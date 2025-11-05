Duro golpe para Nicolás Petro: juez del caso no tendrá en cuenta informes clave del CNE sobre campaña de su padre: “No son pertinentes”

El abogado Alejandro Carranza negó que Nicolás Petro haya confesado delitos ante un juez - crédito @HombreJurista/X - @nicolaspetrob/Instagram

El desarrollo del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, experimentó nuevos avances esta semana, con la realización de audiencias virtuales los días 4 y 5 de noviembre de 2025 en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En la diligencia, el juez Hugo Carbonó dejó por fuera del juicio los informes expedidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifican que Nicolás Petro no realizó aportes a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Informes financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro y documentos aportados por el Pacto Histórico no podrán ser llevados al juicio contra Nicolás Petro - crédito X

Carbonó tampoco aceptó las certificaciones de la casa de Nariño que niegan reuniones, contratos y vínculos burocráticos y entrega de hojas de vida a nombre de Petro Burgos. A juicio del togado no son pertinentes para el caso en curso.

“Al no guardar relación ello con estos hechos jurídicamente relevantes y con la acusación formulada, estas pruebas resultan para el Juzgado impertinente y extemporáneas, razón por la cual debe ser rechazada, inadmitidas”, señaló.

Y agregó: “La propia defensa admite que estos documentos no tienen relación directa ni indirecta con su prohíjado y solicita elemento de prueba únicamente para sustentar una opinión pericial que eventualmente se realizará frente al patrimonio del procesado, bajo el argumento que contienen información financiera, pero de la campaña presidencial”.

Por otra parte, aceptó la inclusión del video de Laura Ojeda en el que se refirió al principio de oportunidad de Day Vásquez. El juez dijo que la defensa del exdiputado del Atlántico podrá utilizarlo para refrescar la memoria e impugnar la credibilidad de la testigo.

Otro de los videos admitidos fue el de la audiencia de imputación de cargos contra los investigadores Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, que lideraron la investigación en el proceso de Nicolás Petro, pero que luego fueron capturados por presuntamente beneficiar a “Pacho Malo” en otro proceso.

Juez niega solicitud de la defensa de Nicolás Petro de omitir pruebas - crédito redes sociales/X

“Se admitirán únicamente las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario adelantado ante la Procuraduría General de la Nación, correspondiente a la carpeta número dos, inspeccionada los días nueve y diez de mayo del 2023, en la cual reposan las diligencias de recepción de testimonio de la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro, de fecha 28 de abril del 2023, en dos folios, y la diligencia de decisión de recepción del testimonio del señor Máximo Noriega Rodríguez”, expuso el juez.

Los informes financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro y documentos aportados por el Pacto Histórico no podrán ser llevados al juicio contra Nicolás Petro por no guardar relación con la acusación formulada. Incluso, dijo el juez que no se justifica su utilización bajo el argumento de un supuesto sesgo político de la Fiscalía General de la Nación.

A renglón seguido sostuvo que: “Sin embargo, advierte el juzgado que estos elementos materiales probatorios eran preexistentes a la fecha del descubrimiento, por lo cual no encuadran dentro de la figura de la prueba sobreviviente, ya que existen y estaban disponibles para su descubrimiento oportuno con una mínima diligencia defensiva”.

Nicolás Petro tiene todas sus cuentas bloqueadas

El abogado Alejandro Carranza argumentó que la reciente inclusión de su cliente en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha provocado el bloqueo total de sus cuentas, lo que impide la compra de tiquetes aéreos y el acceso a servicios financieros básicos - crédito X

El abogado Alejandro Carranza argumentó que la reciente inclusión de Nicolás Petro Burgos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos provocó el bloqueo total de las cuentas de su cliente, lo que impide la compra de tiquetes aéreos y el acceso a servicios financieros básicos. A propósito, la defensa advirtió sobre riesgos para la integridad personal de Petro Burgos, tras la captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

La imposibilidad del hijo del mandatario colombiano para viajar desde Bogotá, donde reside actualmente, se suma a la preocupación por su seguridad, motivo por el cual trasladó su domicilio desde Barranquilla meses atrás. Según información difundida por Blu Radio, todo apunta a que el acusado atenderá la diligencia judicial de manera remota desde la capital del país.