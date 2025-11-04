Colombia

Se registra grave accidente en el puente Helicoidal de Calarcá, la vía la Línea permanece cerrada

El choque entre dos camiones y un carro particular terminó en el incendió de uno de ellos en pleno puente, que obligó a cerrar la vía a La Línea

El choque dejó un vehículo
El choque dejó un vehículo en llamas - crédito @Marovaan / X

Según información registrada en redes sociales, se registra un accidente de tránsito el puente helicoidal de Calarcá

Esto tras un violento choque que involucró a tres vehículos, dos de carga y un automóvil particular, los cuales terminaron envueltos en llamas. La magnitud del siniestro obligó a las autoridades a cerrar la vía, generando una intensa congestión, especialmente para quienes transitaban por el corredor de La Línea.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el dramático escenario: el automóvil particular quedó fuera de la barrera de protección, consumido por el fuego, mientras que una de las volquetas permanecía sobre la carretera, con la cabina destruida y el frente ardiendo.

La escena evidenció la fuerza del impacto y la rapidez con la que las llamas se propagaron entre los vehículos involucrados.

Por el choque se presenta cierre total de la vía - crédito @Marovaan / X

Según el informe de la Secretaría de Tránsito y Transporte, tres personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas a hospitales del Quindío para recibir atención médica.

El cierre total del puente, ordenado por las autoridades, complicó aún más la movilidad en la zona, ya que los trabajos de atención y remoción de los vehículos calcinados se han extendido afectando a numerosos conductores y pasajeros.

Según información de la emisora Blu Radio, sobre la 1:00 p.m se reabrió la vía en el sentido Cajamarca - Tolima esta cerrada debido al levantamiento de un fallecido que deja el hecho y mientras tanto ya se abrió el sector del túnel (sentido Calarcá - centro del país).

