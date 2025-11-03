Colombia

Francia Márquez rechazó ataque terrorista a su municipio, tras la ofensiva de las disidencias en Cauca: “Solo destruyen el futuro”

La vicepresidenta se pronunció frente al hecho en el que en Suárez, en el noroccidente del departamento, cayeron muertos dos civiles, entre ellos una menor, por cuenta de la activación de un carro bomba

La vicepresidenta Francia Márquez expresó
La vicepresidenta Francia Márquez expresó su rechazo ante lo sucedido en Suárez (Cauca) - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Un grave atentado con carro bomba en el municipio de Suárez, Cauca, cerca de la estación de Policía, generó zozobra en la madrugada del lunes 3 de noviembre de 2025. El ataque, atribuido al frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, dejó un saldo preliminar de dos civiles muertos, entre ellos una menor de edad, y un policía herido.

Esta incursión provocó una contundente reacción de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, que expresó su rechazo a la violencia que afecta a su municipio natal. En un comunicado oficial, la funcionaria remarcó la gravedad de los hechos y la urgencia de una respuesta estatal coordinada para combatir el accionar de estas estructuras de orden irregular.

“Expreso mi completo rechazo a las acciones terroristas ocurridas en la madrugada del día de hoy, producto de la acción cobarde de los grupos al margen de la ley”, afirmó la vicepresidenta, que recordó que el presidente Gustavo Petro ya había instruido a las autoridades a reforzar la seguridad en la región, como se precisó en el último Consejo de Seguridad, efectuado en Cali.

“El señor Presidente ordenó al Ministro de Defensa y a la Fuerza Pública redoblar los esfuerzos para evitar que hechos tan lamentables continuaran presentándose, especialmente en Cali, Jamundí, Buenos Aires y Suárez, Cauca”, declaró Márquez. Y también enfatizó que ha insistido de manera reiterada en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en el Cauca.

“He venido reiterando durante meses al señor Ministro de Defensa (Pedro Sánchez), que se cumpla con lo establecido en temas de Inteligencia Anticipativa y fortalecer con mayor presencia de la Fuerza Pública para lograr mejorar las condiciones de la seguridad del Departamento del Cauca y de la Región”, sostuvo la vicepresidenta, que no ocultó su molestia frente a lo sucedido.

En desarrollo...

