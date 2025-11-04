Colombia

¿Si se le pierden las escrituras de la casa y llegan a manos de terceros le pueden quitar la propiedad?

En Colombia, la validez de la propiedad sobre un inmueble depende de varios factores legales más allá de la simple existencia de una escritura

Guardar
Aunque este documento es fundamental,
Aunque este documento es fundamental, la ley exige otro paso clave para que la transferencia del bien inmueble sea aceptado - crédito Freepik

La desaparición de las escrituras de una vivienda suele generar inquietud entre propietarios que temen por la seguridad jurídica de su inmueble.

Sin embargo, en Colombia, la pérdida del documento físico no significa la pérdida de los derechos sobre la propiedad.

Según el sistema legal, la protección de la tenencia se sustenta en el registro formal ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Orip), y no en la posesión material del documento.

En medio del afán por
En medio del afán por perder las escrituras, los colombianos deben conocer lo que dice la ley sobre la propiedad de un inmueble (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro del respaldo jurídico para cualquier propietario lo constituye la información registrada en la Orip. Aún sin las escrituras en papel, mientras el propietario figure en el Certificado de Tradición y Libertad, sus derechos permanecen intactos.

El certificado, que se obtiene en línea o presencialmente y recoge el historial completo del bien, es el documento esencial para acreditar legalmente la titularidad del inmueble.

Si la escritura extraviada cae en manos de terceros, el riesgo para el propietario es bajo. Cualquier intento de transacción fraudulenta se ve limitado por los controles actuales de verificación de identidad y autenticación en notarías y entidades de registro.

Sin la presencia física y la huella dactilar del propietario, no es posible transferir legalmente la vivienda.

¿Cómo recuperar las escrituras perdidas?

El primer paso es acudir a la notaría donde fue otorgada la escritura pública original.

Las notarías en Colombia deben conservar copia de todos los documentos autorizados.

Lo que lo hace propietario
Lo que lo hace propietario de un inmueble es el certificado de tradición y libertad - crédito Frank Saavedra

Para solicitar una copia auténtica de la escritura, basta con proporcionar datos como el nombre del titular, la fecha aproximada de otorgamiento o el número de matrícula inmobiliaria.

El trámite tiene un costo reglamentado: según tarifas actuales, cada hoja cuesta cerca de COP 5.600 en Bogotá, con un valor total que ronda los COP 35.000, sujeto a la extensión del documento.

En caso de que la notaría haya cerrado, la copia deberá solicitarse en el Archivo General de la Notaría correspondiente o en la Superintendencia de Notariado y Registro, que custodia archivos históricos.

¿Por qué la escritura no es suficiente garantía de propiedad?

El documento de escritura pública, por sí solo, no asegura la titularidad legal de un inmueble en Colombia. Existen varias razones por las que la simple tenencia de la escritura no equivale a ser reconocido jurídicamente como propietario:

  • Falta de registro: Si la escritura no ha sido inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), el comprador no adquiere la calidad de dueño ante la ley. El registro es el acto que da efectos legales a la transferencia de la propiedad.
  • Errores en el registro: Fallos administrativos, como la duplicidad de matrículas inmobiliarias o inconsistencias en los datos, pueden afectar la seguridad jurídica del inmueble y generar disputas sobre la titularidad.
  • Conflictos por prelación registral: El sistema colombiano otorga prioridad al documento que se registra primero, independientemente de la fecha de firma. Esto significa que, en caso de conflicto, prevalecerán los derechos del titular cuyo acto fue inscrito con anterioridad.
  • Problemas legales o administrativos en la transmisión: Revocatorias, errores en la redacción de la escritura o dificultades relacionadas con la capacidad legal de las partes pueden llevar a la nulidad o ineficacia de la transacción, incluso si existe una escritura firmada.

Por estos motivos, el registro formal ante la ORIP es el respaldo definitivo para acreditar la propiedad de un inmueble en Colombia.

Propiedad no formalizada o inmuebles sin registro

Si el inmueble nunca fue registrado a nombre del actual poseedor, un escenario común en traspasos informales, contratos privados o sucesiones no formalizadas se requiere un procedimiento adicional.

En estos casos, la única vía para obtener la titularidad legal es adelantar un proceso de Declaración de Pertenencia, regulado por la Ley 1537 de 2012. Esta acción judicial permite que quien ha ejercido una posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante al menos cinco años con justo título (o diez años sin este), pueda solicitar la inscripción a su nombre.

Los trámites de sucesión para
Los trámites de sucesión para obtener una vivienda sin la escritura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para propiedades en herencias no registradas, el interesado debe iniciar un proceso de sucesión, ya sea ante notaría (patrimonios menores) o en la jurisdicción judicial (patrimonios de mayor cuantía). El resultado es un acta de sucesión, que habilita al heredero para inscribir el bien a su nombre y así acceder a su copia de escrituras.

Temas Relacionados

Escrituras de una viviendaEscrituras de propiedadCertificado de tradición y libertadNotaríaPropiedad de una viviendaEconomíaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Juez niega petición de la defensa y admite como prueba el celular que Day Vásquez entregó contra Nicolás Petro

El juez del caso mantuvo como válida la principal prueba del proceso: el celular que Day Vásquez entregó a la Fiscalía, con los mensajes y audios que comprometen al hijo del presidente en presuntos actos de corrupción

Juez niega petición de la

La defensa de la pareja responsable en el mortal accidente de av. Mutis habla sobre el proceso legal que tomarán los hechos

El abogado asegura que al momento del choque una tercera persona era quien conducía el vehículo que terminó volcado, en un accidente que dejó dos víctimas mortales

La defensa de la pareja

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: Gol de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La selección Colombia debutará en el torneo que se juega en Catar ante la vigente campeona, en el estadio Aspire Zone, de la ciudad de Rayán

EN VIVO - Alemania vs.

Se salvó de morir: en video quedó cómo motociclista casi arrolla a una mujer que se estaba subiendo a un taxi, en Bogotá

La mujer, además, acababa de entrar con un paquete grande en el carro, justo un segundo antes de que el motociclista se estrella contra la puerta abierta del vehículo

Se salvó de morir: en

Pipe Bueno hizo confesión que se volvió viral: así fue el insólito comienzo de su historia de amor con Luisa Fernanda W

El cantante y la ‘influencer’ revelaron, entre risas, cómo el cansancio jugó un papel inesperado en el inicio de su relación: falló en tres ocasiones

Pipe Bueno hizo confesión que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Shakira hace historia con su

Shakira hace historia con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ y recibe el premio ‘Global Touring Icon’ de Billboard

Pipe Bueno hizo confesión que se volvió viral: así fue el insólito comienzo de su historia de amor con Luisa Fernanda W

Jhonsy For the World sufre un accidente de tránsito en el Chocó y agradece a Dios por una nueva oportunidad de vida

Karina García rompe en llanto tras dura sanción en ‘La mansión de Luinny’ y dejando ver su lado más vulnerable

Exjurado de ‘Yo me llamo’ cuenta la verdad sobre su relación con Amparo Grisales: “Eso fue lo que me costó el puesto”

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: Gol de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Manchester City vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

Las sanciones de FIFA que pueden recaer sobre Neiser Villarreal por ausentarse en los entrenamientos con Millonarios

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025