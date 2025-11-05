Madre del coronel retirado que mató a su propio hijo, agredió a su exesposa y luego se suicidó en Pasto, pidió perdón: “Que mi Dios lo bendiga, también lo perdone”

Un exoficial del Ejército disparó contra su familia en una pizzería, dejando un joven muerto y a su esposa gravemente herida, antes de suicidarse en un taxi, según reportaron las autoridades locales - crédito Montaje Infobae

El pasado viernes 31 de octubre, la ciudad de Pasto, en Nariño, fue escenario de un hecho violento que conmocionó a la comunidad: un coronel retirado del Ejército Nacional disparó contra su esposa e hijo en una pizzería y luego se quitó la vida.

El ataque resultó en la muerte de Sebastián Mora Muñoz y dejó a su madre, Magda Patricia Muñoz, en estado crítico, según informó Semana. Este suceso ha generado consternación y ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los datos recopilados por el medio mencionado, el agresor fue identificado como Ariel Mora Rodríguez, quien llevó a su familia a un restaurante antes de perpetrar el ataque. Tras dispararles, Mora Rodríguez abordó un taxi y, durante el trayecto, se suicidó. Las autoridades locales han confirmado la secuencia de los hechos y continúan trabajando para esclarecer los detalles del caso.

Las víctimas de este trágico episodio eran reconocidas en su entorno. Sebastián Mora Muñoz, el hijo fallecido, estudiaba medicina en la Fundación Universitaria San Martín de Pasto.

El ataque armado en una pizzería de Pasto dejó a la ciudad conmocionada durante la noche de Halloween - crédito redes sociales

Su madre, Magda Patricia Muñoz, permanece hospitalizada en estado delicado, luchando por su vida. El sepelio de Sebastián y de su padre se realizó el martes 4 de noviembre, ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y allegados, quienes expresaron su dolor y solidaridad ante la pérdida.

Durante el funeral, Nery Rodríguez, madre de Ariel Mora Rodríguez, compartió su testimonio con Semana. Afectada por la tragedia, la mujer describió el profundo dolor que atraviesa y ofreció disculpas por el crimen cometido por su hijo. “Él estaba muy deprimido por circunstancias de la vida”, relató Rodríguez, quien además pidió perdón y expresó su deseo de que su hijo encuentre paz.

“Yo solo pido perdón, que a él mi Dios lo bendiga, también lo perdone y me lo reciba en la gloria eterna”, manifestó.

La madre del coronel retirado recordó a su hijo como un hombre organizado y disciplinado durante su carrera militar, siempre atento a su familia. También dedicó palabras emotivas a su nieto Sebastián, a quien consideraba como un hijo propio: “Así como amé a mi hijo, también amé a Sebastián, y lo llevo siempre en mi corazón”, expresó.

El dolor de la familia ha estado acompañado por muestras de apoyo y solidaridad de la comunidad, que ha acompañado a los deudos en estos días de duelo. Nery Rodríguez agradeció el respaldo recibido, reconociendo la dificultad de enfrentar una tragedia de tal magnitud.

Mientras tanto, la investigación policial continúa y hasta ahora no se han esclarecido los motivos que llevaron a Ariel Mora Rodríguez a atacar a su propia familia. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de indagación en busca de respuestas que permitan comprender lo ocurrido.