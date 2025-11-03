Hija de Gustavo Petro es blanco de críticas tras presumir su viaje por el Amazonas “con platica de los colombianos”

La publicación de su recorrido generó opiniones divididas, con algunos usuarios elogiando su sencillez y otros cuestionando si su posición influyó en la posibilidad de realizar la travesía - sofiapetroalcoceer / TikTok

Lejos de los reflectores habituales y en medio de la selva, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer, compartió en sus redes sociales una travesía por el Amazonas que despertó tanto elogios como críticas.

La joven, que recientemente concluyó sus estudios en Ciencias Políticas y actualmente reside en Colombia, mostró su experiencia en esta región, enfatizando la ausencia de lujos y la autenticidad de su viaje, lo que generó un intenso debate en plataformas digitales.

Durante su estancia en el Amazonas, Sofía Petro ha documentado su recorrido en barco y su descanso en hamaca, así como los paisajes y las personas que ha conocido en la zona.

En uno de sus videos en TikTok, relató: “Estoy haciendo un recorrido por el río Amazonas, llevo dos días en este barco y me quedan unas cuantas horas para llegar a mi destino y estoy pasando bastante calor como se puede ver y ya me estoy volviendo loca. Entonces les voy a compartir mis mejores paisajes hasta el día de hoy (...) Por el Amazonas, perdida, muy perdida”.

Esta publicación permitió a sus seguidores observar no solo la naturaleza del lugar, también la manera sencilla en la que ha vivido la experiencia, incluyendo la celebración de Halloween de forma tranquila y el acercamiento a la cultura local.

Las criticas por su viaje en el Amazonas

La exposición de su viaje no tardó en suscitar comentarios sobre su seguridad, ya que algunos usuarios le recomendaron no revelar su ubicación exacta.

A pesar de que no se conoce la fecha precisa en la que inició su travesía, la atención se centró en la percepción pública sobre el financiamiento de su aventura. Un comentario en particular, que sugería que disfrutaba del viaje con “la platica de nosotros los colombianos”, motivó una respuesta directa de la joven.

Sofía Petro abordó la acusación con franqueza: “Responder este tipo de comentarios claramente es perder el tiempo, pero justo como me encuentro con algo de tiempo, porque como estoy en un barco durante tres días y está un poco lento. Yo tengo un trabajo y me pagan un salario, no es un salario muy grande, pero me alcanza para pedirme cuatro días de vacaciones y hacer un pequeño viaje que no es un viaje con muchos lujos, no es que tú digas wow Sofía estás viajando en un super crucero”.

De este modo, la hija mayor de la familia Petro Alcocer, que ronda los 23 años, subrayó que su viaje no fue financiado con recursos públicos, sino con su propio salario, y que la verdadera riqueza de la experiencia radica en las personas y paisajes que ha conocido.

En su respuesta, Sofía Petro enfatizó: “Es un lujo por las personas que he conocido, por los paisajes, ya de por sí es un privilegio poder viajar, aunque sea sin grandes lujos, superprivilegio, pero me lo estoy pagando yo y te prometo que las personas que sí se están robando el dinero en Colombia no están viajando aquí”.

Esta declaración, que rápidamente se destacó en redes sociales, buscó desmarcarse de las acusaciones de uso indebido de fondos y reafirmar su independencia económica.

A lo largo de su trayectoria pública, Sofía Petro ha sido reconocida tanto por su participación activa en la campaña presidencial de su padre como por su desempeño académico y profesional, incluyendo su labor en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Aunque no suele mantener una presencia constante en redes sociales, sus publicaciones recientes evidenciaron su interés por recorrer Colombia y profundizar en su cultura e historia, lo que fue valorado por varios usuarios que resaltaron su sencillez y autenticidad.