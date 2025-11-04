Colombia

Polo Polo elogió a Abelardo de la Espriella, pero su error al nombrar a Vicente Fernández se robó el protagonismo: qué dijo

El representante a la Cámara celebró que el precandidato presidencial lograra convocar a 15.000 personas en su conferencia, pero desato controversia al compararlo con el artista que se presentó en el mismo lugar en dos fechas anteriores

Guardar
El congresista Miguel Polo Polo estivo en la conferencia de Abelardo de la Espriella en Bogota, con la asistencia de 15.000 personas - crédito @miguelpolopolo/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo expresó su entusiasmo tras asistir a la “Conferencia nacional de defensores por la patria”, encuentro que reunió a figuras políticas, académicos, artistas y pastores en apoyo al abogado y empresario Abelardo de la Espriella. El evento se realizó el lunes 3 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá y convocó a más de 15.000 asistentes, lo que generó un ambiente que el congresista describió como “histórico” en la política nacional.

Desde sus redes sociales, Polo Polo no ocultó su satisfacción y destacó la capacidad de convocatoria del abogado cordobés, por lo que en su cuenta de X, escribió: “Ni Vicente Fernández llenó el Movistar Arena como lo taqueó nuestro próximo presidente Abelardo de La Espriella ¡Que tiemble el petrismo corrupto!”.

Con esta afirmación, el legislador quiso resaltar el lleno del evento, aunque su comentario provocó una ola de reacciones debido a una evidente confusión, puesto que el congresista mencionó al ídolo mexicano Vicente Fernández, que falleció en 2021, en lugar de referirse a su hijo Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”, que ofreció dos conciertos en el mismo escenario los días 1 y 2 de noviembre.

Miguel Polo Polo comparó a
Miguel Polo Polo comparó a cantantes mexicanos en el aforo de su evento en el Movistar Arena con la conferencia de Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

Los internautas, atentos a los detalles, no tardaron en señalar el error y varias respuestas en X ironizaron el post de Polo Polo sobre la equivocación y recordaron con humor que “Chente” ya falleció.

El evento, con una organización que recordó los grandes actos republicanos en Estados Unidos, sirvió para que Abelardo de la Espriella reafirmara su intención de dirigir el país y presentarse como opción presidencial en 2026.

A la cita asistieron figuras del ámbito político, musical, académico y religioso, además de su familia. No obstante, las palabras de Miguel Polo Polo al comparar ese encuentro con los conciertos de un artista extranjero desataron críticas, pues muchos consideraron inapropiado poner en la misma categoría un acto político y una presentación musical.

Miguel Polo Polo confundió al
Miguel Polo Polo confundió al fallecido Vicente Fernández con su hijo Alejandro Fernández, que se presentó en el Movistar Arena días anteriores al evento de Abelardo de la Espriella - crédito Chris Pizzello/AP - @miguelpolopolo - @delaespriella_style/Instagram

Algunas de las opiniones que se pudieron leer fueron: “Es que el de vicente no era gratis jaja”; “Jajaja Cuando llene la plaza de Bolívar”; “Comparar a un Grande de la música, con un Gato es como decir que usted es indígena, cuando se autopercibe como blanco”; “Es artista o candidato presidencial, definan”; “Así es @MiguelPoloP revivió a Vicente Fernández para si trino y caballoooo por Vicente si pagaron para entrar, no les pagaron”.

Alejandro Fernández tuvo dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá

Los conciertos previos del cantante mexicano sirvieron como referencia para la magnitud del acto político. En esas presentaciones, Alejandro Fernández rindió tributo a su padre con la gira De Rey a Rey, donde compartió el escenario con su hija Camila Fernández.

Ante un público emocionado, Camila dijo: “Se han convertido en mi lugar favorito del mundo. Gracias”, y presentó a su padre con una dedicatoria llena de afecto. Padre e hija interpretaron juntos Fue un placer conocerte y Hoy tengo ganas de ti, en un ambiente cargado de nostalgia.

Con su gira De Rey
Con su gira De Rey a Rey, Alejandro Fernández rindió tributo a su padre junto a su hija Camila - crédito @alexoficial/Instagram

Aunque el primer concierto del intérprete mexicano logró un lleno total, el segundo no alcanzó la misma cifra; aun así, el espectáculo fue descrito como un homenaje íntimo y familiar, que reafirmó el legado musical de los Fernández.

En contraste, el evento político de De la Espriella consiguió copar por completo el aforo del Movistar Arena, hecho que Polo Polo no dudó en usar como símbolo de respaldo popular. Su comparación con los conciertos de Alejandro Fernández buscó destacar ese éxito, aunque el lapsus con Vicente generó más conversación que el mensaje original.

