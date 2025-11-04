Marbelle expresa su respaldo a Abelardo de la Espriella con mensajes desde multitudinario evento en Bogotá: “Nos preocupa nuestro país”

La cantante demostró su apoyo al candidato presidencial en medio de multitudinario evento en el Movistar Arena - crédito @marbelle.oficial/ Instagram - REUTERS/Luisa Gonzalez

La cantante Marbelle, reconocida por más de dos décadas de trayectoria musical, interrumpió temporalmente su agenda artística para manifestar abiertamente su respaldo al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella en un acto realizado en el Movistar Arena.

Durante el evento, la artista compartió en sus redes sociales su entusiasmo por la convocatoria y la participación ciudadana, consolidando así su alianza con el abogado de cara a las próximas elecciones.

En una transmisión en vivo, Marbelle relató detalles de la jornada y celebró el ambiente del recinto.

“Hola, mis amores, les quiero contar que me encuentro desde el Movistar Arena. Miren esta belleza… abajo, arriba, al centro mejor dicho, esto está lleno, lleno. Lo que más me emociona de esto realmente es ver que toda la gente vino porque quieren apoyar, porque realmente nos preocupa nuestro país y lo hacen de buena onda”.

La cantante estuvo presente en el multitudinario evento y demostró su apoyo ante las presidenciales de 2026 para el precandidato - @marbelle.oficial/ Instagram

La cantante hizo énfasis en que este tipo de eventos se organizan sin incentivos materiales para los asistentes. “Qué lindo es ver como sin necesidad de repartir tamales ni plata amarrada a los tamales se pueda convocar a los ciudadanos, se siente un aroma a dignidad, a libertad, a seguridad, a gente que quiere ver a su país cada vez mejor, eso es lo que se siente en este momento (...) Esto es Colombia”, afirmó.

Marbelle también envió un mensaje a quienes no pudieron asistir: “Los que no vinieron no se preocupen aquí esto está, o sea ustedes están haciendo lo suyo desde casa. El día que no se puede quedar en cada es el día que hay que votar, no nos podemos quedar encerrados”.

En el evento, la cantante reafirmó su rechazo al gobierno actual y respondió a quienes le critican en redes sociales: “Me encanta como los pobres petristes, frustrados, se conectan a mí en vivo a decir que por qué no me fui del país, si lo hice, realmente vine porque tenía esta cita importante con Abelardo, casualmente estoy aquí por eso, no le podía fallar a Abelardo jajaja”.

Marbelle compartió cómo se vivió el evento de Abelardo en Movistar Arena - crédito @marbelle.oficial/ Instagram

Marbelle también manifestó su admiración por otros asistentes, incluido el representante Miguel Polo Polo. “Voy a tomarme fotos con varios personajes que me encantan, por ahí vi a Polo Polo, lo amo, voy a tomarse foticos con amigos que están firmes con la patria, besos”.

Abelardo de la Espriella llenó el Movistar Arena en el inicio de su precampaña presidencial

Durante el multitudinario evento celebrado este lunes festivo en el Movistar Arena, Abelardo de la Espriella oficializó el inicio de su precampaña presidencial ante más de 15.000 asistentes, según cifras de los organizadores.

La convocatoria, denominada “convención nacional de defensores de la patria”, reunió a líderes políticos, artistas y figuras del entretenimiento, quienes se sumaron a la jornada que marcó el “rugido inicial” de su campaña para las elecciones de 2026.

Más de 15.000 personas asistieron al mitin de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena, evento que marcó el inicio de su precampaña presidencial de cara a 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde tempranas horas de la tarde, seguidores de De la Espriella comenzaron a llenar el coliseo de la capital, portando banderas y pancartas alusivas al abogado y empresario busca posicionarse como alternativa frente a las elecciones presidenciales 2026. El ambiente estuvo marcado por la presencia de luces, consignas y arengas que impulsaron los seguidores de precandidato.

Imágenes difundidas en redes sociales exhibieron la magnitud del lleno, mientras en plataformas digitales, el hashtag #RugeElMovistar se convirtió en tendencia, impulsado por simpatizantes y promotores del movimiento.

Entre los invitados se destacaron la cantante Marbelle, el político Miguel Polo Polo y varios humoristas, aportando a la mezcla de personalidades que caracterizó el acto. A lo largo de la jornada, los asistentes corearon consignas en respaldo al precandidato y expresaron su inconformidad con el gobierno de Gustavo Petro, acompañando los discursos con aplausos y luces de celulares.

Al cierre del mitin, dirigió un mensaje de esperanza a sus seguidores: “Este es solo el comienzo. Colombia va a escuchar nuestro rugido en cada rincón del país”.

Durante el evento, los seguidores manifestaron su respaldo a De la Espriella y expresaron críticas al gobierno de Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram - X

El evento provocó reacciones divididas en redes sociales donde internautas mostraron su apoyo al candidato, mientras otros lo cuestionaron. “Desde que Beéle llenó el movistar, sabía que cualquier mierda podia hacerlo”, “Con Abelardo vamos a la fija, firmes por la causa”, “ese el mi próximo presidente”, “Ese discurso lo hizo chatgpt”, “se escucha como Uribe”, fueron algunas de las reacciones.