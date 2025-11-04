Colombia

Superintendencia de Vigilancia se tomó oficinas de la empresa de seguridad en Bogotá del esmeraldero ‘Pedro Aguilar’: esto estarían buscando

Las autoridades realizan una visita a Seguridad Oriental Ltda., firma vinculada a la protección de minas de esmeraldas, por revelaciones sobre presuntos nexos entre compañías de vigilancia y narcotraficantes

Según medios, Juan Sebastián Aguilar
Según medios, Juan Sebastián Aguilar fue asesinado bajo la orden proveniente de una cárcel en Florida - crédito montaje Infobae (Metrocuadrado y red social Facebook)

La presencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en las oficinas de Seguridad Oriental Ltda. en el barrio Normandía, de Bogotá, marca el nuevo episodio en la vigilancia a empresas vinculadas al sector de las esmeraldas en Colombia.

Según información obtenida por El Tiempo, la visita se produce tras la divulgación de vínculos entre firmas de seguridad y figuras relevantes del mundo esmeraldero, un contexto que tiene en la mira a varias compañías y antiguos líderes del negocio.

La empresa inspeccionada, fundada por Juan Sebastián Aguilar —conocido como ‘Pedro Aguilar’ o ‘Pedro Pechuga’—, ha sido identificada como responsable de la protección perimetral de la mayoría de las empresas dedicadas a la extracción de esmeraldas, incluso de una firma estadounidense.

Según detalló el diario nacional, Seguridad Oriental Ltda. también gestiona los esquemas de seguridad de socios vinculados a los descendientes de Víctor Carranza Niño, conocido como el ‘zar de las esmeraldas’.

Aguilar, que fue asesinado y tenía una reconocida trayectoria en el sector, además de haber servido como jefe de seguridad de Carranza, sostenía una relación personal con Sandra Ortiz, exconsejera del gobierno de Gustavo Petro para las regiones.

Las verificaciones que realiza la Supervigilancia se desarrollan bajo un estricto hermetismo, como confirmó el mismo medio.

No obstante, se sabe que Seguridad Oriental Ltda. figura en una lista de empresas que recibirán la visita de las autoridades tras la revelación de El Tiempo de que diversos excapos y personajes del narcotráfico ahora se desempeñarían como escoltas en varias agencias de vigilancia.

Ejemplo de esto es el caso de Dionisio de Jesús Vera, conocido como “el Flaco Vera”, actualmente desaparecido en Guayaquil, Ecuador, quien habría estado ligado a Hidra Seguridad.

Esta empresa, de acuerdo con información obtenida por el diario nacional, estaría relacionada con herederos de influyentes familias esmeralderas asociadas a la compañía Esmeraldas Santa Rosa.

La red de conexiones incluiría a la firma Magal Seguridad, mencionada en informes de inteligencia relacionados con la llamada Junta Directiva del Narcotráfico, donde figura como escolta Jorge Iván González Ramírez, alias ‘J la Firma’.

Su fotografía está incorporada al organigrama de esta junta, cuya sede se encontaría en Dubái, según información del mismo diario.

Con estas acciones, las autoridades buscan esclarecer el presunto alcance de las interacciones entre empresas de seguridad privada y personajes históricamente ligados al crimen en el escenario esmeraldero nacional.

