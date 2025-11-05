En el caso de Jaime Esteban Moreno, reciclador y uno de los mejores amigos fueron claves en la investigación: “Lo cogieron con una rabia”

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Las piezas del rompecabezas que tratan de armar las autoridades luego del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, dejó ya un total de cinco videos que forman parte de las pruebas.

En las imágenes se ven nuevos momentos previos y posteriores al salvaje ataque hecho en dos momentos por dos sujetos que asistieron a la fiesta de Halloween organizada por el grupo de estudiantes y egresados de la facultad de Diseño “Relaja La Pelvis (RLP)” en el bar Before Club.

Pese a que Jaime salió con Juan David (uno de sus mejores amigos) minutos antes de las 3:00 a. m. la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025, la fiesta comenzó la noche del jueves 30 de octubre en el sitio de eventos, ubicado en la av. Caracas (carrera 14) con calle 64, localidad de Chapinero.

El grupo agresor se habría regresado a seguir la fiesta en Before Club - crédito cortesía Before Club

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, y como se mencionó en vísperas de la audiencia de imputación de cargos a Juan Carlos Suárez Ortiz (el único detenido y que atacó en un primer momento a Jaime) por parte de una de las fuentes del caso a Noticias Caracol.

“Estas personas de manera miserable, cobarde y visceral, en un acto de barbarie desproporcionado toman en estado de indefensión a Jaime Esteban a puntapiés como se observa en el video en su rostro, cráneo y tórax, causándole la muerte yo diría casi de manera inmediata”, dijo la fuente del noticiero.

Sumado a todo esto, y como uno de los objetivos de la diligencia judicial que se adelantó desde las 9:00 a. m. del miércoles 5 de noviembre de 2025, la fuente explicó que se “va a dar cuenta que el propósito de este sujeto (Suárez Ortiz) fue precisamente causarle la muerte a Jaime Esteban. Sin lugar a dudas, los puntapiés a la altura del cráneo, a la altura del tórax no eran una simple agresión, era toda la intencionalidad de causarle la muerte como en efecto lo lograron”.

Jaime se encontró con su amigo y minutos después tomaron hacia la calle 64, y segundo después pasó el grupo donde están los dos agresores señalados por las autoridades - crédito captura de pantalla CityTv / YouTube

Además, y como mencionó la fiscal y tras el relato del mejor amigo de Jaime: “En la calle 64 #14-10, frente al instituto Incap, un sujeto masculino con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y pantalón negro, le propinó un puño por detrás en la nuca a mi amigo. Del golpe se cae al piso y yo observo que el chico de la cara pintada estaba junto con otro muchacho y dos mujeres”.

Además, el testigo contó que vio Jaime “totalmente ensangrentado, botando sangre por nariz y boca”, destacó un informe de Noticias Caracol.

Mientras tanto, un reporte de Citytv, se obtuvo un nuevo testimonio del amigo de Jaime que dejó ver la sevicia con la que habrían actuado los dos agresores del estudiante de la Universidad de Los Andes.

Luego de que Jaime cruza por la calle 64 hacia el oriente, aparece el grupo de cinco personas que toma en sentido contrario - crédito captura de pantalla CityTv / YouTube

“Yo solo vi que estaba peleando el de rojo (Suárez Ortiz), no vi cuando el de negro lo lo tumbó, pero después ya cuando lo tiran al piso esos dos lo cogieron con una rabia que nunca había visto en mi vida”, explicó el amigo de Jaime, y añadió que en el testimonio que él brindó “dijimos (que los hechos duraron) un aproximado de treinta segundos, pero todo pasó muy rápido”.

El primer ataque que recibió Jaime Esteban Moreno ocurrió frente a la tienda Oxxo de la calle 64

Dos minutos antes de las 3:00 a. m. y como quedó en el registro de una cámara de seguridad, Juan David y Jaime toman por la calle 64 hacia el oriente (cerros orientales).

Con pocos segundos de diferencia en el mismo plano se ve pasar en dirección contraria a un grupo de cinco personas (dos hombres y tres mujeres, que cuadran con la adquisición de las cinco boletas para ir a la fiesta de Halloween de “Relaja La Pelvis” que señaló el periodista Daniel Coronell en W Radio horas antes del inicio de la audiencia de imputación de cargos de Suárez Ortiz).

Jaime y su amigo se dirigen hacia el mismo punto por el que segundo antes pasó el grupo de cinco personas (los dos agresores y tres mujeres) - crédito captura de pantalla CityTv / YouTube

Entre ellos también se ve a las dos mujeres que fueron detenidas en primera instancia junto al hombre que tenía pintada su cabeza de rojo por completo: Kleidymar Fernández Sulbarán (de nacionalidad extranjera) y Bertha Yohana Parra Torres (colombiana y natural del municipio de Acevedo, Huila, pero con cédula expedida en Popayán, Cauca).

A los pocos segundos regresan Jaime y su amigo en la misma dirección que el grupo donde estaban los dos agresores y tres mujeres.

“Nos vimos afuera de la discoteca y después salimos al Oxxo (ubicado en la esquina de la calle 64 con av. Caracas), pues si para comer algo, y fue en ese momento que el de Rojo (Suárez) fue el que, o sea, es que hubo como dos momentos. En el primer momento es ya la del Oxxo que llega el de rojo y le pega por detrás (...) a Jaime prácticamente lo manda al piso”, explicó el amigo del estudiante de Los Andes.

Suárez Ortiz pasó corriendo al lado de un reciclador, uno de los testigos claves - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

El reciclador que se fue a pedir ayuda al hospital de Chapinero

La versión que el joven entregó a CityTv es clave en el proceso legal que dejó la imputación de cargos por el delito de homicidio doloso agravado en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz.

Todo porque en uno de los registros audiovisuales se ve a lo lejos en la esquina donde queda ubicada la tienda, que desde ese lugar Jaime (que lleva chaqueta roja), camina algo desorientado (como si estuviera reponiéndose de alguna clase de golpe, según lo que precisa el amigo).

Cuando pasa el segundo agresor ya el reciclador está más adelante, justo cuando Suárez Ortiz ya estaba golpeando a Jaime - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

Y es justo más adelante en el plano que quedan captados (como mostró Noticias Caracol) el momento en el que Suárez Ortiz pasa corriendo en dirección hacia donde van caminando Jaime y su amigo, cerca a la esquina de la carrera 15 con calle 64. Allí se presenta el segundo ataque, pero es en primera instancia el hombre de cabeza rapada el que lo golpea. Ahí interviene Juan David.

Mientras todo esto ocurre, un reciclador que va llevando su carreta observa como pasa el primer agresor, pero ahí mismo queda en cámara el segundo agresor (que se presume, sería Ricardo Rafael González Castro).

Cuando golpean entre ambos a Jaime, el reciclador queda de frente a la escena mientras ambos se devuelve junto con Kleidymar Fernández Sulbarán (disfraz azul).

Al segundo agresor lo están buscando por toda Colombia - crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club | Mebog

Acto seguido el reciclador se dirige hacia la hospital de Chapinero (Caps —Centros de Atención Primaria en Salud—) para pedir ayuda, y mientras todo eso sucede, un vigilante en la zona alerta a la Policía, y a los pocos minutos hace presencia una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá que sube de inmediato a Jaime y lo lleva el centro médico.

De allí fue remitido al hospital Simón Bolívar, donde se reportó su muerte debido a los politraumatismos severos que sufrió producto de la golpiza.