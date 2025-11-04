Abogados penalistas defendieron al presidente de Santa Fe por presunta implicación en caso de la Junta Directiva del Narcotráfico - crédito Independiente Santa Fe

El nombre de Luis Eduardo Méndez, presidente del Club Independiente Santa Fe, volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública tras la difusión de un informe de inteligencia que lo vincula con figuras del narcotráfico y el mundo esmeraldero.

El documento, que circuló en diversos medios, señala la supuesta cercanía de Méndez con Julio Lozano Pirateque, exnarcoesmeraldero a quien el presidente Gustavo Petro identificó reiteradamente como líder de la denominada “junta del narcotráfico” radicada en Dubái.

El informe de inteligencia sostiene que: “Se conoce de sus nexos con Luis Eduardo Méndez, presidente del club de fútbol Independiente Santa Fe, quien estuvo preso en Estados Unidos por obstrucción a la justicia en su labor como defensor de narcotraficantes como Lozano y de personas como Carlos López, empresario del sector de alimentos”.

El mismo documento detalla que, para facilitar el lavado de activos provenientes del narcotráfico, la junta directiva de Bogotá habría consolidado, a finales de los años noventa, un entramado comercial e industrial que incluía empresas de esmeraldas, comercios en los San Andresitos, sociedades ganaderas y equipos de fútbol como Santa Fe, Los Tigres y Tolima.

También revela una reunión entre Méndez y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), encuentro que el propio dirigente deportivo confirmó.

“Lo que me pidieron fue que les ayudara a ubicar a un par de mis exclientes. Pero, no voy a dar nombres, no me insista”, dijo Méndez a El Tiempo. El presidente de Santa Fe añadió: “Usted sabe que yo nunca he negado que en el pasado defendí como abogado a varios de esos señores. Pero, hoy soy dirigente deportivo”.

La publicación de estos hechos motivó una reacción inmediata del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que, cuarenta y ocho horas después de saber de la reunión, difundió un comunicado en defensa de Méndez. En el mensaje, la corporación afirmó: “La gestión profesional de un abogado no puede ser puesta en duda por el simple hecho de ejercer la defensa. El Derecho no se sostiene en prejuicios, sino en garantías. Defender es garantizar la justicia, no asumir culpas ajenas”.

Por su parte, Francisco Bernate, presidente del Colegio, reiteró en sus redes sociales: “Ningún cuestionamiento a la persona del doctor Méndez, se trata de su labor profesional como abogado. Reiteramos que el trabajo del apoderado no puede confundirse con los actos del cliente”.

La trayectoria de Méndez como abogado incluye la representación de varios individuos vinculados con el narcotráfico que cumplieron condenas en Estados Unidos. Entre ellos figura el grupo liderado por Luis Caicedo Velandia, conocido como “Don Lucho”, que fue asesinado en julio de 2021 en un parque del barrio Pablo VI en Bogotá. Méndez también asesoró a Juan Francisco Caicedo Velandia, hermano de Don Lucho, que perdió la vida en febrero de 2023 tras salir de una reunión con el propio Méndez.

El vínculo entre Luis Caicedo y Julio Lozano Pirateque, ambos socios y amigos, añade otra capa de complejidad al caso. Desde Dubái, Lozano Pirateque aseguró al mismo medio que no tuvo relación con el asesinato de Caicedo y que ya no participa en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.

Santa Fe busca clasificar al cuadrangular final de la Liga BetPlay

A falta de dos encuentros para que termine la clasificación al cuadrangular final de la liga colombiana, el Club Independiente Santa Fe, actual campeón de la competencia, busca un cupo entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Para seguir en la competencia debe ganar sus próximos compromisos contra Deportivo Cali y Alianza F.C y esperar a que Llaneros y América de Cali no sumen de a tres en sus cotejos.