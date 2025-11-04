María Elvira Salazar mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella y le lanzó pullas a Petro por las implantaciones de coca: “Es gente como él, la que necesita un país como Colombia”

María Elvira Salazar mostró su apoyo desde Miami al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

Por medio de un video compartido en la Convención Nacional de la Patria en el Movistar Arena, la congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar expresó un respaldo explícito al candidato colombiano Abelardo de la Espriella y criticó con severidad la gestión del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Salazar transmitió la preocupación de la comunidad colombiana en Miami, donde reside una importante población de origen colombiano.

“Hay cientos de miles de colombianos americanos que viven en mi distrito, que yo represento en el Congreso Federal y que están muy preocupados por lo que está pasando en el país”, sostuvo la legisladora.

La representante subrayó que la distancia entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario estadounidense Donald Trump no beneficia a Colombia ni a sectores como empresarios y agricultores.

“No le conviene a Colombia, no le conviene a los empresarios, a los agricultores. No es bueno para la economía y para el futuro político de Colombia”, declaró Salazar durante su intervención.