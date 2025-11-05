Colombia

En imágenes: así fue la conmovedora despedida de los amigos de Juan Esteban Moreno en la Universidad de los Andes: “Que algo así no vuelva a repetirse”

La comunidad se unió en oración en un momento solemne donde recordaron a su amigo de carrera, asesinado durante la celebración de Halloween en Bogotá

Guardar
crédito Universidad de Los Andes
crédito Universidad de Los Andes / Facebook

La comunidad de la Universidad de los Andes realizó un acto en homenaje por la vida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años que falleció después de ser agredido por dos personas en las inmediaciones del bar Before Club, en Bogotá.

El evento ocurrió el martes 4 de noviembre en la plazoleta Lleras, donde amigos, compañeros y familiares se reunieron con el objetivo de honrar la memoria del joven y exigir avances en la investigación.

“Para quienes no tuvieron el placer de conocerlo, le decían ‘Jimmy’, era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable. Quienes compartimos con él, aunque haya sido por un momento, sabemos que era una persona tranquila amable y qu siempre mostraba una sonrisa en la cara”, inició su discurso Camilo Rudas, amigo de Jaime.

Coronas de flores blancas, silencio y lágrimas acompañaron a Camilo, uno de los amigos de Jaime, que pronunció unas palabras recordándolo y dejando en claro que era una persona muy tranquila.

Jaime Esteban Moreno cursaba la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad de los Andes. Su muerte se produjo tras una golpiza recibida en la madrugada del 31 de octubre, a pocos metros del establecimiento donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Las autoridades mantienen una investigación en marcha: por el crimen ya hay un detenido, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, cuya audiencia de imputación se realizará el 5 de noviembre. El rostro del segundo presunto agresor fue divulgado públicamente tras la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad.

“Jimmy era como muchos de nosotros un estudiante de séptimo semestre con metas, proyecto y sueño por cumplir. Tenía ilusiones, planes para el futuro y toda una vida por delante”, agregó el amigo de Jaime.

“Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana, recordar este momento no para vivir el dolor sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse”.

Varias voces del entorno cercano de Moreno han expresado su rechazo a las hipótesis que lo vinculan con un posible acto de agresión sexual previo al homicidio. Una amiga del estudiante, quien lo acompañó la noche de los hechos, detalló a Citytv que “él jamás sería violento, ni tendría la intención de hacerle algo malo a una mujer”. La joven aseguró además que nunca observó conductas agresivas por parte de Moreno, describiéndolo como una persona pacífica y respetuosa. Según testimonios recogidos por Infobae Colombia, la reconstrucción de los últimos momentos del estudiante apunta a una separación fortuita del grupo debido a la alta afluencia de personas en el establecimiento, lo que provocó que Moreno estuviera sin compañía al momento del ataque.

Durante la ceremonia, los asistentes subrayaron la necesidad de esclarecer las circunstancias de la agresión y sancionar a los responsables. “Queremos que haya justicia para él, su alma y su familia”, expresó una de las amigas del joven, en declaraciones otorgadas a Citytv y reproducidas por Infobae Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, el proceso penal cambió la calificación inicial de lesiones personales a homicidio, debido al fallecimiento de Moreno como consecuencia directa de la agresión.

El representante legal de la familia, Camilo Rincón, afirmó a Noticias Caracol que la víctima “se encontraba indefenso” durante la golpiza. Rincón explicó que “un golpe certero lo deja inconsciente y ahí, en el suelo, es donde le propinan diferentes golpes en el rostro, en el cráneo y en varias partes del tórax”, según cita recogida por Infobae Colombia. La Fiscalía determinó la liberación de las dos mujeres que acompañaban al detenido Suárez Ortiz, debido a la ausencia de pruebas para vincularlas penalmente. Una de las cámaras del bar permitió identificar al segundo implicado, un joven oriundo de Cartagena.

La Universidad de los Andes y la comunidad académica reiteraron el llamado a la justicia y subrayaron que la memoria de Jaime Esteban Moreno permanecerá como un recordatorio de la importancia de esclarecer los hechos y sancionar cualquier forma de violencia en entornos juveniles y educativos, reportó Infobae Colombia.

Temas Relacionados

Jaime Esteban MorenoUniversidad de Los AndesColombia-Noticias

Más Noticias

Cañón del Chicamocha: esto es lo que puedes hacer en este majestuoso lugar en un solo día

Consejos prácticos, horarios y recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia en uno de los lugares más emblemáticos de Santander

Cañón del Chicamocha: esto es

Paloma Valencia cuestionó la millonada que gastó el Gobierno Petro en el Ministerio de Igualdad

La precandidata presidencial Paloma Valencia planteó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en recientes declaraciones

Paloma Valencia cuestionó la millonada

Iván Cepeda formalizó la invitación a la consulta del Frente Amplio para marzo de 2026: “Debe ser un bloque de fuerzas”

Frente a la Casa de Nariño, Iván Cepeda propuso conformar un Frente Amplio para la contienda presidencial de 2026 e instó a partidos, organizaciones sociales y sectores gremiales a sumarse a esta alianza

Iván Cepeda formalizó la invitación

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

La presentadora sorprendió a sus seguidores con palabras llenas de nostalgia antes del episodio del 5 de noviembre, y su mensaje dejó a sus fans preguntándose si será su adiós del programa

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Quedó en video cómo aparente supervisor del Sitp agredió verbalmente a operador del sistema: “Socio, lo destruyo de un golpe”

El agresor verbal se sentó en una silla del bus y desde ahí lanzó improperios en contra del conductor, pero fue denunciado porque sus ofensas fueron publicadas en redes sociales

Quedó en video cómo aparente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ex loca” y habló sobre esa etapa de su vida

Valentino Lázaro habría revelado detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Juan Pablo Montoya dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores y le llovieron críticas

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: 60.000 espectadores y una inversión aproximada de $750.000 millones

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”