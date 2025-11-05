Colombia

Dos muertos y siente heridos en accidente en la vía Bogotá-Girardot: cierre total y rutas alternas tras el choque en Ricaurte

Un choque vehicular en el kilómetro tres de la carretera cerca de Ricaurte generó el cierre completo de la ruta, movilizó equipos de emergencia y forzó la implementación de desvíos para mantener la circulación

Guardar
Un choque entre varios vehículos en el kilómetro tres de la carretera cerca de Ricaurte generó el bloqueo completo de la ruta, mientras autoridades implementan desvíos y trabajan para restablecer la circulación - crédito Redes Sociales

Pese a los esfuerzos de las autoridades para regular el tráfico, el accidente registrado en el kilómetro tres de la vía Bogotá-Girardot provocó el cierre total de la carretera cerca del sector de Ricaurte a las 11:26 a.m.

Las labores de atención al siniestro movilizaron personal de la Concesión, junto a efectivos de la Policía de Tránsito y Transporte y de la Policía Judicial, quienes llegaron al lugar rápidamente tras el choque entre vehículos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la situación, el choque entre de vehículo particular, un taxi, una camioneta de estivas, un motocarro y tres motocicletas, las autoridades implementaron rutas alternas con el fin de facilitar la movilidad y mitigar la congestión.

Medios locales confirmaron siete heridos y la muerte de dos personas.

Para los vehículos livianos habilitaron la variante de Girardot con conexión directa hasta el municipio de Flandes, mientras que los vehículos de carga fueron orientados a continuar por la variante de Girardot hasta el desvío de Honda.

Un choque registrado en el
Un choque registrado en el sector de Ricaurte paralizó la circulación, obligando a la Policía y concesionaria a establecer rutas alternativas para vehículos livianos y de carga mientras se atiende la emergencia - crédito captura de pantalla X

De este modo, se busca restablecer las condiciones de circulación mientras se desarrollan las acciones necesarias para despejar la vía y determinar las causas del accidente vial.

“Continúa el cierre total de la calzada en el km3, sector Ricaurte, por la atención a un siniestro vial tipo choque múltiple. Unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Transporte y Policía Judicial atienden el evento. Desvíos habilitados: Vehículos livianos: pueden tomar la variante de Girardot y continuar hasta el municipio de Flandes. Vehículos de carga: deben continuar por la variante de Girardot hasta el desvío de Honda”, explicó la concesionaria Vía Sumapaz.

Proyectan tercer carril y extensión de Transmilenio en vía Bogotá-Cundianamarca

La inminente construcción de un intercambiador vial en el cruce de la calle 80 con la Avenida Las Quintas y la Carrera 120, en el sector de Lisboa, Suba, marca un nuevo capítulo en los esfuerzos por aliviar la congestión que afecta diariamente a quienes transitan entre Bogotá y los municipios del occidente de Cundinamarca.

Este megaproyecto, que inició obras en septiembre de 2025, representa una inversión de 110.000 millones de pesos y contempla una solución elevada que permitirá a los vehículos cruzar por encima de la calle 80 y descender antes del puente sobre el río Bogotá, además de una glorieta destinada a redistribuir el tráfico en una de las zonas más críticas de la capital.

Más de 250.000 personas se
Más de 250.000 personas se verán beneficiadas de forma directa y 800.000 de manera indirecta - crédito IDU

La ampliación de la calle 80, uno de los corredores viales más transitados de la región, se ha convertido en una prioridad para las autoridades debido a las largas demoras que enfrentan miles de conductores al ingresar o salir de la ciudad por Suba y Engativá.

La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, en alianza con la Agencia Regional de Movilidad y el Banco Mundial, formalizó el 31 de octubre la firma de un convenio para realizar los estudios y diseños que permitirán la ampliación de esta vía estratégica.

La inversión estimada para la etapa de prefactibilidad asciende a 3.2 millones de dólares (aproximadamente 13.440 millones de pesos), según informó la dirección de la Región Metropolitana.

El proyecto prevé la construcción de un tercer carril entre la glorieta de Siberia y el puente de Guadua, con el objetivo de mejorar la conectividad para los habitantes del occidente de Bogotá y la Sabana de Occidente.

La primera fase del convenio prioriza la evaluación de la necesidad y las condiciones para implementar este tercer carril, así como la estructuración de una alternativa integral de transporte que responda a los desafíos de movilidad en el sector.

Durante los próximos veintiséis meses, el convenio permitirá desarrollar estudios técnicos, legales, financieros, prediales y socioambientales, que servirán de base para estructurar el proyecto bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Los trancones en la Calle
Los trancones en la Calle 80 son eternos, por eso, este proyecto cambiaría la movilidad en el sector - crédito Archivo

El propósito es identificar el esquema más adecuado para la financiación y ejecución de la ampliación, involucrando la cooperación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría Distrital de Movilidad, Transmilenio S.A. y la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca.

Temas Relacionados

Vía Bogotá-GirardotVía SumapazCierre vía BogotáCierre Vía GirardotRicaurteMovilidad CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Botero presentó ante la Registraduría 1.200.000 firmas para avalar su candidatura presidencial: “Ni Uribe, ni Petro me van a dar órdenes”

La Registraduría tiene la responsabilidad de revisar la autenticidad de las firmas y determinar cuántas cumplen con los requisitos para definir si Botero sigue como aspirante a la Presidencia de Colombia

Santiago Botero presentó ante la

La toma del Palacio de Justicia desde el cine, el teatro y la literatura: así se construyó la memoria del momento que cambió el país

Durante 40 años, distintas formas y enfoques protagonizaron la narrativa de los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985

La toma del Palacio de

En imágenes: así fue la conmovedora despedida de los amigos de Juan Esteban Moreno en la Universidad de los Andes: “Que algo así no vuelva a repetirse”

La comunidad se unió en oración en un momento solemne donde recordaron a su amigo de carrera, asesinado durante la celebración de Halloween en Bogotá

En imágenes: así fue la

Juez reprochó la falta de claridad de la Fiscalía frente al crimen del estudiante de los Andes

En la imputación de cargos realizada este miércoles, la autoridad destacó insuficiencia en la sustentación, obligando a la fiscal a modificar los argumentos por la muerte de Jaime Esteban Moreno

Juez reprochó la falta de

Daniel Quintero le envió fuerte mensaje al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani: “Van a tratar de comprarte o destruirte”

El precandito presidencial se despachó contra la fuerza política de derecha de Estados Unidos, asegurando que intentarán dañar su reputación, según él, como ya le pasó durante su alcaldía en Medellín

Daniel Quintero le envió fuerte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ex loca” y habló sobre esa etapa de su vida

Valentino Lázaro habría revelado detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Juan Pablo Montoya dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores y le llovieron críticas

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: 60.000 espectadores y una inversión aproximada de $750.000 millones

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”