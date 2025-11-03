Colombia

Hernán Cadavid criticó a Francia Márquez por atentado en Suárez, Cauca: “El carro bomba fue en su pueblo, ¡haga algo!”

El representante del Centro Democrático cuestionó la falta de respuesta de la vicepresidenta, luego de la explosión de un carro bomba y un ataque armado en su municipio natal, generando debate en redes sociales

El atentado ocurrido en el
El atentado ocurrido en el municipio de origen de Francia Márquez provocó fuertes críticas de opositores, quienes le exigen liderar acciones concretas y brindar apoyo a la comunidad afectada por la violencia - crédito Twitter y Colprensa.

Durante las primeras horas del lunes, 3 de noviembre, un artefacto explosivo detonado cerca de la estación de Policía en Suárez, Cauca, coincidió con un ataque armado en la zona. El hecho ha provocado una avalancha de cuestionamientos, especialmente entre los sectores opositores al Gobierno.

En ese contexto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestionó públicamente la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez ante los hechos en Suárez, Cauca. Según sus palabras, Cadavid expresó que el atentado con un carro bomba se produjo en el municipio natal de Márquez y le pidió tomar acciones al respecto.

Y es que, el congresista contradictor del Gobierno Petro se fue en contra de la segunda mandataria del país a través de sus redes sociales. Cadavid cuestionó la ausencia de declaraciones y acciones por parte de Márquez tras el ataque en su lugar de origen, al publicar: “¿Alguien sabe dónde está @FranciaMarquezM? El carro bomba fue en su pueblo ¡Haga algo!”.

Hernán Cadavid cuestionó a Francia
Hernán Cadavid cuestionó a Francia Márquez por atentado en su municipio - crédito @hernancadavidma

En otra publicación realizada en X, Hernán Cadavid volvió a referirse al atentado en Suárez, Cauca, esta vez haciendo énfasis en la respuesta de las autoridades nacionales tras el ataque. Cadavid mencionó la agenda internacional del presidente Gustavo Petro, así como el anuncio de recompensa realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para esclarecer los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien denunció la presencia de drones sobrevolando su residencia.

“Nuevo atentado con carro bomba en Suárez, Cauca. La tierra de la Vicepresidente Francia Márquez - ⁦@petrogustavo en Arabia Saudita - ⁦@PedroSanchezCol ofreciendo recompensa por chismes de Benedetti- @FranciaMarquezM desaparecida de todo y en silencio", escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en su cuenta de la red social X.

Hernán Cadavid cuestionó al Gobierno
Hernán Cadavid cuestionó al Gobierno Petro en su cuenta de la red social X - crédito @hernancadavidma

Hernán Cadavid no fue el único integrante del Centro Democrático que cuestionó a Francia Márquez tras el atentado. La concejal de Bogotá por esa misma colectividad también se refirió a la vicepresidenta, criticando su actuación frente a la situación en Suárez. A través de sus redes sociales, le pidió que gestione apoyo gubernamental para la zona afectada por la violencia.

“Vicepresidenta @FranciaMarquezM, dicen que usted ya se reconcilió con el Presidente @petrogustavo, por qué no lo llama y le pide que mande ayuda a Suarez su tierra. Hay Caucanos sufriendo”, escribió la servidora pública en su publicación sobre la situación.

Sandra Forero se unió
Sandra Forero se unió a las críticas de Hernán Cadavid contra Francia Márquez - crédito @Sandra_ForeroR

La precandidata presidencial Vicky Dávila también se sumó a las críticas dirigidas a la vicepresidenta Francia Márquez, señalando el abandono de Suárez, Cauca, por parte del Gobierno. Dávila afirmó que “Suárez-Cauca, la tierra de Francia Márquez, que este Gobierno abandonó y dejó en manos del terror”.

En otro de sus mensajes sobre la situación escribió lo siguiente: “Carro bomba en Suárez-Cauca con la estación de Policía. Los terroristas destruyeron todo a su paso y hasta el momento, no se reporta oficialmente si hay personas lesionadas. Aquí las tristes imágenes. Y Petro llorando a Gaza. Indolente, infame”.

En relación con el atentado, los primeros informes señalan que un automóvil con explosivos fue detonado en un sector residencial, lo que causó importantes daños en la infraestructura del área. El impacto destruyó numerosas casas y comercios. Las autoridades no han reportado fallecidos, aunque continúan verificando si hubo personas heridas debido a la explosión.

Según las investigaciones iniciales, se sospecha que detrás del atentado estarían miembros del grupo disidente de las Farc conocido como frente Jaime Martínez, liderado por alias Iván Mordisco. Los informes apuntan a que los atacantes planeaban detonar el artefacto explosivo cerca de la estación de Policía, pero la explosión se produjo antes de llegar a ese punto.

Habitantes de la zona describieron que el atentado ocurrió en medio de intensos disparos y detonaciones previas. “Primero escuchamos los rafagazos, después los ametrallamientos y posteriormente esa fuerte explosión; a los pocos minutos ya nos indicaron que se trataba de un carro bomba”, contó el dirigente campesino Pedro Cerón en declaraciones a El País de Cali.

