Colombia

Madre del coronel retirado que mató a su propio hijo, agredió a su exesposa y luego se suicidó en Pasto, pidió perdón: “Que mi Dios lo bendiga, también lo perdone”

Ariel Mora Rodríguez llevó a su familia a un restaurante donde les disparó a su esposa Magda Patricia Muño y a su hijo Sebastián, y luego se suicidó en un taxi

Guardar
Un exoficial del Ejército disparó
Un exoficial del Ejército disparó contra su familia en una pizzería, dejando un joven muerto y a su esposa gravemente herida, antes de suicidarse en un taxi, según reportaron las autoridades locales - crédito Montaje Infobae

El pasado viernes 31 de octubre, la ciudad de Pasto, en Nariño, fue escenario de un hecho violento que conmocionó a la comunidad: un coronel retirado del Ejército Nacional disparó contra su esposa e hijo en una pizzería y luego se quitó la vida.

El ataque resultó en la muerte de Sebastián Mora Muñoz y dejó a su madre, Magda Patricia Muñoz, en estado crítico, según informó Semana. Este suceso ha generado consternación y ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los datos recopilados por el medio mencionado, el agresor fue identificado como Ariel Mora Rodríguez, quien llevó a su familia a un restaurante antes de perpetrar el ataque. Tras dispararles, Mora Rodríguez abordó un taxi y, durante el trayecto, se suicidó. Las autoridades locales han confirmado la secuencia de los hechos y continúan trabajando para esclarecer los detalles del caso.

Las víctimas de este trágico episodio eran reconocidas en su entorno. Sebastián Mora Muñoz, el hijo fallecido, estudiaba medicina en la Fundación Universitaria San Martín de Pasto.

El ataque armado en una
El ataque armado en una pizzería de Pasto dejó a la ciudad conmocionada durante la noche de Halloween - crédito redes sociales

Su madre, Magda Patricia Muñoz, permanece hospitalizada en estado delicado, luchando por su vida. El sepelio de Sebastián y de su padre se realizó el martes 4 de noviembre, ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y allegados, quienes expresaron su dolor y solidaridad ante la pérdida.

Durante el funeral, Nery Rodríguez, madre de Ariel Mora Rodríguez, compartió su testimonio con Semana. Afectada por la tragedia, la mujer describió el profundo dolor que atraviesa y ofreció disculpas por el crimen cometido por su hijo. “Él estaba muy deprimido por circunstancias de la vida”, relató Rodríguez, quien además pidió perdón y expresó su deseo de que su hijo encuentre paz.

Yo solo pido perdón, que a él mi Dios lo bendiga, también lo perdone y me lo reciba en la gloria eterna”, manifestó.

La madre del coronel retirado recordó a su hijo como un hombre organizado y disciplinado durante su carrera militar, siempre atento a su familia. También dedicó palabras emotivas a su nieto Sebastián, a quien consideraba como un hijo propio: “Así como amé a mi hijo, también amé a Sebastián, y lo llevo siempre en mi corazón”, expresó.

El dolor de la familia ha estado acompañado por muestras de apoyo y solidaridad de la comunidad, que ha acompañado a los deudos en estos días de duelo. Nery Rodríguez agradeció el respaldo recibido, reconociendo la dificultad de enfrentar una tragedia de tal magnitud.

Mientras tanto, la investigación policial continúa y hasta ahora no se han esclarecido los motivos que llevaron a Ariel Mora Rodríguez a atacar a su propia familia. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de indagación en busca de respuestas que permitan comprender lo ocurrido.

Temas Relacionados

Violencia intrafamiliarAriel Mora RodríguezSebastián Mora MuñozPastoEjército Nacional de ColombiaMagda Patricia MuñózNery RodríguezColombia-Noticias

Más Noticias

Llane revela los motivos detrás de su salida de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo

El cantante colombiano contó las razones personales y emocionales que lo llevaron a dejar la exitosa banda, por buscar su crecimiento individual y la búsqueda de autenticidad

Llane revela los motivos detrás

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Los creadores de contenido compartieron con sus seguidores el video de la impresionante vista del hotel de lujo en el que se hospedan

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las

Nuevos detalles del caso Jaime Esteban Moreno | Al presunto cómplice de Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro lo buscan por todo el país

Ya se sabe cómo el joven cartagenero de 22 años logró ingresar a la fiesta y quién le compró la boleta, y además se conoció el nombre de la quinta mujer involucrada en el asesinato

Nuevos detalles del caso Jaime

Los perros de empresas de vigilancia tendrán horario de trabajo y nuevas reglas en Colombia: esta es la resolución de la Superintendencia

La investigación por la muerte de un perro de seguridad en el aeropuerto El Dorado reveló serias irregularidades en el uso de animales por parte de empresas privadas, lo que motivó nuevas acciones de control de las autoridades

Los perros de empresas de

Dólar en Colombia hoy 5 de noviembre: los últimos movimientos del tipo de cambio

La divisa estadounidense inició el día con ganancias en el mercado cambiario nacional

Dólar en Colombia hoy 5
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Llane revela los motivos detrás

Llane revela los motivos detrás de su salida de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Se conoce la primera tabla de nominados de ‘La mansión de Luinny’: así le fue a Karina García y Yina Calderón

Lina Tejeiro aseguró que mandaría a Yina Calderón a terapia: “Que entienda sus vacíos y lo que tiene que sanar”

Hassam se despidió del programa “¿Qué hay pa’ dañar?” de RCN por problemas médicos: qué tiene

Deportes

Luis Díaz envió mensaje a

Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”