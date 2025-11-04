Luly Bossa emociona al recordar a su hijo Ángelo con una imagen creada con inteligencia artificial: “Siempre me acompaña en el corazón”

Luly Bossa utilizó la tecnología para revivir un momento simbólico con su hijo Ángelo, quien murió en 2024, despertando mensajes de apoyo y reflexión sobre el duelo en sus plataformas digitales - crédito @lulybossa1/Instagram

La actriz Luly Bossa ha conmovido a sus seguidores después de compartir una imagen creada con inteligencia artificial para recordar a su hijo Ángelo, quien falleció hace casi dos años.

La tendencia de utilizar IA para recrear momentos o retratar a personas que han partido se ha extendido en redes sociales, permitiendo a muchos experimentar una forma de homenaje y recuerdo.

En esta ocasión, Luly Bossa pidió ayuda a un amigo para generar una foto especial en la que Ángelo aparece sentado en su silla personalizada y acompañado por dos personajes que su madre interpreta en la obra teatral ‘Ponte en mi lugar’.

En la imagen, los tres están abrazados y sonrientes, un escenario que la actriz deseaba imaginar y plasmar visualmente.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje emotivo dirigido a su hijo: “Buena semana 💜 Recordando con cariño a mi gran @angelobossa1, quien siempre me acompaña en el corazón. Gracias, @jhonatanscr, por hacer posible este recuerdo tan especial y permitirme verme con él con dos mis personajes de #PonteEnMiLugar”, escribió la intérprete. La reacción no se hizo esperar y numerosos internautas le expresaron fuerza, admiración y solidaridad ante el dolor por la pérdida.

Ángelo fue diagnosticado en la infancia con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética degenerativa que causa debilidad progresiva y pérdida de masa muscular. La actriz compartió durante años los desafíos que enfrentó, señalando que los síntomas comenzaron a notarse desde los cuatro años y medio con caídas y dificultades para levantarse, aunque el diagnóstico llegó años después.

“Que foto tan bella. Luly lo diste todo❤️❤️😍“, ”Hermoso Angelo😍🕊️💚y Luly❤️divina como siempre", “Si , se recuerda con el corazón a este ángel.❤️“, ”Fortaleza mamita Dios te bendiga siempre y te llene de fuerzas", dicen los comentarios en la foto de Luly junto a Ángelo.

El 9 de marzo de 2024, Ángelo falleció a los 22 años. Según relató su madre, en sus últimos momentos el joven se encontraba acompañado por una enfermera y sufrió un paro. Luly Bossa denunció entonces la falta de atención médica adecuada, como la ausencia de ambulancia, la dificultad para acceder a un hospital cercano y obstáculos en la atención oportuna.

La labor de Bossa por visibilizar la distrofia muscular de Duchenne y el modo en que ha elegido recordar a su hijo han generado numerosas muestras de apoyo en las redes sociales, donde la actriz continúa compartiendo mensajes sobre la importancia del amor y la memoria para sanar el duelo.

Las veces que Luly recordó a su hijo

La actriz Luly Bossa ha mantenido vigente la memoria de su hijo Ángelo a través de diferentes gestos públicos que han sido seguidos de cerca por sus seguidores.

La partida de Ángelo, ocurrida el 9 de marzo de 2024 en Bogotá, marcó un antes y un después en la vida pública y personal de la actriz, quien ha usado sus espacios en redes para compartir tanto su duelo como el legado que dejó su hijo. Tras el fallecimiento del joven, Bossa utilizó sus plataformas para expresar el dolor por la pérdida, solicitar apoyo a sus seguidores para cubrir los gastos funerarios y agradecer las muestras de solidaridad recibidas.

La noticia del fallecimiento conmovió al público debido a la historia de lucha de Ángelo Bossa, diagnosticado desde la infancia con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética degenerativa que impacta de manera progresiva la fuerza muscular y la movilidad. A lo largo de los años, la actriz compartió los desafíos del diagnóstico y los cuidados diarios que requería su hijo. Desde los primeros síntomas, que aparecieron a los cuatro años y medio, hasta la confirmación de la enfermedad, la familia enfrentó obstáculos y adaptaciones constantes.

Después del deceso de Ángelo, Luly Bossa publicó un mensaje donde señaló: “Siempre serás el amor de mi vida, mi Ángelo Bossa”. Ese tipo de publicaciones resaltaron la importancia del papel que el joven representó en su entorno y la huella emocional que dejó en su madre. Las respuestas de usuarios de diferentes redes sociales amplificaron las muestras de apoyo y empatía, mientras muchas personas valoraron la apertura con la que la actriz abordó el tema del duelo y la salud.