Colombia

Abogados penalistas defendieron al presidente de Santa Fe por presunta implicación en caso de la Junta Directiva del Narcotráfico

Francisco Bernate reiteró que la labor profesional de Luis Eduardo Méndez, como apoderado, no puede confundirse con los actos del cliente

Guardar
Abogados penalistas defendieron al presidente
Abogados penalistas defendieron al presidente de Santa Fe por presunta implicación en caso de la Junta Directiva del Narcotráfico - crédito Independiente Santa Fe

El nombre de Luis Eduardo Méndez, presidente del Club Independiente Santa Fe, volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública tras la difusión de un informe de inteligencia que lo vincula con figuras del narcotráfico y el mundo esmeraldero.

El documento, que circuló en diversos medios, señala la supuesta cercanía de Méndez con Julio Lozano Pirateque, exnarcoesmeraldero a quien el presidente Gustavo Petro identificó reiteradamente como líder de la denominada “junta del narcotráfico” radicada en Dubái.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El informe de inteligencia sostiene que: “Se conoce de sus nexos con Luis Eduardo Méndez, presidente del club de fútbol Independiente Santa Fe, quien estuvo preso en Estados Unidos por obstrucción a la justicia en su labor como defensor de narcotraficantes como Lozano y de personas como Carlos López, empresario del sector de alimentos”.

Un documento, que circuló en
Un documento, que circuló en diversos medios, señala la supuesta cercanía de Méndez con Julio Lozano Pirateque, exnarcoesmeraldero - crédito EFE

El mismo documento detalla que, para facilitar el lavado de activos provenientes del narcotráfico, la junta directiva de Bogotá habría consolidado, a finales de los años noventa, un entramado comercial e industrial que incluía empresas de esmeraldas, comercios en los San Andresitos, sociedades ganaderas y equipos de fútbol como Santa Fe, Los Tigres y Tolima.

También revela una reunión entre Méndez y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), encuentro que el propio dirigente deportivo confirmó.

“Lo que me pidieron fue que les ayudara a ubicar a un par de mis exclientes. Pero, no voy a dar nombres, no me insista”, dijo Méndez a El Tiempo. El presidente de Santa Fe añadió: “Usted sabe que yo nunca he negado que en el pasado defendí como abogado a varios de esos señores. Pero, hoy soy dirigente deportivo”.

Francisco Bernate reiteró que la
Francisco Bernate reiteró que la labor profesional de Luis Eduardo Méndez, como apoderado, no puede confundirse con los actos del cliente - crédito Colprensa

La publicación de estos hechos motivó una reacción inmediata del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que, cuarenta y ocho horas después de saber de la reunión, difundió un comunicado en defensa de Méndez. En el mensaje, la corporación afirmó: “La gestión profesional de un abogado no puede ser puesta en duda por el simple hecho de ejercer la defensa. El Derecho no se sostiene en prejuicios, sino en garantías. Defender es garantizar la justicia, no asumir culpas ajenas”.

La defensa de Bernate y
La defensa de Bernate y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia al presidente de Santa Fe - crédito @CPenalistas/X

Por su parte, Francisco Bernate, presidente del Colegio, reiteró en sus redes sociales: “Ningún cuestionamiento a la persona del doctor Méndez, se trata de su labor profesional como abogado. Reiteramos que el trabajo del apoderado no puede confundirse con los actos del cliente”.

La trayectoria de Méndez como abogado incluye la representación de varios individuos vinculados con el narcotráfico que cumplieron condenas en Estados Unidos. Entre ellos figura el grupo liderado por Luis Caicedo Velandia, conocido como “Don Lucho”, que fue asesinado en julio de 2021 en un parque del barrio Pablo VI en Bogotá. Méndez también asesoró a Juan Francisco Caicedo Velandia, hermano de Don Lucho, que perdió la vida en febrero de 2023 tras salir de una reunión con el propio Méndez.

El vínculo entre Luis Caicedo y Julio Lozano Pirateque, ambos socios y amigos, añade otra capa de complejidad al caso. Desde Dubái, Lozano Pirateque aseguró al mismo medio que no tuvo relación con el asesinato de Caicedo y que ya no participa en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.

Santa Fe busca clasificar al cuadrangular final de la Liga BetPlay

Santa Fe busca clasificar al
Santa Fe busca clasificar al cuadrangular final de la Liga BetPlay a falta de dos fechas - crédito Colprensa

A falta de dos encuentros para que termine la clasificación al cuadrangular final de la liga colombiana, el Club Independiente Santa Fe, actual campeón de la competencia, busca un cupo entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Para seguir en la competencia debe ganar sus próximos compromisos contra Deportivo Cali y Alianza F.C y esperar a que Llaneros y América de Cali no sumen de a tres en sus cotejos.

Temas Relacionados

Santa FeEduardo MéndezDEAEsmeralderoNarcotraficoJunta directiva del narcotráficoAbogados penalistasColombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde de Cúcuta respondió a acusaciones de presuntos nexos con el cartel de los Soles: un abogado lo denunció ante la DEA

El mandatario Jorge Enrique Acevedo rompió el silencio con respecto a la denuncia, que también fue remitida al Departamento de Justicia en Washington

Alcalde de Cúcuta respondió a

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Antes de Luis Díaz, pasaron muchos años para que un cafetero viera la cartulina colorada, que fue en plena final y salió derrotado por goleada

Infobae

Senadora sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica rechazó polémicas declaraciones de María Fernanda Cabal: “Una revictimización muy grande”

Durante una entrevista, la precandidata presidencial negó que el asesinato de miles de militantes del movimiento político haya sido un crimen de Estado, lo que causó polémica

Senadora sobreviviente del genocidio de

Aumenta el acoso laboral y sexual en entornos de trabajo en Bogotá: distrito compartió recomendaciones para mitigar la violencia

La discriminación y el hostigamiento en espacios de trabajo afectan especialmente a mujeres jóvenes, agravando desigualdades y limitando oportunidades, según datos recientes de la Secretaría de la Mujer

Aumenta el acoso laboral y

Juan Manuel Galán explicó por qué Alejandro Gaviria fue descartado para encabezar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo

En su lugar, el precandidato presentó la postulación del jurista Mauricio Gaona Bejarano, hijo de un exmagistrado asesinado en la toma del Palacio de Justicia

Juan Manuel Galán explicó por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Video: una DJ internacional se

Video: una DJ internacional se tomó el metro de Medellín con su set y generó polémica en redes sociales

Jhonny Rivera fue condecorado con la Orden del Congreso por su aporte a la música popular

Violeta Bergonzi volvió a despacharse contra Valentina Taguado: la locutora y su “Sancho Panza” respondieron

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

Blessd fue blanco de críticas luego de asegurar que concierto en el Vive Claro será su primer “estadio” en Bogotá

Deportes

Infobae

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Luis Díaz dejó récord insólito tras doblete y expulsión contra PSG en la Champions League

Video: Washington Aguerre insultó a hinchas del Medellín en medio de la semifinal por la Copa BetPlay

Así se jugaría la última fecha de la Liga BetPlay: esta sería la programación de los partidos para definir los ocho clasificados

Carlos Darwin Quintero habría tomado decisión radical en medio de la crisis económica del Pereira: el FPC permanece atento