Colombia

Así fue la participación del elenco de Sábados Felices en el lanzamiento de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Nos dicen que para qué nos metemos en política”

Los humoristas mostraron su apoyo explícito al precandidato presidencial y respondieron a las críticas por participar en eventos de política pese a su reconocimiento en el mundo del entretenimiento

Guardar
Abelardo de la Espriella cerró
Abelardo de la Espriella cerró la convención con un mensaje firme: prometió liderar el país con justicia, respaldado por recursos propios y motivado por la situación que percibe como riesgo para la patria - crédito @EdwincriolloR/X

El ambiente en el Movistar Arena adquirió un tono particular cuando los comediantes vinculados históricamente a Sábados felices, como Alerta, Peter Albeiro y Barbarita, hicieron su aparición ante miles de asistentes a la convención organizada por Abelardo de la Espriella.

Estos humoristas, reconocidos en la televisión colombiana por su trabajo en el programa de comedia más longevo del país, aportaron un componente lúdico y cercano, convirtiéndose en uno de los elementos destacados de la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primero en aparecer en el evento que reunió a más de 15.000 asistentes fue Peter Albeiro que, en un corto mensaje, envió su apoyo al precandidato presidencial, además de criticar a quienes cuestionan su postura política.

“Soy el primer artista que toma la palabra, pero hay muchos artistas aquí como yo, que vinieron a acompañar esta causa tan bonita. A nosotros nos dicen que para qué nos metemos en política, que nos vamos a ganar problemas, pero el ser artista también significa que tenemos una voz, porque antes de ser artista soy colombiano, nací en este bello país, le debo demasiado”, señaló el humorista.

La convención busca consolidar el movimiento de “defensores de la patria” de cara a 2026 - crédito @valegarciaco93/X

Peter Albeiro también aseguró que su apoyo a De la Espriella responde a su aprecio hacia las autoridades nacionales, especialmente, la Policía Nacional de la cual hizo parte antes de emprender su vida artística.

El humorista también reveló que es el líder de la campaña de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Bucaramanga, donde pretende promover la candidatura y recolección de firmas para el ultraderechista.

Minutos más tarde, al escenario llegaron en conjunto los humoristas Alerta y Barbarita que, a través del humor, no dejaron duda sobre su posición político y quién sería su candidato en caso de llegar a las urnas.

Por su parte, Juan Ricardo Lozano Amaya ‘Alerta’, usando su formato del noticiero alerta, además de hacer varios chistes a los asistentes, concluyó con una expresión que lo hizo merecedero de la ovación del público.

Y por último, increíble, Abelardo de la Espriella va a ser presidente porque todos vamos a sacar el tique hay dentro de ti”, comentó el humorista.

María Elvira Salazar mostró su
María Elvira Salazar mostró su apoyo desde Miami al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

Acto seguido, aparició César Corredor con su personaje Barbarita y tomó el mando del pequeño espacio dedicado al humor sin dejar el tinte político atrás. De hecho, al momento de recibir el micrófono, el comediante lanzó su primer chiste, afirmando que siempre debía tomarlo “con la derecha”.

Barbarita tampoco dudó en lanzar sátiras al presidente Gustavo Petro y recordando sus polémicas por el presunto consumo de drogas, aunque el mismo mandatario ha salido en reiteradas ocasiones a desmentir dichas versiones.

Ya saben que es con la derecha. Tengo una academia para aprender a manejar que se llama ”sin pie izquierdo", solo con la derecha porque nos trababamos y nos volvemos mierda únicamente“, comentó el personaje.

En medio de su show, Barbarita tampoco desaprovechó el espacio para lanzar un fuerte mensaje al ahora candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, al que tildó de ladron. “Estuve en San Andrés y me encontré allá al senador ese Cepeda, allá estaba echado, y le dije ”senador Cepeda qué milagro verlo por aquí, qué hace", y me dijo “aquí robándole unos rayitos al sol”, y le dije ‘usted siempre trabajando, ¿no?’“, comentó.

Entretanto, durante la convención, se rindió homenaje al senador Miguel Uribe Turbay con un minuto de silencio tras su asesinato el 7 de junio. Posteriormente, miembros de la fuerza pública y veteranos, liderados por el general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, se pusieron de pie para entonar “Oración Patria”, reafirmando el compromiso con los símbolos nacionales.

La apertura estuvo a cargo de la periodista Eva Rey, quien condujo la velada y presentó a los invitados mientras sonaba la canción de campaña de De la Espriella. Entre los primeros en intervenir estuvieron el representante Miguel Polo Polo, Enrique Gómez y Lina María Garrido, quienes expresaron su respaldo y destacaron la necesidad de renovación política en Colombia.

El evento incluyó la participación de la exsenadora Viviane Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio, quienes reafirmaron su apoyo al precandidato. El exalcalde Jaime Andrés Beltrán también ofreció palabras de respaldo.

En el plano internacional, el analista Omar Bula Escobar intervino, mientras que desde Argentina, Agustín Laje envió un video en el que apoyó a De la Espriella y criticó al Gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el presidente “destruyó” la política internacional.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPeter AlbeiroBarbaritaAlertaMovistar ArenaPrecandidatos presidencialesElecciones 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Las historias secretas de la toma del Palacio de Justicia: “Los sobrevivientes fueron más de los que se indicaron”

En diálogo con Infobae Colombia, el historiador Julián Penagos abordó los aspectos más relevantes del hecho registrado hace 40 años

Las historias secretas de la

Resultados Sinuano Día 4 de noviembre de 2025

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día 4 de

Estas fueron las emotivas palabras del hermano de Jaime Esteban Moreno en las honras fúnebres: “La única persona que me entendió completamente”

David Moreno tomó fuerzas para pronunciar el discurso en medio de las honras fúnebres de su hermano, víctima de una golpiza que dos hombres (uno ya está capturado) le propinaron luego de salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero

Estas fueron las emotivas palabras

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

El penalista Ricardo Giraldo Cifuentes representará al grupo armado ilegal que lidera Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, en los diálogos con el Gobierno que tendrán sede en Doha

El abogado que será el

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz es titular en París

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

PSG vs. Bayern Múnich EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El abogado que será el

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Así lucía Sara Uribe antes

Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

Valentino Lázaro defendió la actitud de Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Ya no es un polito de colores”

Luly Bossa emociona al recordar a su hijo Ángelo con una imagen creada con inteligencia artificial: “Siempre me acompaña en el corazón”

Valka renunció a ‘La casa de Alofoke’: la polémica involucra a su novio Dalex

La Liendra lanzó duras críticas a los realities tras pasar por ‘La casa de los famosos’: “Los quieren meter por los ojos”

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich EN

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League: Luis Díaz es titular en París

Dimayor pidió ayuda a alcaldías y gobernaciones: podría peligrar el calendario de la Liga BetPlay

Alemania vs. Colombia: La Tricolor remó con un gol en contra desde los 15 segundos para empatar en el debut de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Habría revolcón en la plantilla de Millonarios para la temporada 2026: estos son los dos nombres que saldrían del cuadro azul

Así quedó la selección Colombia en la tabla de posiciones del grupo G de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: la Tricolor por encima de Alemania