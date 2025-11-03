Fue identificado el egresado de la Universidad Nacional hallado sin vida dentro del campus en Bogotá

La Universidad Nacional confirmó la identidad del egresado fallecido - crédito Alcaldía de Bogotá / @bionotasun/x

El 1 de noviembre de 2025, el país amaneció con la noticia del hallazgo del cuerpo de un egresado del programa de Biología en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. En un primer momento, la institución no entregó mayores detalles y se limitó a lamentar lo sucedido.

Posteriormente, la universidad confirmó que el cuerpo sin vida corresponde a Alejandro Varón Castañeda y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

Según la información divulgada, el cadáver de Alejandro fue encontrado en una zona cercana al Instituto de Ciencias Naturales y a la Calle 53, un área central del campus. El hallazgo activó la rápida intervención de las autoridades, que se desplazaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación preliminar y realizó el levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte dentro del campus universitario.

La institución expresó sus condolencias a los allegados de Varón Castañeda - crédito @bionotasun/x

Por su parte, la rectoría de la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que informó sobre el caso y los primeros protocolos seguidos por las autoridades para el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas preliminares, con el fin de iniciar la investigación.

La institución aseguró que continuará brindando apoyo psicológico a los miembros de su comunidad y acompañando a la familia del egresado fallecido, quien murió en circunstancias aún por esclarecer entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, durante la celebración de Halloween, fecha en la que los ciudadanos suelen salir a las calles disfrazados y participar en diversas actividades.

“La Rectoría, la Sede Bogotá y la Facultad de Ciencias expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares, colegas y amigos de nuestro egresado”, señaló la universidad, reiterando su pesar por el fallecimiento.

La Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) comenzaron las labores de investigación para determinar los hechos - crédito Universidad de Nacional

La noticia del fallecimiento del joven biólogo ha causado conmoción tanto en la comunidad universitaria como en la comunidad científica del país, ya que Varón Castañeda se había consolidado como un profesional dedicado y comprometido con su área de estudio, por lo que su pérdida deja un vacío significativo entre sus allegados, quienes lo recuerdan como un joven entregado a la investigación científica.

Este caso ha reabierto el debate sobre la seguridad dentro del campus universitario, un espacio que, según los propios estudiantes de la institución, debería ser seguro para el estudio, la reflexión y el desarrollo personal y profesional.

No obstante, más allá del recuerdo que Varón Castañeda dejó entre sus allegados, la incertidumbre en torno a la investigación sigue generando expectativa y llamados a las autoridades para esclarecer el caso con celeridad y, asimismo, evitar que el lamentable hecho quede en la impunidad.

La institución aseguró que acompaña psicológicamente a los allegados del joven biólogo - crédito Universidad Nacional de Colombia

La investigación por este hecho se desarrolla de manera paralela a la que busca esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que fue brutalmente golpeado a la salida de una fiesta de Halloween hasta causarle la muerte en la madrugada del 31 de octubre.

En este otro caso, la investigación ya arroja los primeros resultados, dejando tres personas capturadas, siendo Juan Carlos Suárez el principal señalado de golpear hasta quitarle la vida al estudiante de séptimo semestre de una de las universidades más reconocidas del país.