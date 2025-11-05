Cañón del Chicamocha: esto es lo que puedes hacer en este majestuoso lugar en un solo día

Cañón del Chicamocha - crédito redes sociales

El Cañón del Chicamocha se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más destacados de Colombia, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales por la majestuosidad del lugar y la diversidad de actividades que ofrece, desde la aventura hasta la cultura.

Ubicado en el departamento de Santander, a poco más de una hora de Bucaramanga y cerca de dos horas de San Gil, también se encuentra el Parque Nacional del Chicamocha (Panachi) considerado como un referente para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza y la historia regional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información publicada en portales especializados como Chip Viajero, Weekend Santander y Al Revés Viajando, llegar al parque temático es sencillo gracias a la variedad de rutas y opciones de transporte.

Los portales mencionados recomiendan alojarse en Bucaramanga o en el municipio San Gil y partir desde allí en horas de la mañana.

El trayecto en bus desde Bucaramanga cuesta alrededor de $14.000 y dura aproximadamente una hora y media, mientras que desde San Gil el pasaje ronda los $15.000 y el viaje toma cerca de una hora y cuarenta minutos.

Por otra parte, Weekend Santander menciona que, en caso de que los turistas inicien su trayecto desde Bogotá, se puede optar por vuelos hasta el aeropuerto Palonegro en Bucaramanga, seguido de un traslado terrestre de poco más de dos horas hasta Panachi.

Para quienes prefieren viajar por carretera desde la capital, el pasaje en bus puede encontrarse desde $80.000 y el recorrido dura más de ocho horas.

Al Revés Viajando sugiere rentar un vehículo para disfrutar de los miradores a lo largo del camino y destaca la conveniencia del parqueadero, cuyo costo es de $7.000 para automóviles y $4.000 para motocicletas, respectivamente.

Tarifas y tipos de ingreso al Parque Nacional del Chicamocha

Según los portales web mencionados, las tarifas de ingreso al Parque Nacional del Chicamocha varían según la fuente y el tipo de experiencia que se desee.

La entrada general tiene un costo de $48.000 para adultos y $36.000 para niños, mientras que el acceso combinado con el teleférico asciende a $86.000 para adultos y $58.000 para niños, respectivamente.

El ingreso al acuaparque tiene un valor de $40.000 para adultos y $33.000 para niños, y el combo completo, que incluye parque, teleférico y acuaparque, se ofrece por $93.000 para adultos y $72.000 para niños.

Principales atracciones y actividades en Panachi

Las atracciones del Parque Nacional del Chicamocha son tan variadas como su paisaje. El teleférico, una de las experiencias más recomendadas por el portal Al Revés Viajando, permite cruzar el cañón en un recorrido de entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la fuente, y ofrece vistas panorámicas inigualables.

El acuaparque, descrito por Chip Viajero como “uno de los complejos acuáticos más completos y entretenidos del país”, cuenta con toboganes, piscinas para todas las edades y un circuito de agua que simula el cauce de un río.

Para quienes buscan adrenalina, el parque ofrece deportes de aventura como parapente (con un costo de hasta $200.000 por persona según Chip Viajero y $180.000 según Weekend Santander), cable vuelo, columpio extremo, buggies y torrentismo, todos con tarifas adicionales.

Además, los visitantes pueden disfrutar de miradores, plazoletas temáticas, el Monumento a la Santandereanidad —una obra dedicada a la Revolución de los Comuneros—, el Museo Guane y espacios para la interacción con la fauna local, como el parque de avestruces y el parque de cabras.

Recomendaciones prácticas para el visitante

Para planificar una visita exitosa, las fuentes consultadas ofrecen recomendaciones útiles. Chip Viajero sugiere destinar un día completo para recorrer el parque y llevar ropa cómoda, sombrero, agua, protector solar y traje de baño.

Weekend Santander recuerda que el parque opera de miércoles a domingo y festivos, con horarios de 9:00 o 10:00 a 18:00, y que es preferible visitarlo en temporada baja para evitar filas.

El clima oscila entre 25 °C y 30 °C durante todo el año, por lo que se recomienda protección solar y preferir la temporada seca (diciembre a abril) para evitar lluvias. El parque cuenta con cajeros automáticos, acepta pagos con tarjeta y dispone de restaurantes donde se pueden degustar platos típicos como la pepitoria, el cabrito y la carne oreada, según Chip Viajero.

No se permite acampar ni hay hoteles dentro del parque, por lo que el hospedaje debe buscarse en Bucaramanga, San Gil o municipios cercanos. El ingreso de mascotas está permitido bajo responsabilidad del dueño, aunque el traslado en teleférico implica un costo adicional, según Weekend Santander.

Contexto cultural y natural del Parque Nacional del Chicamocha

Más allá de sus atracciones, el Parque Nacional del Chicamocha representa un homenaje a la cultura santandereana y a la riqueza natural de la región.

Weekend Santander destaca que el parque se erige sobre el segundo cañón más grande del mundo y que su entorno, tallado por el río Chicamocha y la vegetación típica, ofrece uno de los paisajes más imponentes de Colombia.

Al Revés Viajando subraya que cada espacio del parque narra la historia y las tradiciones de Santander, invitando a los visitantes a sumergirse en la identidad local a través de la música, la danza, la gastronomía y la interacción con la comunidad. Chip Viajero coincide en la espectacularidad del entorno y la variedad de experiencias disponibles para todo tipo de público.

Al final de la jornada, quienes visitan el Parque Nacional del Chicamocha encuentran en sus paisajes y en la calidez de su ambiente un lugar ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de momentos memorables en compañía de amigos o familiares, en un entorno donde la naturaleza y la cultura se fusionan para ofrecer una experiencia única.