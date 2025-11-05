Claudia Bahamón explica la ausencia de Raúl Ocampo tras accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “Se cortó muy feo y tocó el tendón”

Claudia Bahamón explica la ausencia de Raúl Ocampo tras accidente en MasterChef Celebrity - crédito cortesía canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón informó la verdadera razón de la ausencia de Raúl Ocampo en un reciente reto de salvación de Masterchef Celebrity Colombia, noticia que generó preocupación y sorpresa entre los seguidores del programa.

Al comenzar la prueba, tanto los participantes como el público notaron que el actor no estaba en la cocina, así como la chef Belén Alonso, lo que disparó las preguntas sobre los motivos de su falta.

Durante el arranque del reto, la ausencia de hombres en la competencia se hizo evidente, al punto de que Pichingo bromeó con la posibilidad de reincorporar a uno a la competencia. Claudia Bahamón aclaró de inmediato: “No es posible porque aún queda Raúl”, indicando que, aunque ausente, el actor sigue formando parte del concurso.

La presentadora explicó que la causa de la ausencia de Ocampo fue una lesión sufrida en el reto anterior, donde los concursantes debían preparar un desayuno. Raúl, que integraba el mismo equipo que Valentina, relató en ese momento: “El banco se voltea y me pega en la canilla en todo el pie”, después de tropezar con un banco de madera cuando salía apresuradamente por un utensilio.

La presentadora dio parte de salud de Ocampo tras aparatosa caída en las cocinas de MasterChef - crédito @rouslmasterchef/ Instagram

Las cámaras captaron el momento en que Valentina le solicita a Raúl un utensilio para la preparación que estaban realizando. Sin advertirlo, Raúl pisa de forma incorrecta y una de las tarimas del set se mueve, golpeándolo en la pierna y causándole una caída que lo mantuvo en el suelo durante algunos segundos. Aunque al principio ambos reaccionaron con risas, la intensidad del golpe llevó a Ocampo a recibir una incapacidad.

Aunque en primera instancia pareció un incidente sin consecuencias mayores, pronto se evidenció la gravedad: “Raúl está incapacitado, en la mitad de la cocinada, yo estaba molestando a Valentina porque lo mandó al piso, realmente tuvo un accidente. En ese afán de terminar y con la adrenalina, se dio cuenta de que tan grave estaba”, explicó Claudia Bahamón durante el programa.

Posteriormente, la conductora detalló el diagnóstico médico: “Se cortó muy feo y tocó el tendón, por lo tanto, tiene unos días de incapacidad”. Aun así, anunció que Raúl Ocampo “regresará a la cocina más importante del mundo con delantal negro”.

Mientras tanto, Valentina Taguado expresó su solidaridad y preocupación por Raúl, comentando con humor que “Raúl pasará al top 7 con dos punticos”, dejando ver el ambiente cercano que caracteriza al grupo de concursantes.

Tras el accidente de Raúl, Valentina bromeó sobre la aparatosa caída, sin pensar que el actor sería incapacitado - crédito Canal RCN

Por ahora, la expectativa está puesta en la recuperación de Raúl Ocampo y su regreso a la competencia.

Así fue el reciente reto de salvación entre Michelle, Violeta, Carolina y Patricia en ‘MasterChef’

Cuatro concursantes se enfrentaron en un intenso reto de salvación en MasterChef Celebrity Colombia, buscando asegurar su permanencia y evitar el temido reto de eliminación.

Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Patricia Grisales debieron preparar un plato inspirado en la cocina colombiana para sus mamás, llevando recetas familiares a un nivel de alta cocina.

El desafío comenzó con solo tres minutos para elegir ingredientes en la despensa y un límite de 60 minutos para ejecutar sus propuestas. El ambiente entre las participantes fue de máxima tensión desde el inicio, como lo manifestó Patricia Grisales ante las cámaras. En el lounge, las opiniones de los compañeros también reflejaron la dificultad del reto: Valentina Taguado y Alejandra Ávila en principio consideraron que Violeta debía salvarse, aunque luego Taguado mencionó que prefería la victoria de Michelle, mientras que Pichingo se inclinó por Patricia.

Patricia Grisales y Carolina Sabino, entre las famosas que se enfrentaron en el reciente reto de salvación - crédito @canalrcn/Instagram

Cada competidora apostó por un enfoque propio. Violeta Bergonzi sorprendió a los jueces con sus tamales de ajiaco con aceite verde, una apuesta poco tradicional que cautivó a Jorge Rausch durante la supervisión de las estaciones. Por su parte, Michelle Rouillard expresó que el reto era una oportunidad ideal para arriesgar, gesto reflejado en su plato que recibió elogios tanto por presentación como por sazón.

Durante la evaluación final, los chefs destacaron la calidad visual de los platos. El de Violeta fue el primero en ser presentado y recibió comentarios positivos, así como el famoso “cachete” de Rausch. Patricia siguió en el atril y obtuvo elogios por el emplatado y su sazón característica. Michelle también se llevó el ‘cachete’ de Rausch, resaltando tanto el sabor como la presentación de su preparación.

Carolina Sabino enfrentó críticas por la ausencia de sal pese a una buena apariencia general de su plato, aunque los chefs valoraron el esfuerzo. Finalmente, la decisión de los jueces se dividió entre Michelle y Violeta, pero la balanza se inclinó por Michelle Rouillard como ganadora del reto de salvación, asegurando su continuidad en la competencia.

Michelle Rouillard defendió su postre en el reto creativo, dijo ante el jurado: “si no les gusta, pues paila”, y asumió el delantal negro en compañía de Raúl - crédito cortesía Canal RCN

Como resultado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Patricia Grisales deberán enfrentarse en el siguiente reto de eliminación, aumentando la expectativa sobre quién logrará permanecer en la contienda culinaria.