‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

La reciente confirmación de Alexa Torres como participante en la próxima edición de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia causó gran expectativa entre los seguidores del popular reality, pues la creadora de contenido es reconocida por su talento en la música y algunas polémicas.

La imitadora es recordada por su interpretación de Farina en Yo me llamo, uno de los más exitosos realities en Colombia, por lo que su paso por este formato llamó la atención no solo por su trayectoria artística, sino por su vida personal, pues la famosa comparte a través de Instagram imágenes junto a su pareja, el creador de contenido Jhorman Tolosa.

La relación de Alexa Torres con Jhorman Tolosa es motivo de interés, ya que él, además de ser un apoyo fundamental en la carrera de la creadora de contenido, posee una sólida base de seguidores: 406.000 en YouTube y 670.000 en TikTok.

La pareja de la imitadora comparte contenido frecuentemente con ella, por lo que sus seguidores estarán atentos a las dos cuentas mientras ella está en aislamiento en la casa que promete reunir a los famosos más polémicos del país.

Recientemente, el novio de la participante compartió un mensaje en el que le expresa su amor y apoyo en este nuevo proyecto: “Gracias a Dios pudiste cumplir tu sueño de estar donde estás y le doy las gracias por permitirme estar aquí para ti y ver este lindo proceso. Te amo”

Cabe mencionar que el regreso del concurso está previsto para 2026, y la producción ya comenzó a conformar el grupo de participantes que buscarán conquistar al público. Además de Alexa Torres, el youtuber Nicolás Arrieta se aseguró un lugar en la competencia tras obtener el 52,7% de los votos, superando a otros aspirantes como Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi, lo que demuestra su fortaleza en las redes y la notable apuesta del programa por figuras con fuerte presencia digital.

En la fase de selección femenina, Alexa Torres logró destacarse frente a candidatas como Alejandra de El Desafío, Clara Diago, Tina Janna y la modelo Paola Cospi, debido a que su desempeño y popularidad en redes sociales la han llevado a ser reconocida en las diferentes plataformas y, ahora, en la pantalla chica.

La producción del reality continúa en la búsqueda de celebridades para completar el reparto. Recientemente, se anunció un tercer grupo de posibles participantes, compuesto exclusivamente por hombres que han tenido presencia en otros formatos de competencia o que han alcanzado notoriedad a través de las redes sociales.

Esta estrategia busca mantener el atractivo del programa y ofrecer nuevas oportunidades a figuras emergentes del entretenimiento digital. Entre los nuevos participantes en competencia se encuentra:

Jonathan Fierro, de 37 años y nacido en Barranquilla, es actor.

Esteban Bernal, de 38 años y oriundo de Medellín, es creador de contenido y modelo.

Pipe Ojeda, de 38 años y nacido en Bucaramanga, es deportista y creador de contenido.

Alexis Cuero, de 32 años y oriundo de Bucaramanga, es luchador y deportista olímpico.

Santiago Ríos, de 31 años y originario de Rionegro, Antioquia, es modelo fitness.

Duván Niño, de 29 años y nacido en Bucaramanga, es creador de contenido.

La dinámica de selección y la exposición de los concursantes en plataformas como Instagram y YouTube reflejan la creciente influencia de los creadores de contenido en la televisión, pues el paso de los famosos con esta profesión por las anteriores casas no ha pasado desapercibido y les abrió muchas oportunidades a nivel nacional e internacional.

Cabe mencionar que la interacción entre la vida personal de los participantes y las expectativas por su futuro paso por el reality se ha convertido en un elemento central para captar la atención de la audiencia y consolidar el éxito del formato, que genera una gran cantidad de comentarios a través de las plataformas digitales.