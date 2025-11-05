Cancillería gestiona nuevo trámite para que Petro viaje a la ONU en Nueva York pese al retiro de su visa diplomática por parte de EE. UU.

La Cancillería colombiana adelanta los trámites necesarios para que el presidente Gustavo Petro viaje a Nueva York y asista a reuniones en la sede de la ONU - crédito Reuters

La Cancillería colombiana avanza en los preparativos del viaje del presidente Gustavo Petro a Nueva York, donde está prevista su participación en reuniones oficiales en la sede de las Naciones Unidas.

Según confirmó el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, el proceso se desarrolla conforme a los protocolos habituales para los desplazamientos de altos funcionarios, a pesar del retiro de la visa diplomatica a Gustavo Petro por las protestas realizadas en la ciudad estadounidense en septiembre del 2025.

En una entrevista con el medio Blu Radio, Jaramillo Jassir explicó que entre los trámites previstos se encuentra la gestión de la visa del mandatario, un procedimiento que, dijo, se realiza de manera estándar en cada desplazamiento oficial a Estados Unidos.

El funcionario resaltó que, más allá de los aspectos administrativos, existen normas internacionales que garantizan el acceso de los jefes de Estado a la sede de la ONU. Recordó que Estados Unidos, como país anfitrión, está obligado a permitir la entrada de las delegaciones oficiales que asisten a actividades del organismo.

Jaramillo Jassir insistió al medio citado en que este principio se aplica siempre que la visita esté directamente relacionada con eventos oficiales de la ONU, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Washington al albergar la sede del organismo.

Como antecedente, el vicecanciller evocó el caso del expresidente Ernesto Samper Pizano, a quien en su momento se le retiró la visa estadounidense, pero que pudo ingresar a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU.