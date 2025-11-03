Shakira calificó su presentación en Bogotá como “un abrazo de alma”: publicó video

La artista descrestó a los asistentes a su concierto - crédito Shakira / Instagram

Shakira visitó Bogotá una vez más. En esta ocasión, su presentación se llevó a cabo en el Vive Claro, polémico escenario de eventos ubicado al occidente de Bogotá. Sin embargo, brilló como de costumbre y sus fanáticos lloraron, gritaron y desahogaron sentimientos al entonar cada uno de los versos de sus más icónicas canciones.

La artista barranquillera demostró una vez más por qué es reconocida en la escena mundial como una de las colombianas más talentosas, pues sus temas musicales siguen conquistando a diferentes generaciones, que la posicionan como una de las cantantes más importantes tras más de tres décadas de carrera musical.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Shakira fue recibida con el cariño característico que los bogotanos le han expresado en repetidas oportunidades, por lo que, en agradecimiento, subió una publicación en la que agradece a la capital del país por todo el apoyo recibido a lo largo de su carrera.

“Bogotá, lo de anoche, más que un concierto, fue un abrazo de alma. Colombia, gracias por estos nueve conciertos inolvidables, por volar alto conmigo, por recordarme quién soy, de dónde vengo y por ser mi hogar y mi fuerza. ¡Los amo! ❤️”, escribió en la publicación que acompañó con las mejores imágenes de la noche.

La artista saludó a los que estuvieron atentos a su paso por Bogotá - crédito Shakira / Instagram

Sin embargo, esas no fueron las únicas palabras dirigidas para los bogotanos, pues la artista no dudó en agradecerles durante el concierto con las siguientes palabras: “Salí con mis hijos a pedir dulces por las calles de Bogotá... ‘triki, triki, Halloween’ Recorrimos las calles de Bogotá y qué orgullosa me sentí de mostrarle esta ciudad a mis hijos. Estoy enamorada de Bogotá, qué belleza de ciudad“.

Además aprovechó para hablar de sus primeras veces en la capital del país: “Me acuerdo cuando, con 13 años, vine por primera vez a Bogotá a grabar mi primer álbum Magia y cuando me vine a vivir acá a los 16 añitos en una residencia de señoritas y todo lo que ha pasado desde entonces. Gracias a ustedes he realizado una gran parte de mis sueños, toda una vida acompañada por su cariño y su apoyo”.

La artista volvió a descrestar a sus fans en el escenario - crédito Shakira / Instagram

En las imágenes compartidas por la famosa a través de su cuenta de Instagram durante la jornada del 2 de noviembre de 2025, se aprecian algunos de los momentos más icónicos en el escenario, como su presentación con La Filarmónica de Mujeres de Bogotá, algunos de sus performance más icónicos, la compañía de su amigo Beéle y los infaltables coros del público.

El artista disfrutó con los fanáticos este momento tan especial para la barranquillera - crédito Shakira / Instagram

Además, la artista mostró imágenes en las que se aprecia a sus seguidores con la mirada llena de ilusión al verla y los momentos en los que cantaron sus más icónicos temas. Incluso a la salida del evento.

La mirada de ilusión de muchos fue valorada por la barranquillera - crédito Shakira / Instagram

Entre los comentarios de sus seguidores a esta publicación se encuentran algunos como: “¡Qué noche tan increíble! Te amamos mi amor”, “Qué manera de despedir a tu casa de tu gira más graaaande! Te amamos y nos regalaste una noche inolvidable! AUUU!”, “Increíble concierto, de principio a fin, cuanto talento y amor por Colombia en ti. Sentimos tu cariño y el maravilloso ser humano que eres. Infinitamente agradecido por verte y escuchar tu música en vivo” y “Bogotá on fireeeee”.

Sus seguidores le recordaron cuánto la aprecian en su tierra natal - crédito Shakira / Instagram

Las muestras de cariño no cesaron en ningún instante, por lo que la barranquillera continúa mostrando su agradecimiento con Bogotá, sus residentes y aquellos que viajaron desde otras ciudades e incluso países para acompañarla en este punto de su carrera.

Y es que la Loba continúa demostrando que su superioridad en cada uno de los conciertos brindados para aquellos que crecieron escuchando su música y se identifican con su historia de vida.