Estas fueron las emotivas palabras del hermano de Jaime Esteban Moreno en las honras fúnebres: “La única persona que me entendió completamente”

Uno de los rostros de la tragedia que embarga a la familia del estudiante de la Universidad de Los Andes es el de David Moreno, hermano menor y una de las personas que más tiempo compartió junto a la víctima de la terrible golpiza que le costó la vida en hechos que se presentaron durante la madrugada el viernes 31 de octubre de 2025, y luego de haber asistido a una fiesta de Halloween en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero.

Teniendo en cuenta lo anterior, y durante la eucaristía que se ofreció el lunes 3 de noviembre en medio de las exequias que se cumplieron pasado el mediodía en el norte de Bogotá, David tomó fuerzas para dar el discurso ante los asistentes a la ceremonia de despedida, en la que estuvieron compañeros de colegio, universidad, allegados y familiares.

“Yo siempre quería saber qué es como hacer un discurso de, de un familiar que se muere, esperando tal vez a otros familiares más lejanos para buscar un discurso y el día de hoy es mi hermanito, y no puedo encontrar palabras, así que solo voy a poner una foto del celular de él.

Jaime Esteban... yo le decía, él me decía Beto, Buncher, el mejor, Jimmy, Jimmy Carter, todos los nombres que tenía... La mejor persona de este mundo y más, el mejor hermano... El mejor hermano, el... La única persona que... me entendió completamente y que me amó completamente".

En medio de los sollozos y las pausas necesarias para no romper en llanto, David siguió con sus palabras:

“Yo desde que nací, mi hermano estuvo ahí. Todas las fotos de chiquito son con mi hermano. Es raro encontrar una foto mía solo. Y es muy duro verlo partir con tan solo dieciocho años de vida. Me parece muy duro quedarme sin mi compañero de vida.

Mi mamá, mi papá siempre me dijeron que sin importar qué, yo siempre tenía a mi hermano y pues hoy lo despedimos físicamente, porque yo sé que está conmigo, yo sé que lo tengo en el corazón.

Yo no, no me arrepiento de nada, yo amé a Jaime con todo, le recibí todos los besos que me dio, le recibí todos los abrazos, las veces que reímos juntos, que jugamos... Creo que aprendí lo que es compartir por él, aprendí lo que es ser egoísta por él. Él me lo dio todo, él me lo dio todo.

El discurso de Daniel provocó que más de uno de los presentes en la capilla de la Funeraria Gaviria dejara escapar lágrimas, recordando cada uno a Jaime.

El discurso continuó de esta forma: “De chiquito me puso los juguetes en la cuna, ahí están las fotos de él con un payasito que tenía, me lo ponía en la cuna, ahí están las fotos. Jaime, esa es la mayor expresión de lo que es mi familia, de lo que es un ser humano, de lo que es un ángel, y está representado en todos ustedes y cada vez que los veo, veo a Jaime”.

Daniel recordó de paso lo complicada que era hacer hablar a su hermano, que era muy reservado.

“Veo a Jaime que no decía una sola palabra, era redifícil en los cumpleaños que dijera algo. Está en ustedes, está en sus, en sus miradas, en sus corazones, y lo amé mucho y como los amo a ustedes, porque ustedes son parte del corazón de Jaime.

Jaime fue lo mejor y fue mi hermanito, me arrebataron a mi hermanito, pero yo sé que está tranquilo y él sabe, él siempre me decía que yo era un berraco y yo soy un berraco, y yo sé que puedo con esto. Yo sé que Jaime está tranquilo porque yo puedo con esto. Y ya muchísimas gracias a todos por venir, los amo a todos. Una parte de mi corazón los tiene presente, cada rostro, cada abrazo, aunque no los conozca", finalizó Daniel.