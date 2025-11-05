La Tigresa del Oriente se presentará por primera vez en Bogotá con un DJ set: “Garritas Positivas”

La Tigresa del Oriente se presentará el 21 de noviembre del 2025 en Bogotá - crédito Instagram

La escena nocturna de Bogotá se prepara para recibir a una de las figuras más emblemáticas del pop latinoamericano: La Tigresa del Oriente.

Por primera vez en Bogotá, la artista peruana encabezará una fiesta temática en la capital, donde ofrecerá un DJ set exclusivo el viernes 21 de noviembre en el Teatro Republik.

El evento, organizado por Oh My Drag, promete una experiencia que fusiona música, cultura pop y un ambiente de celebración dirigido a un público diverso y entusiasta.

Con casi 20 años de trayectoria, La Tigresa del Oriente se ha consolidado como un ícono de la estética kitsch y la viralidad en la cultura latinoamericana.

Su llegada a Bogotá representa un hito para la escena local, ya que su presencia ha generado gran expectativa entre seguidores de la música pop, la comunidad Lgbtiq+ y quienes buscan propuestas innovadoras en el entretenimiento nocturno.

La artista, reconocida por su estilo extravagante y su capacidad para reinventarse, se suma así a la lista de figuras internacionales que eligen la ciudad como escenario para espectáculos de alto impacto.

El evento se realizará en el Teatro Republik, con apertura de puertas a las 9:00 p.m. para quienes adquieran la experiencia Meet & Greet, y a las 10:00 p.m. para el público general.

La fiesta se extenderá hasta las 2:45 a.m., garantizando una noche de música y diversión. Las entradas generales tienen un costo de $ 90.000, mientras que la experiencia Meet & Greet, que incluye acceso preferencial, fotografía profesional con la artista y ubicación exclusiva detrás del DJ Booth, está disponible por $ 230.000.

Ambos precios no incluyen impuestos ni servicios adicionales. El evento está dirigido exclusivamente a mayores de edad y cuenta con un cupo limitado de 300 entradas generales y 50 para la experiencia especial, disponibles hasta el 21 de noviembre de 2025 o hasta agotar existencias.

La propuesta de Oh My Drag destaca por su enfoque en la diversidad, el glamour y la cultura pop. Para esta ocasión, el dress code sugerido es Animal Kitsch Extravaganza, invitando a los asistentes a sumarse al carácter lúdico y extravagante de la noche.

Además del DJ set de La Tigresa del Oriente, la fiesta contará con la participación de reinas locales y DJ’s invitados, quienes aportarán su energía y talento para crear un ambiente vibrante y festivo.

La combinación de grandes himnos pop, ritmos tropicales y una puesta en escena inspirada en la selva promete una experiencia sensorial que trasciende lo convencional.

El anuncio del evento ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han expresado su entusiasmo y han compartido comentarios humorísticos y peticiones para que se programen más fechas. Entre los mensajes destacados se encuentran frases como “amigos hagan más fechas por favor!!!!”, “Eres mi tigrillo. Que gran anuncio” y comparaciones con artistas locales como Abelardo de la Asprilla, apodado por los fanaticos de la Tigresa como “La tigresa del caribe”.

El ambiente anticipado en la comunidad digital refleja el impacto cultural de la artista y la expectativa por una noche que promete ser inolvidable.

Para quienes deseen asistir, las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial ohmydrag.com. No es necesario presentar la boleta impresa, ya que el acceso se valida mediante un código QR desde el celular.

En caso de inconvenientes o dudas, los organizadores han dispuesto el correo info@ohmydrag.com y el número de WhatsApp 3057667051 como canales de atención. Es importante tener en cuenta que no se permite el cambio de modalidad de entrada una vez realizada la compra, y que cada boleto es único e intransferible en caso de duplicidad.

Así, la capital colombiana se alista para una velada en la que la música pop, la fantasía y la energía selvática transformarán la pista de baile en un espacio de celebración y libertad.