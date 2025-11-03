Hernán Cadavid criticó al ministro de Defensa por ofrecer $1.000 millones tras denuncia de Benedetti: “¿Cómo va a pagar esa suma por chismes?”

Hernán Cadavid rechazó la estrategia del Gobierno de incentivar denuncias con una alta suma de dinero tras el sobrevuelo ilegal de drones en la vivienda del ministro del Interior, exigiendo mayor responsabilidad - crédito @hernancadavidma/Instagram, @PedroSanchezCol y @AABenedetti

Las autoridades lideradas por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ofrecieron una importante suma de dinero a quien proporcione información que permita identificar a los autores del vuelo de drones ilegales detectados en la madrugada —entre medianoche y las tres— del domingo 2 de noviembre de 2025, sobre la vivienda de Armando Benedetti, ministro del Interior.

En respuesta a la decisión del Gobierno, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, emitió un comentario dirigido al titular de Defensa cuestionando la medida tomada tras lo sucedido en la casa de Armando Benedetti. Cadavid expresó: “Sea más responsable, por favor”, mostrando así su desacuerdo con la vía adoptada por el ministro.

El ministro de Defensa resaltó el compromiso del Estado con la seguridad y la protección de todos los ciudadanos, sin importar su filiación o cargo, y aseguró que la denuncia presentada por Armando Benedetti está recibiendo toda la atención de las autoridades.

Además, remarcó la importancia de la respuesta estatal para desactivar cualquier tipo de amenaza contra figuras públicas y sus entornos familiares, poniendo a disposición una recompensa significativa para quienes aporten datos útiles que permitan frustrar ataques.

“Protegeremos la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna. La amenaza denunciada por el Ministro @AABenedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública. Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, anunció el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro en su cuenta de X.

Tras el anuncio de la recompensa por parte del Ministerio de Defensa, Hernán Cadavid, integrante del Centro Democrático en la Cámara, cuestionó abiertamente la seriedad de la medida y la actitud del responsable de la cartera, señalando que, como general, debía actuar de otra manera. Además, puso en duda la pertinencia de destinar una suma tan elevada en respuesta a la denuncia de Armando Benedetti.

“Ay señor @mindefensa. ¡Póngase serio hombre! Usted es un General. Compórtese como tal. ¡Como va a ofrecer mil millones por chismes de Benedetti!”, escribió por medio de una publicación en su cuenta de la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

La postura crítica de Hernán Cadavid generó reacciones en la red social X, donde varios usuarios expresaron respaldo a sus declaraciones. Entre quienes coincidieron con el representante se encuentra @MiriandelRosa20, quien cuestionó la distribución de recursos estatales afirmando: “Ahí si tienen plata, pero para los niños de la Guajira si no hay.”

Por otra parte, entre quienes rechazaron la opinión de Hernán Cadavid se encuentra David Porras, usuario que participó en la Consulta del Pacto Histórico como precandidato al Congreso. Porras cuestionó el sentido de la crítica al considerar fundamental la protección de dirigentes políticos y sociales, y planteó dudas sobre las razones por las que se opondría a la recompensa ofrecida.

“Le parece que la vida de líderes políticos y sociales es un juego y no deben ser protegidas o por que se opone a esa recompensa?”, escribió en su mensaje el usuario en la red social antes mencionada.

En lo que respecta a Armando Benedetti, el ministro informó en su perfil de X que planea interponer una denuncia oficial contra dos individuos, a quienes identifica como posibles autores del envío de drones para atentar tanto contra él como contra su entorno cercano.

“Esta tarde denunciaré a dos presuntos sospechosos de haber enviado esos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia”, escribió el funcionario público.

El ministro compartió una grabación en la que se aprecia el sobrevuelo de drones en las inmediaciones de su domicilio, aportando dicho video como sustento visual de la denuncia expuesta ante la opinión pública.