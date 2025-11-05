Colombia

Francisco Bernate, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, habló sobre la primera agresión en la tienda Oxxo: “No tienen cámaras”

Para el defensor de la familia de la víctima lo mejor que podría hacer el acusado de asesinato es asumir los cargos, porque las pruebas son contundentes

crédito cortesía | Mebog |
crédito cortesía | Mebog | @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club

En diálogo con el periodista Daniel Coronell, antes de la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, por el asesinatp el único detenido por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el penalista Francisco Bernate aseguró que el acusado debería asumir los cargos.

En la charla con W Radio, Bernate se refirió acerca de las demoras en la investigación, pero también se refirió en concreto a lo que se mencionó en un informe de Citytv emitido la noche del martes 4 de noviembre, en el que se señala que antes de que fuera atacado en la esquina de la calle 64 con carrera 15, Jaime habría sido atacado por la espalda (de un puño) por parte de Juan Carlos Suárez Ortiz (27 años).

Él fue el mismo sujeto que aparece en los videos golpeando en un primer momento al estudiante de Los Andes, después de que llegara el segundo presunto agresor, identificado por las autoridades como Ricardo Rafael González Castro (22 años), un empleado de un local de venta de perros calientes que queda ubicado en el sector de San Victorino, centro de Bogotá, y que renunció a su puesto luego de todo lo ocurrido la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025.

Bernate fue designado como el abogado auxiliar y representante para las víctimas de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la audiencia de imputación de cargos a Juan Carlos Suárez Ortiz - crédito Sofía Toscano / Colprensa | @ceuniandino/IG | cortesía Before Club

Primera agresión a Jaime Esteban Moreno se dio una cuadra de donde lo golpearon: de Before Club a la tienda Oxxo

“Aparentemente, la primera agresión física se presentó en el almacén Oxxo de la calle 64. ¿ahí existen cámaras de seguridad? ¿Hay grabaciones de lo que pasó?" le cuestionó Coronell a Bernate.

A esto el penalista le contestó: “Correcto. La primera agresión se produce en el, en el establecimiento de comercio Oxxo, ubicado en la carrera 14 No. 64-07, y desafortunadamente, cuando se fueron a validar las cámaras, lo que dicen ellos es que no tienen cámaras de seguridad externas, por lo que no pueden proporcionar esa información”.

“Pero lo cierto es que ahí ocurre la primera agresión. Es, es una agresión, donde les advierten que mejor se, se vayan, porque de lo contrario los van a agredir”, indicó el abogado, complementando la descripción que dijo el amigo de Jaime (Juan David), según lo que reveló Noticias Caracol.

Bernate siguió con su reporte de lo que tenía en conocimiento hasta ese momento: “Estos dos chicos están tan conscientes de que no hicieron nada malo, de que no tenían que tener ningún temor adicional, que salen caminando”.

“Ahora, ¿por qué salen caminando hacia el occidente, hacia ese costado occidental de la avenida Caracas que parece que se divide en dos, una zona relativamente segura y una zona que es absolutamente insegura? Aparentemente hay versiones según las cuales hay una dificultad para conseguir transporte a esa hora en ese lugar y eso los habría llevado a caminar hacia ese sector donde desafortunadamente se encontraron con sus agresores, con un asesino, que segó la vida de Jaime Esteban y, fueron capturados", declaró el jurista.

Jaime y su amigo se dirigieron hacia la tienda Oxxo de la calle 64 y allí se habría presentado la primera agresión - crédito captura de pantalla CityTv / YouTube

Bernate criticó el tiempo que se demoraron en capturar Juan Carlos Suárez Ortiz y las dos mujeres

En la descripción de los hechos, el abogado penalista Francisco Bernate señaló que “entre la agresión y, el tiempo en que aparece la policía, también pasaron casi cuarenta y cinco minutos”.

Sobre lo anterior, el jurista expuso que “si la agresión es a las 3:05 a. m., nótese que el informe policial es de las 3:50 (a. m.) y Jaime Esteban aparece en la S Chapinero a las 4:22 a. m., más de una hora después.

Bernate indicó que fue “fue mucho el tiempo que se perdió” y mencionó que “parece que son zonas absolutamente inseguras donde son tierra de nadie y donde además, pues las cámaras o no funcionan o el encargado de las cámaras se fue de puente (festivo), entonces sí es una situación muy delicada”.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Las primeras acciones que se deben realizar tras la audiencia de imputación de cargos a Juan Carlos Suárez Ortiz

Al final de la entrevista, y preguntándole por lo que el abogado y los otros dos defensores (Olbar y Camilo Rincón) esperan frente a la audiencia de imputación de cargos, Bernate dejó una lista de consideraciones que, según él, deben quedar bien claras en la sesión del 5 de noviembre.

“La contundencia del golpe, el lugar donde se causó y el que los médicos ya certificaron que la muerte fue derivada del golpe, nos lleva a pensar que esto no es una cuestión de preterintención, no es un puño que salió mal, es un homicidio doloso con múltiples circunstancias de agravación”, detalló el penalista.

El defensor auxiliar de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramllo destacó frente a lo anterior que “esa es la primera acción jurídica, que la imputación quede bien hecha, que sea un homicidio doloso agravado”.

En ese punto, se atrevió a decir qué debería hacer el mismo Suárez Ortiz, si él lo estuviera representando: "Yo si fuera el defensor de este chico, acepto los cargos. Los videos son contundentes, las mismas declaraciones que hay, donde hay incluso ya reconocimientos. Entonces nuestra primera preocupación hoy es que la imputación quede bien hecha y después viene la solicitud de una medida de aseguramiento".

El segundo agresor y la joven extranjera (de disfraz azul), quedaron captados cuando corrían al punto en donde Suárez Ortiz atacó por segunda vez a Jaime, una cuadra más abajo de la tienda Oxxo calle 64 - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

Bernate espera que “la Fiscalía General de la nación solicite que este muchacho (Suárez Ortiz) vaya a dar a la cárcel porque el desprecio que tiene por la vida es absoluto; terminado ello, será cuestión de esperar a que se capture a este muchacho vendedor de perros y con eso, digamos, evacuamos este primer bloque que yo llamo el bloque de urgencias, que salga bien esta parte”.

Al final, el penalista volvió a hacer hincapié sobre lo que, para él, fue un error al dejar en libertad a una de las dos jóvenes que fue detenida junto con Suárez Ortiz.

“Terminado lo anterior, nosotros vamos a determinar qué hacían estas personas en ese lugar, si eran comensales, si eran invitados, qué pasó y sobre todo tendremos que insistir muchísimo en la vinculación de Kleidymar Fernández Sulbarán, quien ha mentido sobre por qué estaba allí, quien no tiene ningún arraigo en nuestro país y quien claramente en los videos es quien aparece señalando a Jaime Esteban lo que derivó en una agresión absolutamente violenta que le causó la muerte", cerró el jurista.

El presunto segundo atacante renunció a su trabajo como empleado en un local de venta de perros calientes en el centro de Bogotá, y es buscado por toda Colombia - crédito cortesía Before Club

