios irónicos y ofensivos hacia el mandatario.

Entre los recientes compartidos en su cuenta de la popular red social, la cantante de Adicta al dolor, Cómo me haces falta y Collar de perlas sigue reposteando contenido realizado por otros usuarios de la plataforma entre los que se destacan algunos de crítica y burla en contra de la imagen del mandatario de los colombianos.

Cabe mencionar que la separación de Gustavo Petro y Verónica Alcocer sigue desatando comentarios de opositores y figuras públicas, como es el caso de Vicky Dávila, precandidata presidencial.

Marbelle no fue la única en pronunciarse, pues Vicky Dávila no dudó en criticar a Petro - crédito X

En su cuenta de X la periodista cuestionó: “Petro dice, ‘Verónica Alcocer está separada de mi hace años’. Petro, le pregunto, ¿por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubai, o las visitas al Papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una “amiga” suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales. ¿De qué vive Verónica Alcocer, si no trabaja y está separada de usted hace años, aunque funge de primera dama".