Karina García rompe en llanto tras dura sanción en ‘La mansión de Luinny’ y dejando ver su lado más vulnerable

La reciente sanción impuesta a Karina García en La mansión de Luinny ha generado un momento de alta tensión en el reality, al punto de provocar el llanto de la reconocida influencer.

La medida disciplinaria, que consistió en la deducción de cincuenta puntos fundamentales para su permanencia en el juego, se produjo tras una acalorada discusión con su compañera Moyeta, quien la acusó de ser “prepago”.

La respuesta de Karina, cargada de palabras contundentes en las que alude a la participante con frases como “a ti no te come ni el sida”, motivó que Luinny decidiera sancionar a ambas participantes.

Además, Yina Calderón y Chanel también recibieron castigos por protagonizar una disputa paralela.

El impacto emocional de la sanción fue evidente en Karina García, quien no pudo contener las lágrimas al expresar su frustración.

Según relató la propia creadora de contenido, su reacción se debió a la necesidad de defenderse, ya que en su experiencia previa en La casa de los famosos Colombia solía guardar silencio ante los ataques.

“En el reality anterior me dijeron un montón de cosas y estoy cansada de que me digan eso, yo no soy una persona ofensiva, en el reality pasado yo ni siquiera respondía, era como una tonta callada y ayer sacaron lo peor de mí”, manifestó entre sollozos, según recogieron varias cuentas de entretenimiento que siguen el programa en Youtube.

Mientras varias compañeras intentaban consolarla, Luinny se acercó para explicarle el motivo específico de la sanción: durante la discusión, Karina mencionó una enfermedad, lo que fue interpretado de manera negativa por numerosos internautas.

Ante esta aclaración, la influenciadora optó por disculparse, asegurando que su intención nunca fue ofender a nadie y que simplemente buscaba defenderse de los ataques verbales de Moyeta.

“No puedo permitir que pasen por encima de mí como ocurrió en la casa más famosa de Colombia”, afirmó Karina García.

A pesar de este episodio, Karina García continúa enfocada en su desempeño dentro del reality, esforzándose por entretener a sus millones de seguidores en redes sociales y evitar nuevas sanciones derivadas de las rivalidades con otros participantes.

El rol de Karina García como mamá

Karina García, influencer y modelo, habló en el reality de La mansión de Luinny sobre su papel como madre y las precauciones al presentar una pareja a su hija Isabella Vargas, de 18 años.

Durante una conversación en el programa, la paisa respondió a una compañera sobre las cualidades que busca en un hombre antes de permitirle conocer a su hija: “Sí, amor, la verdad es algo que he aprendido en el camino. Primero, que sea un hombre de Dios. Para mí lo más importante es que sea un hombre que crea en Dios”.

García enfatizó que la espiritualidad y el respeto familiar pesan más que el atractivo físico o el éxito profesional. Explicó su filtro personal: “Tengo que analizar cómo es la relación con su mamá y con su familia, porque si tú eres buen hijo, buen hermano, vas a ser buen esposo o buena pareja”.

Además, añadió: “Me gusta muchísimo saber los antecedentes de esa persona, cómo fue con sus exnovias. Obviamente, para yo meter un hombre a mi casa tengo que ser supercuidadosa”.

La creadora de contenido relató que su prudencia se debe a experiencias pasadas que la llevaron a ser aún más selectiva: “De ahora en adelante lo voy a hacer el doble, porque ya he tenido experiencias que no han sido tan buenas”.

Sus declaraciones generaron reacciones diversas en redes sociales, algunas criticando su coherencia y otras apoyando su sinceridad. Comentarios como “Nadie es perfecta y en el camino uno va aprendiendo. Buena respuesta mi Kari” reflejaron la atención que despertó su intervención en el programa, mostrando una faceta íntima y reflexiva.