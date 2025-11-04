Colombia

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

El artista se está preparando para dar a sus seguidores el show que esperan desde su anuncio en marzo de 2025

Los fanáticos de la artista están a la espera de su última oportunidad para verlo en tarima - crédito TikTok

Los amantes de la música romántica y popular en Colombia fueron sorprendidos durante la más reciente edición del Festival Estéreo Picnic con la presencia de Galy Galiano. Sin embargo, ese evento se convirtió en un suceso muy especial para el artista, pues allí no solo recibió el cariño del público, sino que reveló el retiro de su carrera musical a los 67 años.

El anuncio impactó a aquellos que disfrutan de la música del artista que sorprendió al reinventarse y explorar nuevos géneros musicales a lo largo de sus más de 40 décadas de trabajo por la música. Y es que su despedida no significa un adiós definitivo, pues Carmelo Galiano, como es su nombre de pila, confirmó que hará un extenso tour de despedida en el que visitará varios países.

El intérprete de éxitos como Me bebí tu recuerdo, Pequeño motel, Y me hace llorar, De que duele, duele y La cita, tiene a la expectativa a sus seguidores en las diferentes plataformas digitales, pues las utiliza para revelar nuevos detalles sobre el reencuentro que tiene a más de uno ahorrando.

El tour lleva por nombre La última y nos vamos y se llevará a cabo entre 2026 y 2028. Sin embargo, durante la jornada del 4 de noviembre de 2025, el artista reveló que está próximo a iniciar los ensayos correspondientes para llevar a cabo este evento.

Sin embargo, antes de comenzar con este proceso está disfrutando de unas merecidas vacaciones: “Gracias a Dios por estar disfrutando unas vacaciones antes de comenzar ensayos para el TOUR LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 2026-2028”, informó en su cuenta de TikTok.

El famoso no ha confirmado invitados, pero sus seguidores están atentos a cada uno de sus anuncios - crédito Camila Díaz/Colprensa

En los comentarios de esta publicación, el artista recibió el apoyo de todos sus fanáticos que lo han acompañado a lo largo de su carrera y que tienen la esperanza de asistir al evento: “Ojalá se me dé el placer de verlo en vivo. En mi humilde opinión usted es de los mejores cantantes que he escuchado. La versatilidad implacable. Saludos” y un usuario cuestionó: “¿Es normal que a mis 17 años sea mi cantante favorito?”, demostrando así que ha marcado varias generaciones y continúa conquistando hasta a los más jóvenes.

Por esta razón, en una publicación anterior en la que el artista preguntó lo siguiente: “¿Desde qué país me ves y quieres que vaya con el TOUR LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS?“, recibió miles de comentarios en los que los internautas le piden visitar sus países, como es el caso de: Honduras, Nicaragua, México, Guatemala, Ecuador, entre otros. Claramente, los colombianos también se preparan para verlo en su despedida y corear sus icónicas canciones.

Uno de los comentarios llamó la atención, debido a que sus seguidores consideran que el artista merece más apoyo: “Siempre he asegurado que es el artista Colombiano que menos reconocimiento a su carrera ha recibido; el aporte a la música colombiana ha sido mucho más grande que el poco reconocimiento que ha tenido”, ante esta afirmación, el mismo Galy Galiano respondió: “Tengo el cariño de todos ustedes y la bendición de Dios y con eso me sobra y basta. Muchas, muchas gracias”.

El artista ha marcado a varias generaciones a lo largo de su carrera - crédito Colprensa

Sin duda, el evento quedará marcado en la historia para aquellos que son amantes de las letras interpretadas por el cantante de música romántica, ranchera y tropical que ha interpretado y compuesto éxitos que no solo resuenan en Colombia, sino en otros países.

Entre tanto, los internautas continúan expresándole su cariño: “Un señor cantante, te queremos muchísimo. Gracias por su legado musical” y “Mis respetos maestro, fuiste, eres y serás el mejor, con la voz reina en todos los géneros, lo máximo maestro”.

