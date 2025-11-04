Expresidente del Congreso se despachó contra el ministro de Defensa, por monto de recompensa de responsables de atentado en el Cauca

Ernesto Macías, expresidente del Congreso, criticó anuncio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras atentado en Suárez (Cauca) - crédito Colprensa

La disparidad en los montos de las recompensas ofrecidas por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, tras dos hechos recientes en materia de seguridad en Colombia, generó una fuerte controversia política. Como se vio en los señalamientos del expresidente del Congreso de la República Ernesto Macías, que en sus redes sociales apuntó hacia Sánchez y sus determinaciones frente a estos delicados temas.

Macías cuestionó la decisión del ministro Sánchez de ofrecer una recompensa menor por información que permita capturar a los responsables del atentado en Suárez, Cauca, perpetrado en la madrugada del lunes festivo 3 de noviembre de 2025; mientras que en un caso anterior sea casi cuatro veces más por amenazas contra el ministro del Interior, Armando Benedetti; lo que causó indignación.

Las diferencias en las recompensas del ministro de Defensa, que causaron la indignación de Ernesto Macías

Mientras para el caso del atentado en Suárez, en el que dos civiles resultaron muertos, el Gobierno dispuso una recompensa de hasta $200 millones, en el episodio relacionado con las amenazas e intimidaciones contra Benedetti y su familia, la suma ofrecida ascendió a $1.000 millones; es decir, $800 millones más frente situaciones a las que se le dio un manejo distinto por parte del titular de Defensa.

Ernesto Macías, expresidente del Congreso, enfatizó sus críticas al ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez - crédito @ernestomaciast/X

“Después del atentado criminal en Suárez que deja víctimas mortales y una niña herida, el @mindefensa ofrece $200 millones por la captura de los autores; mientras que ofreció $1.000 millones, por los responsables del vuelo de drones que vio Benedetti en sus alucinaciones”, afirmó Macías en cuenta de X, desde la cual ha ejercido una férrea oposición frente a grave situación de orden público en el país.

Frente al caso del ministro del Interior, Sánchez justificó entonces la medida al señalar que tales actos representaban un atentado contra la democracia y que el Estado no toleraría amenazas contra líderes políticos y sociales. La recompensa mayor también se extendió a información que pudiera prevenir futuros atentados similares, lo que provocó la dura reacción de Macías, que no dudó en pronunciarse.

Esta última decisión se tomó después de que Benedetti, en sus redes sociales, denunció la presencia de drones sobrevolando su residencia y la aparición de un vehículo sospechoso en las inmediaciones; en hechos ocurridos la madrugada del 2 de noviembre y que, como era previsible, desataron una ola de comentarios en las redes; entre los que le dieron credibilidad y los que pusieron en duda su relato.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a denuncia de Armando Benedetti y anunció un monto de hasta $1.000 millones de recompensa - crédito @PedroSanchezCol/X

“La amenaza denunciada por el ministro @AABenedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública. Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias", expresó Sánchez.

El cruento atentado que sacudió a Suárez en la madrugada del 3 de noviembre

El atentado en Suárez sacudió al departamento del Cauca. Un carro bomba explotó cerca de la estación de Policía del municipio, seguido de ráfagas de fusil y, según reportes, la posible utilización de drones. El ataque, atribuido por las autoridades al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, dejó como saldo dos civiles fallecidos, entre ellos una menor de edad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció millonaria recompensa por ataque en Suárez (Cauca); aunque la misma causó polémica - crédito @PedroSanchezCol/X

“Los terroristas que atentaron contra la población de Suárez, Cauca, caerán muy pronto. Hasta $200 millones de pesos de recompensa por información que nos permita anticiparnos efectivamente de atentados terroristas”, fue el anuncio del ministro Sánchez, frente a un hecho del que se pronunció, incluso, la vicepresidenta Francia Márquez, que condenó lo sucedido en su población natal.

La explosión causó además graves daños materiales en viviendas y comercios aledaños, lo que agravó la sensación de inseguridad en la región. Ante la gravedad de lo acontecido en esta población, se reforzó la presencia militar y policial en la zona y convocó un consejo de seguridad extraordinario para abordar la crisis de seguridad en el Cauca, luego del cual se priorizaron algunas acciones de seguridad.