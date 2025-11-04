Así fue la participación del elenco de Sábados Felices en el lanzamiento de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Nos dicen que para qué nos metemos en política”

Abelardo de la Espriella cerró la convención con un mensaje firme: prometió liderar el país con justicia, respaldado por recursos propios y motivado por la situación que percibe como riesgo para la patria - crédito @EdwincriolloR/X

El ambiente en el Movistar Arena adquirió un tono particular cuando los comediantes vinculados históricamente a Sábados felices, como Alerta, Peter Albeiro y Barbarita, hicieron su aparición ante miles de asistentes a la convención organizada por Abelardo de la Espriella.

Estos humoristas, reconocidos en la televisión colombiana por su trabajo en el programa de comedia más longevo del país, aportaron un componente lúdico y cercano, convirtiéndose en uno de los elementos destacados de la jornada.

El primero en aparecer en el evento que reunió a más de 15.000 asistentes fue Peter Albeiro que, en un corto mensaje, envió su apoyo al precandidato presidencial, además de criticar a quienes cuestionan su postura política.

“Soy el primer artista que toma la palabra, pero hay muchos artistas aquí como yo, que vinieron a acompañar esta causa tan bonita. A nosotros nos dicen que para qué nos metemos en política, que nos vamos a ganar problemas, pero el ser artista también significa que tenemos una voz, porque antes de ser artista soy colombiano, nací en este bello país, le debo demasiado”, señaló el humorista.

La convención busca consolidar el movimiento de “defensores de la patria” de cara a 2026 - crédito @valegarciaco93/X

Peter Albeiro también aseguró que su apoyo a De la Espriella responde a su aprecio hacia las autoridades nacionales, especialmente, la Policía Nacional de la cual hizo parte antes de emprender su vida artística.

El humorista también reveló que es el líder de la campaña de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Bucaramanga, donde pretende promover la candidatura y recolección de firmas para el ultraderechista.

Minutos más tarde, al escenario llegaron en conjunto los humoristas Alerta y Barbarita que, a través del humor, no dejaron duda sobre su posición político y quién sería su candidato en caso de llegar a las urnas.

Por su parte, Juan Ricardo Lozano Amaya ‘Alerta’, usando su formato del noticiero alerta, además de hacer varios chistes a los asistentes, concluyó con una expresión que lo hizo merecedero de la ovación del público.

“Y por último, increíble, Abelardo de la Espriella va a ser presidente porque todos vamos a sacar el tique hay dentro de ti”, comentó el humorista.

María Elvira Salazar mostró su apoyo desde Miami al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

Acto seguido, aparició César Corredor con su personaje Barbarita y tomó el mando del pequeño espacio dedicado al humor sin dejar el tinte político atrás. De hecho, al momento de recibir el micrófono, el comediante lanzó su primer chiste, afirmando que siempre debía tomarlo “con la derecha”.

Barbarita tampoco dudó en lanzar sátiras al presidente Gustavo Petro y recordando sus polémicas por el presunto consumo de drogas, aunque el mismo mandatario ha salido en reiteradas ocasiones a desmentir dichas versiones.

“Ya saben que es con la derecha. Tengo una academia para aprender a manejar que se llama ”sin pie izquierdo", solo con la derecha porque nos trababamos y nos volvemos mierda únicamente“, comentó el personaje.

En medio de su show, Barbarita tampoco desaprovechó el espacio para lanzar un fuerte mensaje al ahora candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, al que tildó de ladron. “Estuve en San Andrés y me encontré allá al senador ese Cepeda, allá estaba echado, y le dije ”senador Cepeda qué milagro verlo por aquí, qué hace", y me dijo “aquí robándole unos rayitos al sol”, y le dije ‘usted siempre trabajando, ¿no?’“, comentó.

Entretanto, durante la convención, se rindió homenaje al senador Miguel Uribe Turbay con un minuto de silencio tras su asesinato el 7 de junio. Posteriormente, miembros de la fuerza pública y veteranos, liderados por el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, se pusieron de pie para entonar “Oración Patria”, reafirmando el compromiso con los símbolos nacionales.

La apertura estuvo a cargo de la periodista Eva Rey, quien condujo la velada y presentó a los invitados mientras sonaba la canción de campaña de De la Espriella. Entre los primeros en intervenir estuvieron el representante Miguel Polo Polo, Enrique Gómez y Lina María Garrido, quienes expresaron su respaldo y destacaron la necesidad de renovación política en Colombia.

El evento incluyó la participación de la exsenadora Viviane Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio, quienes reafirmaron su apoyo al precandidato. El exalcalde Jaime Andrés Beltrán también ofreció palabras de respaldo.

En el plano internacional, el analista Omar Bula Escobar intervino, mientras que desde Argentina, Agustín Laje envió un video en el que apoyó a De la Espriella y criticó al Gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el presidente “destruyó” la política internacional.