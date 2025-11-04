Empleo en Bogotá: Alcaldía anunció más de 600 vacantes, algunas no piden experiencia

Los interesados pueden aplicar de manera virtual en diferentes vacantes -crédito Alcaldía de Bogotá

Aunque el año se acerca a su final y muchas actividades entran en receso, miles de personas en Bogotá siguen buscando oportunidades para ingresar al mundo laboral o mejorar su situación actual.

La necesidad de empleo no baja la guardia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la tasa de cobertura frente al desempleo alcanzó en septiembre de 2025 el 75,9%, el valor más alto registrado para este mes, de acuerdo con reportes del Ministerio de Trabajo; un año antes, este indicador era de 70,6%.

En este contexto, la Alcaldía de Bogotá, junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y empresas aliadas, anunció una nueva convocatoria de 654 vacantes en distintos sectores productivos de la ciudad. Esta oferta representa una puerta abierta tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean reinventarse profesionalmente antes de que termine el año. Más de 400 de las plazas disponibles no exigen experiencia previa o requieren muy poca, lo que facilita el acceso a jóvenes y a quienes han tenido dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Trabajo sí hay en Bogotá, aprenda cómo puede aplicar - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Estas oportunidades laborales llegan en un momento clave para la ciudad, en el que cada vez más personas buscan ingresar al mercado o reinventarse profesionalmente. La diversidad de perfiles y sectores incluidos en la convocatoria permite que tanto quienes buscan su primer empleo como quienes quieren explorar nuevos campos encuentren opciones acordes con sus habilidades y aspiraciones.

La mayoría de las vacantes disponibles esta semana ofrece entre uno a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según el perfil y la experiencia requerida. También se destacan oportunidades que alcanzan hasta los nueve SMMLV.

“Contar con más de 400 puestos de trabajo que no exigen experiencia, o piden muy poca, es una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico seguimos ofreciendo espacios para que más personas puedan acceder a un trabajo formal y estable, sin que la falta de experiencia sea una barrera para avanzar”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse a empleos en Bogotá?

Quienes estén interesados en postularse pueden ingresar al Portal del Servicio Público de Empleo para registrar o actualizar su hoja de vida y consultar el detalle completo de las vacantes disponibles. Además, tienen la opción de unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde recibirán directamente en sus celulares información actualizada sobre nuevas ofertas, ferias laborales y oportunidades de formación.

Además de la oferta disponible, esta semana se realizarán dos ferias de empleo a la medida, una de ellas dirigida especialmente a personas con discapacidad, que en conjunto ofrecerán más de 500 oportunidades laborales adicionales.

Asimismo, la Unidad Móvil de Empleo estará presente en la localidad de Ciudad Bolívar, brindando sus servicios gratuitos de orientación laboral y gestión de vacantes. La atención se llevará a cabo del martes 4 al viernes 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Carrera 70C # 60B-05 Sur, barrio Perdomo, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Algunos de los cargos disponibles:

Analista senior de operaciones

Analista senior de categoría

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de cartera

Coordinador de impuestos

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Senior planner

Administrador de infraestructura cloud (experiencia en Azure)

Consultor UEMS

Ejecutivo comercial Falabella

Asesor comercial motorizado

Panadero

Los interesados deben buscar la postulación virtual o presencial en Ciudad Bolívar - crédito Freepik

Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2)

Profesional SST

Administrador junior de restaurante

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies

Operario de confección

Ejecutivo de cuenta

Auxiliar de tesorería / cajero

Gerente de punto

Técnico en refrigeración

Asesor de cobranza

Jefe de talento humano

Jefe contable

Mercaderista temporada

Coordinador administrativo y comercial bilingüe

Operario metalmecánico / fresado / mecánica industrial

Analista de comercio exterior

Conductor C2

Asesor comercial call center

Instrumentador quirúrgico logístico

Programador de cirugía

Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico

Analista contable

Soporte quirúrgico – instrumentador quirúrgico

Técnico en alistamiento de motocicletas

Asistente posventa

Jefe de taller

Auxiliar SST

Auxiliar de despachos

Ejecutivo comercial

Soldador

Asesor comercial PAP

Técnico ensamblador

Líder de enfermería

Auxiliar contable

Terapeuta ocupacional

Auxiliar de farmacia

Regente de farmacia

Auxiliar de mantenimiento e infraestructura

Gestor de almacén

Asesor call center

Gestor administrativo

Auxiliar de mantenimiento

Técnico de mantenimiento locativo

Enfermera jefe

Coordinador de servicios de enfermería

Analista de investigaciones económicas

Asistente de dirección ejecutiva

Mercaderista

Nutricionista

Mercaimpulso / impulsador / mercaderista / demostrador

Supervisor de limpieza

Supervisor de alimentos

Oficial de obra

Maestro de obra

Inspector SISO / residente SST para obra

Practicante de diseño arquitectónico / modelador BIM

Practicante o aprendiz en presupuesto para obra

Auxiliar de bodega

Asesor comercial TAT

Asesor integral zona cerrada

Asesor comercial CVS

Operario de producción

Operador de horno / técnico electromecánico

Asesor comercial y canal de ventas externa

Asesor front

Analista de operaciones

Auxiliar de operaciones

Supervisor de mantenimiento

Operador – conductor

Promotor comercial financiero

Analista cloud N1

Analista cloud

Analista de ciberseguridad N1

Analista administrativo

Desarrollador senior

Arquitecto de desarrollo

Tech lead