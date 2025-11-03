Colombia

Sinuano Día resultados 3 de noviembre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Guardar
Resultados del Sinuano Día (Imagen
Resultados del Sinuano Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano Día publicó los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este lunes 3 de noviembre de 2025.

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: lunes 3 de noviembre de 2025.
  • Sorteo: 13.169.
  • Números ganadores: 3 4 2 1.
  • La Quinta: 3.

A que hora se juega el Sinuano Día

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos diariamente:

  • el primero, Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Plan de premios del Sinuano

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

SinuanoSinuano DíaSinuano Nochecolombia-noticiascolombia-loteríasNoticias

Más Noticias

Plan retorno EN VIVO: más de 3,1 millones de vehículos se han movilizado por las principales carreteras del país

Las autoridades de tránsito de la capital del país informan, a través de sus redes sociales, sobre el avance de esta medida que busca facilitar el ingreso de los viajeros

Plan retorno EN VIVO: más

Así de alta es la pensión vitalicia a la que pueden acceder los políticos en Colombia para vivir bien el resto de su vida

La normativa especial para altos funcionarios perpetúa desigualdades y suscita cuestionamientos sobre el futuro del sistema de jubilaciones

Así de alta es la

Desalojo en hacienda Japio desata alarma ambiental en Cauca: uno de los últimos bosques secos de Colombia estaría en riesgo

Enfrentamientos entre autoridades y ocupantes indígenas en la hacienda provocaron daños a la reserva, considerada vital para la conservación de especies amenazadas y la conectividad biológica en el suroccidente del país

Desalojo en hacienda Japio desata

Abelardo de la Espriella habló de los desacuerdos que ha tenido con el expresidente, pero admitió que “Uribe es el mesías de la política”

En conversación con Infobae Colombia, el precandidato presidencial reconoció que tuvo desacuerdos puntuales con el líder del Centro Democrático, pero dejó en claro que mantiene su admiración y respeto hacia el exjefe de Estado, a quien considera una figura indispensable en el panorama político nacional

Abelardo de la Espriella habló

La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

La creadora de contenido anunció que busca priorizar su bienestar emocional y establecer vínculos más auténticos en su vida personal

La ‘Barbie colombiana’ confesó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’,

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

ENTRETENIMIENTO

La ‘Barbie colombiana’ confesó que

La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Deportes

Carlos Antonio Vélez destacó a

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”