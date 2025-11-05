Colombia

Juan Carlos Suárez Ortiz imputado por homicidio agravado en el caso de Jaime Esteban, aceptó cargos por “matar a título de dolo”

La Fiscalía General formalizó las acusaciones contra Suárez Ortiz por la muerte del estudiante universitario, y de resultar culpable podría ser condenado hasta a cincuenta años de prisión

Por estos hechos, varias personas fueron capturadas esa misma madrugada por las autoridades, entre ellas, Juan Carlos Suárez Ortiz, joven que también haría parte del plantel educativo del joven de 20 años - crédito Fiscalía

La audiencia celebrada este miércoles resultó en la imputación formal de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, a quien la Fiscalía General acusó de homicidio agravado por los hechos que causaron la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de Ingeniería de Sistemas de 26 años, inscrito en la Universidad de los Andes.

La Fiscalía precisó que el proceso se enmarca en los artículos ciento tres y ciento cuatro del Código Penal, los cuales tipifican el homicidio agravado y contemplan penas que oscilan entre cuarenta y cincuenta años de prisión para quien resulte declarado responsable.

Durante la exposición del caso, el ente investigador subrayó la presunta condición de coautoría de Suárez Ortiz en el crimen, destacando la gravedad de las circunstancias atribuidas.

El avance de la investigación ha estado acompañado de una estricta reserva en torno a los detalles del proceso judicial, luego de que el juez dispusiera restricciones sobre la divulgación de información vinculada a testigos, grabaciones y material fotográfico relacionado con la víctima.

Suárez Ortiz, no entendió los cargos imputados

