Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

La cantante argentina y el colombiano unieron voces en Buenos Aires, cautivando a los internautas

La interpretación fue grabada por los asistentes y difundida ampliamente en las redes sociales - crédito Juanes / TikTok

La noche del 2 de noviembre de 2025, más de 30.000 personas llenaron el Tecnópolis en Buenos Aires (Argentina) para presenciar el festival Futttura, una celebración musical impulsada por la cantante y compositora Tini.

Sin embargo, los asistentes relataron a través de las redes sociales que el evento se transformó en un acontecimiento memorable gracias a una serie de colaboraciones inesperadas que sorprendieron al público y elevaron la energía de la velada.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Juanes, el reconocido cantante colombiano, subió al escenario para compartir micrófono con Tini. Juntos interpretaron tres canciones: Fotografía, Te Pido y Acércate, generando una ovación entre los asistentes.

Las publicaciones de los artistas juntos se viralizaron rápidamente - crédito @tininnews / X

La química entre los artistas no pasó desapercibida para los seguidores, que expresaron su entusiasmo en redes sociales con mensajes como: “Amo a Juanes con Tini... qué bellos y qué bella canción... un colombiano muy querido por Latam y digno representante”. Otros comentarios resaltaron la capacidad de Tini para reunir a figuras de talla internacional.

Cabe mencionar que, tras su participación, Juanes dedicó unas palabras de agradecimiento a Tini a través de su cuenta de TikTok, en la que posteó el video de la presentación y cómo lo disfrutó su familia que estaba en el público.

Mil gracias por invitarme a tu fiesta. Fue un honor para mí acompañarte. Eres increíblemente talentosa y estoy muy orgulloso de ti”, escribió el colombiano. Este gesto fue ampliamente celebrado por los seguidores de los dos artistas, que continuaron demostrando su admiración por ambos en las plataformas digitales y su sorpresa ante este junte inesperado.

Cabe mencionar que la lista de invitados de Futttura incluyó también a Chris Martin, vocalista de la emblemática banda británica Coldplay, cuya presencia añadió un matiz internacional al evento. Además, el dúo pop argentino Miranda, conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, se sumó a la celebración para interpretar junto a Tini la popular canción Me Gusta, consolidando la noche como un mosaico de colaboraciones estelares: “Solo Tini puede convocarte a Juanes, Los Miranda y Chris Martin en una noche de su propio festival. REINA TOTAL”.

La artista arrasó en el escenario - crédito @tinistoessel / Instragram

Juanes en Argentina

La presencia de Juanes en Argentina no se limitó al festival Futttura, pues el artista realizó conciertos en varias ciudades del país, lo que generó una ola de comentarios positivos en sus redes sociales.

Los asistentes a sus presentaciones compartieron impresiones como: “Fue un show grandioso! La primera vez que te veía en vivo, inolvidable! Canté, bailé, me emocioné, me encantó! Gracias por tanto” y “No dejes pasar tanto tiempo para volver, nos diste un show espectacular, gracias por respetarnos”.

Otros mensajes reflejaron la conexión especial entre el público argentino y el cantante colombiano: “Che, lo vi por primera vez, esperando Divididos y la verdad un crack, me canté todo” y “Juanes fue una semana de locura! Ya te extrañamos! Te esperamos siempre en Argentina! Te queremos!”, escribieron sus seguidores.

El artista sigue descrestando al público internacional - crédito @juanes / Instagram

Juanes fue elegido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

Juanes recibió un importante reconocimiento internacional en las listas de Billboard y Rolling Stone como el artista más influyente del rock latino en el siglo XXI, una distinción que coincide con el aniversario número 25 de su álbum debut, Fíjate Bien. Así, no solo celebró su trayectoria, sino que reafirmó su posición como referente en la música latina contemporánea.

El impacto del artista en la música se refleja también en la lista de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, donde figura con cuatro temas en el top 100: Me Enamora ocupó el puesto 12, Nada Valgo Sin Tu Amor el 41, Fotografía el 61 y La Camisa Negra el 73.

