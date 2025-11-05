Por homicidio de Jaime Esteban Moreno, abogado Francisco Bernate criticó la investigación del crimen: “El tiempo que pasa es la prueba que se pierde”

Bernate fue designado como el abogado auxiliar y representante para las víctimas de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la audiencia de imputación de cargos a Juan Carlos Suárez Ortiz - crédito Sofía Toscano / Colprensa | @ceuniandino/IG | cortesía Before Club

El abogado penalista y representante para las víctimas Francisco Bernate (como auxiliar), brindó detalles sobre lo que, para él, ha sido una “investigación demorada” en el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno.

Las declaraciones de Bernate las dio luego de conocerse nuevos detalles sobre la relación entre el único detenido hasta el momento y el segundo presunto agresor del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, que murió por los golpes recibidos

En entrevista con el periodista Daniel Coronell, Bernate explicó en W Radio los motivos por los que expresó que las pesquisas tardaron mucho tiempo en iniciarse de manera formal.

“Esta fue una investigación, un poco demorada, ¿no? Los hechos ocurrieron a las 3:50 a. m. del 31 de octubre y usted puede observar cómo la búsqueda de las cámaras inicia recién pasadas las cinco de la tarde (5:30 p. m.) del día 31″, empieza con su serie de argumentos el penalista.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes, luego del primer ataque hecho por Juan Carlos Suárez Ortiz

“Es decir, fueron a buscar las cámaras, básicamente encuentran en una cámara que no funciona, en la otra que no tiene una vigilancia externa, en otra le dice quien los atiende que no tienen acceso a las cámaras, que lo tiene el jefe de seguridad y que están llamando. En otra dicen que igual, lo mismo, que era puente, que no, que están por fuera de la ciudad y hasta que un establecimiento de comercio pues es quien facilita las cámaras”, explicó Bernate, que oficiará como abogado auxiliar y representante de las víctimas; es decir de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Teniendo en cuenta lo anterior, Bernate mencionó que “en esa ventana de tiempo (catorce horas), sin lugar a dudas, la investigación debe ser inmediata. Un hecho tan grave como estos no permite que pase el tiempo, porque el tiempo que pasa es la prueba que se pierde”.

En esta parte de la entrevista el abogado expresó que “al final sí es demorado, pero conociendo las investigaciones como se hacen en nuestro país, que son de meses o de años, pues es lo que tenemos”.

Por lo tanto, Bernate hizo “un llamado para que se fortalezca el equipo de investigación de la Fiscalía General de la Nación y se puedan dar respuestas más inmediatas”.

Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro - crédito cortesía Before Club

Las sospechas sobre la presencia de Ricardo Rafael González Castro en una fiesta universitaria

Uno de los aspectos que, según el mismo Bernate, llamó la atención es qué hacía un joven vendedor de perros calientes (como señalan la ocupación del segundo presunto agresor de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, Ricardo Rafael González Castro) en una fiesta universitaria de estudiantes de la Universidad de Los Andes.

“Es absolutamente llamativo, es uno de los eventos que son llamativos. La primera hipótesis apuntaba que era un vendedor de perros que se percató de la pelea y de alguna forma, pues apareció ahí“, destacó en primera instancia el penalista.

Pero luego refutó esta hipótesis: “No, las últimas informaciones lo ubican no solo en el establecimiento, sino que además lo ubican en compañía de cuatro personas; cuatro personas que fueron individualizadas por todos los primeros declarantes dentro de este proceso como aquellos que habían llevado a cabo la agresión”.

En la exposición de su tesis, Bernate agregó: “Nótese cómo el compañero de la persona hoy fallecida (Juan David, el mejor amigo de Jaime) es muy claro, y los videos también lo son en señalar que los agresores son dos jóvenes y dos mujeres”.

Más adelante, el penalista mencionó a las dos mujeres que, junto a Juan Carlos Suárez Ortiz fueron detenidas en la primera reacción de los uniformados del cuadrante, y algunos detalles que le parecen vitales y como parte de la investigación.

Las acompañantes de Suárez, Kleidymar Paola Fernández (disfraz azul) y Bertha Parra Torres, fueron liberadas por falta de pruebas, aunque la defensa de la víctima expresó inconformidad - crédito X

Las razones por las que Bernate indicó que no debió ser liberada una de las dos detenidas junto a Juan Carlos Suárez Ortiz

“La investigación tiene que completarse respecto de la señora Kleidymar Fernández Sulbarán, porque yo encuentro tres eventos que son muy llamativos. Primero, el que el video no miente, ella estaba ahí y ella (Fernández Sulbarán) es quien señala a Jaime Esteban (y lo que se ha señalado por el diario El Tiempo como la coartada de Suárez Ortiz)“, resaltó Bernate.

“Segundo, nótese cómo en su primera versión ante las autoridades refiere que ella (la joven de nacionalidad extranjera llevaba un disfraz azul) no sabe qué fue lo que pasó, que estaba ahí y simplemente se desató ese problema, lo que ya constituye lo que nosotros llamamos un indicio de mendacidad que se ve fortalecido con el hecho de que en sus versiones ante las autoridades nunca supo explicar quién es, dónde vive, con quién vive”, sigue con su argumento Bernate, y se conecta a lo mencionado por el mismo Coronell, luego de que una fuente cercana reveló que el sitio de residencia de Suárez Ortiz es cercano al de Fernández Sulbarán.

Teniendo en cuenta los dos escenarios expuestos por el penalista, él aseguró que “la investigación debe avanzar, no solo hacia esclarecer la participación del vendedor de perros, que la veo muy clara, y de la otra persona, sino que considero que haber dejado en libertad y de alguna manera desvinculado a Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, fue un error”.

Siguiendo con esta línea, Bernate mencionó que lo que a él y a los otros dos abogados que integran el equipo que representa a la familia de Jaime Esteban Moreno (Olbar Rincón y Camilo Rincón) “les preocupa hoy es la urgencia”, y “tenemos que profundizar en la participación de Kleidymar Fernández Sulbarán y de Bertha Yohana Parra Torres, y sobre todo, ¿qué estaban haciendo ellos en ese establecimiento? ¿Qué estaban haciendo en ese local? ¿Qué ocurre dentro de ese local?" cerró Bernate.

Bernate solicitó en la audiencia de imputación de cargos de Juan Carlos Suárez Ortiz que la transmisión de este caso sea pública, luego de la petición que se hizo por parte de la defensa del hoy detenido - crédito captura de pantalla

Cuál es el estado de las dos mujeres detenidas junto a Juan Carlos Suárez que quedaron libres

Sobre lo que puede seguir para Fernández Sulbarán y Parra Torres, el abogado penalista indicó que ambas “están sujetas a una indagación preliminar, pero no están formalmente vinculadas, porque la vinculación formal se da con la formulación de imputación”.

Sumado a todo lo anterior, Bernate agregó que “en las versiones preliminares que tenemos, la Fiscalía considera que no se dan los requisitos para que haya una determinación, por lo menos en el caso de Kleydimar. En el otro caso digamos que ahí hay, ahí hay menos elementos de juicio”.

Al final el jurista declaró: “Lo cierto es que cuando Kleidymar Paola Fernández Sulbarán apunta a Jaime Esteban y de ahí se deriva esa golpiza tan espantosa, pues sí tiene un grado de participación, sí tiene que estar vinculada a esta investigación. Y ¿por qué no? Tendrán mucho que contar de cómo es que llegaron estas personas, qué hacían al interior de ese establecimiento y por qué se tomó la decisión de acabar con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo".