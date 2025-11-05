Bomberos controlan incendio presentado en el sótano del Palacio de Justicia de Medellín

La respuesta oportuna de los bomberos de Medellín evitó un daño mayor en el lugar - crédito @DAGRDMedellin / X

La mañana de este miércoles, una densa columna de humo obligó a evacuar por completo el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en el centro de Medellín, por un incendio que se originó en el sótano del edificio.

El incidente, que no dejó personas lesionadas, movilizó a dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes lograron controlar el fuego en su fase inicial y evitar daños mayores en una de las sedes judiciales más importantes de la capital antioqueña.

El incendio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, en el área del sótano donde se encuentran los archivos y los calabozos del Palacio de Justicia. Las llamas afectaron algunos enseres almacenados en ese sector, lo que generó una rápida respuesta de los organismos de socorro.

La evacuación preventiva de la totalidad de la edificación se realizó mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego y en la ventilación mecánica del lugar para disipar el humo acumulado.

A través de su cuenta oficial de X el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres @DAGRDMedellin informó: “Dos tripulaciones de #BomberosMedellin controlaron fuego en fase inicial en sótano de edificio José Félix de Restrepo (Palacio de Justicia). Se continúa en maniobra de ventilación mecánica en sitio. Se requirió evacuación preventiva del sótano de la edificación. Sin lesionados”.

La intervención oportuna de los bomberos permitió que la emergencia no se extendiera a otras áreas del edificio ni pusiera en riesgo la integridad de los funcionarios y usuarios presentes.

El Palacio de Justicia, que alberga los principales juzgados de Medellín, retomó sus actividades una vez que las autoridades confirmaron la seguridad de las instalaciones. La rápida acción de los equipos de emergencia y la evacuación preventiva evitaron consecuencias mayores en un espacio clave para la administración de justicia en la ciudad.