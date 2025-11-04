Colombia

Estas fueron las emotivas palabras del hermano de Jaime Esteban Moreno en las honras fúnebres: “La única persona que me entendió completamente”

David Moreno tomó fuerzas para pronunciar el discurso en medio de las honras fúnebres de su hermano, víctima de una golpiza que dos hombres (uno ya está capturado) le propinaron luego de salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero

Guardar
crédito Sebastián Vargas Rueda /
crédito Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia | Redes sociales

Uno de los rostros de la tragedia que embarga a la familia del estudiante de la Universidad de Los Andes es el de David Moreno, hermano menor y una de las personas que más tiempo compartió junto a la víctima de la terrible golpiza que le costó la vida en hechos que se presentaron durante la madrugada el viernes 31 de octubre de 2025, y luego de haber asistido a una fiesta de Halloween en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero.

Teniendo en cuenta lo anterior, y durante la eucaristía que se ofreció el lunes 3 de noviembre en medio de las exequias que se cumplieron pasado el mediodía en el norte de Bogotá, David tomó fuerzas para dar el discurso ante los asistentes a la ceremonia de despedida, en la que estuvieron compañeros de colegio, universidad, allegados y familiares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así inició el discurso:

“Yo siempre quería saber qué es como hacer un discurso de, de un familiar que se muere, esperando tal vez a otros familiares más lejanos para buscar un discurso y el día de hoy es mi hermanito, y no puedo encontrar palabras, así que solo voy a poner una foto del celular de él.

Jaime Esteban... yo le decía, él me decía Beto, Buncher, el mejor, Jimmy, Jimmy Carter, todos los nombres que tenía... La mejor persona de este mundo y más, el mejor hermano... El mejor hermano, el... La única persona que... me entendió completamente y que me amó completamente".

En medio de los sollozos y las pausas necesarias para no romper en llanto, David siguió con sus palabras:

“Yo desde que nací, mi hermano estuvo ahí. Todas las fotos de chiquito son con mi hermano. Es raro encontrar una foto mía solo. Y es muy duro verlo partir con tan solo dieciocho años de vida. Me parece muy duro quedarme sin mi compañero de vida.

Mi mamá, mi papá siempre me dijeron que sin importar qué, yo siempre tenía a mi hermano y pues hoy lo despedimos físicamente, porque yo sé que está conmigo, yo sé que lo tengo en el corazón.

Yo no, no me arrepiento de nada, yo amé a Jaime con todo, le recibí todos los besos que me dio, le recibí todos los abrazos, las veces que reímos juntos, que jugamos... Creo que aprendí lo que es compartir por él, aprendí lo que es ser egoísta por él. Él me lo dio todo, él me lo dio todo.

El discurso de Daniel provocó que más de uno de los presentes en la capilla de la Funeraria Gaviria dejara escapar lágrimas, recordando cada uno a Jaime.

El discurso continuó de esta forma: “De chiquito me puso los juguetes en la cuna, ahí están las fotos de él con un payasito que tenía, me lo ponía en la cuna, ahí están las fotos. Jaime, esa es la mayor expresión de lo que es mi familia, de lo que es un ser humano, de lo que es un ángel, y está representado en todos ustedes y cada vez que los veo, veo a Jaime”.

Daniel recordó de paso lo complicada que era hacer hablar a su hermano, que era muy reservado.

“Veo a Jaime que no decía una sola palabra, era redifícil en los cumpleaños que dijera algo. Está en ustedes, está en sus, en sus miradas, en sus corazones, y lo amé mucho y como los amo a ustedes, porque ustedes son parte del corazón de Jaime.

Jaime fue lo mejor y fue mi hermanito, me arrebataron a mi hermanito, pero yo sé que está tranquilo y él sabe, él siempre me decía que yo era un berraco y yo soy un berraco, y yo sé que puedo con esto. Yo sé que Jaime está tranquilo porque yo puedo con esto. Y ya muchísimas gracias a todos por venir, los amo a todos. Una parte de mi corazón los tiene presente, cada rostro, cada abrazo, aunque no los conozca", finalizó Daniel.

Temas Relacionados

Jaime Esteban MorenoEstudiante de Los AndesDaniel MorenoHermano de Jaime Esteban MorenoDiscurso en honras fúnebresColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Sinuano Día 4 de noviembre de 2025

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día 4 de

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

El penalista Ricardo Giraldo Cifuentes representará al grupo armado ilegal que lidera Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, en los diálogos con el Gobierno que tendrán sede en Doha

El abogado que será el

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz es titular en París

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

PSG vs. Bayern Múnich EN

Abelardo de la Espriella reveló cuánto costó la convención de los ‘Defensores de la patria’ en el Movistar Arena: “Es una campaña autosostenible“

El precandidato presidencial también contó cuándo dinero tuvo el evento, que contó con comediantes y diferentes líderes políticos

Abelardo de la Espriella reveló

Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

La modelo y presentadora colombiana compartió imágenes de su adolescencia y sus inicios en la televisión, generando debate sobre su evolución física y emocional a lo largo de los años

Así lucía Sara Uribe antes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El abogado que será el

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Así lucía Sara Uribe antes

Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

Valentino Lázaro defendió la actitud de Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Ya no es un polito de colores”

Luly Bossa emociona al recordar a su hijo Ángelo con una imagen creada con inteligencia artificial: “Siempre me acompaña en el corazón”

Valka renunció a ‘La casa de Alofoke’: la polémica involucra a su novio Dalex

La Liendra lanzó duras críticas a los realities tras pasar por ‘La casa de los famosos’: “Los quieren meter por los ojos”

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich EN

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz es titular en París

Dimayor pidió ayuda a alcaldías y gobernaciones: podría peligrar el calendario de la Liga BetPlay

Alemania vs. Colombia: La Tricolor remó con un gol en contra desde los 15 segundos para empatar en el debut de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Habría revolcón en la plantilla de Millonarios para la temporada 2026: estos son los dos nombres que saldrían del cuadro azul

Así quedó la selección Colombia en la tabla de posiciones del grupo G de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: la Tricolor por encima de Alemania