En imágenes: así fue la conmovedora despedida de los amigos de Juan Esteban Moreno en la Universidad de los Andes: “Que algo así no vuelva a repetirse”

crédito Universidad de Los Andes / Facebook

La comunidad de la Universidad de los Andes realizó un acto en homenaje por la vida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años que falleció después de ser agredido por dos personas en las inmediaciones del bar Before Club, en Bogotá.

El evento ocurrió el martes 4 de noviembre en la plazoleta Lleras, donde amigos, compañeros y familiares se reunieron con el objetivo de honrar la memoria del joven y exigir avances en la investigación.

“Para quienes no tuvieron el placer de conocerlo, le decían ‘Jimmy’, era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable. Quienes compartimos con él, aunque haya sido por un momento, sabemos que era una persona tranquila amable y qu siempre mostraba una sonrisa en la cara”, inició su discurso Camilo Rudas, amigo de Jaime.

Coronas de flores blancas, silencio y lágrimas acompañaron a Camilo, uno de los amigos de Jaime, que pronunció unas palabras recordándolo y dejando en claro que era una persona muy tranquila.

Jaime Esteban Moreno cursaba la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad de los Andes. Su muerte se produjo tras una golpiza recibida en la madrugada del 31 de octubre, a pocos metros del establecimiento donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Las autoridades mantienen una investigación en marcha: por el crimen ya hay un detenido, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, cuya audiencia de imputación se realizará el 5 de noviembre. El rostro del segundo presunto agresor fue divulgado públicamente tras la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad.

“Jimmy era como muchos de nosotros un estudiante de séptimo semestre con metas, proyecto y sueño por cumplir. Tenía ilusiones, planes para el futuro y toda una vida por delante”, agregó el amigo de Jaime.

“Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana, recordar este momento no para vivir el dolor sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse”.

Varias voces del entorno cercano de Moreno han expresado su rechazo a las hipótesis que lo vinculan con un posible acto de agresión sexual previo al homicidio. Una amiga del estudiante, quien lo acompañó la noche de los hechos, detalló a Citytv que “él jamás sería violento, ni tendría la intención de hacerle algo malo a una mujer”. La joven aseguró además que nunca observó conductas agresivas por parte de Moreno, describiéndolo como una persona pacífica y respetuosa. Según testimonios recogidos por Infobae Colombia, la reconstrucción de los últimos momentos del estudiante apunta a una separación fortuita del grupo debido a la alta afluencia de personas en el establecimiento, lo que provocó que Moreno estuviera sin compañía al momento del ataque.

Durante la ceremonia, los asistentes subrayaron la necesidad de esclarecer las circunstancias de la agresión y sancionar a los responsables. “Queremos que haya justicia para él, su alma y su familia”, expresó una de las amigas del joven, en declaraciones otorgadas a Citytv y reproducidas por Infobae Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, el proceso penal cambió la calificación inicial de lesiones personales a homicidio, debido al fallecimiento de Moreno como consecuencia directa de la agresión.

El representante legal de la familia, Camilo Rincón, afirmó a Noticias Caracol que la víctima “se encontraba indefenso” durante la golpiza. Rincón explicó que “un golpe certero lo deja inconsciente y ahí, en el suelo, es donde le propinan diferentes golpes en el rostro, en el cráneo y en varias partes del tórax”, según cita recogida por Infobae Colombia. La Fiscalía determinó la liberación de las dos mujeres que acompañaban al detenido Suárez Ortiz, debido a la ausencia de pruebas para vincularlas penalmente. Una de las cámaras del bar permitió identificar al segundo implicado, un joven oriundo de Cartagena.

La Universidad de los Andes y la comunidad académica reiteraron el llamado a la justicia y subrayaron que la memoria de Jaime Esteban Moreno permanecerá como un recordatorio de la importancia de esclarecer los hechos y sancionar cualquier forma de violencia en entornos juveniles y educativos, reportó Infobae Colombia.