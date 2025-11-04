Johanna Fadul dividió opiniones en redes sociales al tomar postura en el conflicto entre Israel y Palestina: “En mi cabeza, no cabe tanta maldad”

En un video compartido en sus redes sociales, la actriz contó su experiencia visitando una de las zonas fronterizas atacadas por Hamás en 2023 - crédito @johannafadul/Instagram

El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina en los últimos años produjo fuertes divisiones a nivel internacional entre quienes tomaron partido por alguno de los dos bandos en disputa.

Esto, debido a que la acción incial fue por parte de Hamas con la puesta en marcha de la operación Inundación de Al-Aqsa, en la que lanzaron más de 5.000 cohetes contra las zonas fronterizas de la Franja de Gaza y algunas ciudades principales, que antecedió un ataque de milicianos del grupo terrorista que atacaron a la población civil, incluyendo los 364 muertos que dejó su paso por el festival Nova, el 7 de octubre de 2023.

En respuesta, el Gobierno de Benjamin Netanyahu declaró el estado de guerra por primera vez desde 1973 durante la guerra de Yom Kipur, y ordenó un despliegue masivo de las Fuerzas de Defensa de Israel en lo que denominó guerra de Redención.

Actualmente, hay un cese al fuego entre las partes acordado con mediación de Estados Unidos, pero a pesar de ello los puntos de vista sobre el conflicto entre ambos pueblos siguen siendo motivo de debate en las redes sociales.

El ataque de milicianos de Hamás a civiles durante el Nova Festival, el 7 de octubre de 2023, desató la escalada del conflicto por parte de Israel en la Franja de Gaza - crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Una de las que decidió expresar su punto de vista fue Johanna Fadul. La actriz, reconocida por su trabajo en Sin senos sí hay paraíso, compartió en su cuenta de Instagram un reel mostrando algunos apartes de su visita a Israel, concretamente al kibutz de Reim, ubicado en la frontera con la Franja de Gaza y uno de los más afectados por los ataques de Hamás en 2023.

Durante la narración del video, Fadul no ocultó su apoyo a los israelíes y los defendió del rechazo recibido por un sector importante de la población a nivel internacional. “Para los que dicen que Israel es un país que acabó con la gente, pues aquí está la realidad. A ellos los atacaron. Los que no lo crean, está bien, pero yo que estoy viviendo y entendiendo un poco cómo es que funciona realmente, bueno, ojalá lo entiendan”, indicó inicialmente.

Johanna Fadul estuvo de visita por invitación de la Embajada de Israel en dicho país, visitando una zona fronteriza a la Franja de Gaza afectada por los ataques de Hamás - crédito @Johannafadul/Instagram

Fadul incluso insinuó que había una narrativa manipulada alrededor del drama humanitario en la Franja de Gaza. “Hay que contar también la otra historia, voltear la moneda y contar la realidad. Hay mucha gente que tira hate por las redes, porque creen que los israelís son los asesinos. Y aquí estoy en un lugar donde los terroristas de Hamás se tomaron las casas de mucha gente inocente. Estar acá de verdad es... En mi cabeza, no cabe tanta maldad”.

Pese a recibir el apoyo de figuras como Yaneth Waldman en los comentarios, las reacciones fueron divididas frente a lo publicado por Fadul. Por un lado, hubo quienes manifestaron su apoyo a Israel y reafirmaron que había una narrativa manipulada para perjudicar la imagen internacional de Israel, mientras que otros hicieron hincapié en que su punto de vista parecía estar condicionado justamente por centrarse en un solo lado del conflicto.

“¿Fuiste a Gaza??”, “Ahora muestra como Israel está dejando a Gaza”, “Israel no es el pueblo de Dios... una seguidora menos”, “Israel siempre sera tierra de Dios. Por eso el enemigo lo ataca constantemente”, “Gracias Joha por tu valentía, por no tenerle miedo a la funa o a la cancelación de un grupo mediático e ideologizado que es grande y que solo está repitiendo un discurso creado!”, fueron algunas de las respuestas que más difusión alcanzaron en la publicación.

Cabe señalar que, en sus historias de Instagram, Fadul reveló que el viaje fue producto de una invitación que le realizó la Embajada de Israel tanto a ella como a otras figuras del entretenimiento, y algunos influenciadores de redes sociales.

La actriz confirmó que la embajada la invitió a ella y otros creadores de contenido, incluyendo a Kika Nieto - crédito @johannafadul/Instagram

“En esta oportunidad fui invitada por la Embajada de Israel junto a otras personas. Estuve con Kika Nieto, con Pedro José Pallares, con Lucía Aldana, su esposa (...) Y sí, la finalidad era que conociéramos, que conociéramos la realidad de Israel y ya cada quien desde su perspectiva, pues contara su experiencia. Y bueno, yo puedo decir que la mía fue mágica, espectacular, de muchas emociones encontradas”, afirmó.