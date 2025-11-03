Colombia

Hija de Gustavo Petro es blanco de críticas tras presumir su viaje por el Amazonas “con platica de los colombianos”

Usuarios en redes sociales cuestionaron el financiamiento del recorrido de la joven, luego de compartir detalles de su paseo en barco y su travesía por la selva

Guardar
La publicación de su recorrido generó opiniones divididas, con algunos usuarios elogiando su sencillez y otros cuestionando si su posición influyó en la posibilidad de realizar la travesía - sofiapetroalcoceer / TikTok

Lejos de los reflectores habituales y en medio de la selva, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer, compartió en sus redes sociales una travesía por el Amazonas que despertó tanto elogios como críticas.

La joven, que recientemente concluyó sus estudios en Ciencias Políticas y actualmente reside en Colombia, mostró su experiencia en esta región, enfatizando la ausencia de lujos y la autenticidad de su viaje, lo que generó un intenso debate en plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su estancia en el Amazonas, Sofía Petro ha documentado su recorrido en barco y su descanso en hamaca, así como los paisajes y las personas que ha conocido en la zona.

En uno de sus videos en TikTok, relató: “Estoy haciendo un recorrido por el río Amazonas, llevo dos días en este barco y me quedan unas cuantas horas para llegar a mi destino y estoy pasando bastante calor como se puede ver y ya me estoy volviendo loca. Entonces les voy a compartir mis mejores paisajes hasta el día de hoy (...) Por el Amazonas, perdida, muy perdida”.

La hija del presidente Gustavo
La hija del presidente Gustavo Petro documenta su travesía en barco y hamaca, mostrando paisajes y cultura local del Amazonas - crédito composición fotográfica

Esta publicación permitió a sus seguidores observar no solo la naturaleza del lugar, también la manera sencilla en la que ha vivido la experiencia, incluyendo la celebración de Halloween de forma tranquila y el acercamiento a la cultura local.

Las criticas por su viaje en el Amazonas

La exposición de su viaje no tardó en suscitar comentarios sobre su seguridad, ya que algunos usuarios le recomendaron no revelar su ubicación exacta.

A pesar de que no se conoce la fecha precisa en la que inició su travesía, la atención se centró en la percepción pública sobre el financiamiento de su aventura. Un comentario en particular, que sugería que disfrutaba del viaje con “la platica de nosotros los colombianos”, motivó una respuesta directa de la joven.

La hija del presidente Gustavo Petro defendió su travesía por la selva tras recibir comentarios sobre el origen de los fondos, asegurando que costeó la experiencia con su salario y no con recursos públicos - sofiapetroalcoceer / TikTok

Sofía Petro abordó la acusación con franqueza: “Responder este tipo de comentarios claramente es perder el tiempo, pero justo como me encuentro con algo de tiempo, porque como estoy en un barco durante tres días y está un poco lento. Yo tengo un trabajo y me pagan un salario, no es un salario muy grande, pero me alcanza para pedirme cuatro días de vacaciones y hacer un pequeño viaje que no es un viaje con muchos lujos, no es que tú digas wow Sofía estás viajando en un super crucero”.

De este modo, la hija mayor de la familia Petro Alcocer, que ronda los 23 años, subrayó que su viaje no fue financiado con recursos públicos, sino con su propio salario, y que la verdadera riqueza de la experiencia radica en las personas y paisajes que ha conocido.

En su respuesta, Sofía Petro enfatizó: “Es un lujo por las personas que he conocido, por los paisajes, ya de por sí es un privilegio poder viajar, aunque sea sin grandes lujos, superprivilegio, pero me lo estoy pagando yo y te prometo que las personas que sí se están robando el dinero en Colombia no están viajando aquí”.

Sofía Petro comparte en redes
Sofía Petro comparte en redes sociales su viaje por el Amazonas, generando debate sobre autenticidad y privilegio - crédito Instagram

Esta declaración, que rápidamente se destacó en redes sociales, buscó desmarcarse de las acusaciones de uso indebido de fondos y reafirmar su independencia económica.

A lo largo de su trayectoria pública, Sofía Petro ha sido reconocida tanto por su participación activa en la campaña presidencial de su padre como por su desempeño académico y profesional, incluyendo su labor en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Aunque no suele mantener una presencia constante en redes sociales, sus publicaciones recientes evidenciaron su interés por recorrer Colombia y profundizar en su cultura e historia, lo que fue valorado por varios usuarios que resaltaron su sencillez y autenticidad.

Temas Relacionados

Sofía PetroAmazonasGustavo PetroVerónica AlcocerViajesRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

TransMilenio enfrenta cuestionamientos: plantean reforma al Sitp por déficit financiero y falta de transparencia

El Concejo de Bogotá analizó la crisis financiera del transporte público, señalando falta de transparencia, concentración de contratos y utilidades privadas mientras persisten subsidios estatales y aumentos en tarifas para los sectores más vulnerables

TransMilenio enfrenta cuestionamientos: plantean reforma

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

La cantante argentina y el colombiano unieron voces en Buenos Aires, cautivando a los internautas

Juanes hizo parte del festival

Nuevo sistema de pensiones en Colombia que promueve Petro podría generar problemas a quienes reciben dinero de los bancos

Un análisis de la calificadora Moody´s sobre la reforma pensional abrió un escenario de incertidumbre para la liquidez y la inversión en el país

Nuevo sistema de pensiones en

Muerte de caballo en cabalgata de San Gil desata indignación: alcalde anuncia que apoyará investigaciones

El fallecimiento de un equino durante las festividades en Santander generó rechazo entre defensores de animales, quienes denuncian negligencia de los responsables

Muerte de caballo en cabalgata

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

La reacción del personal de seguridad contrastó con la disposición del propio James Rodríguez, que se mostró abierto a compartir el momento con el seguidor

Hincha de León intentó tomarse
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Juanes hizo parte del festival

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Ricardo Montaner vuelve a Colombia con ‘El último regreso Tour’: fechas, precios y todo sobre su emotiva gira de despedida

Paisa Vlogs reveló que la depresión y la soledad marcaron su 2025: “El peor año de mi vida”

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Aida Victoria Merlano olvidó a ‘El agropecuario’ y reapareció en público con nuevo galán junto a su hijo en Medellín

Deportes

Hincha de León intentó tomarse

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar