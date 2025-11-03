Colombia

Daniel Briceño denunció exceso de “burocracia” en entidad vinculada al PAE: “Gastan la plata de la comida de los niños en burocracia”

El concejal de Bogotá denunció que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar incrementó su nómina y presupuesto, mientras persisten advertencias sobre falta de recursos para la alimentación de estudiantes vulnerables

El concejal Daniel Briceño denuncia el aumento desproporcionado del gasto en personal de Alimentos para Aprender en Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá Daniel Briceño cuestionó severamente el incremento del gasto en personal de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, conocida como Alimentos para Aprender, señalando que el presupuesto destinado a este organismo ha aumentado de manera desproporcionada en los últimos años.

A través de su cuenta de X, Briceño expuso que, aunque la entidad depende del Ministerio de Educación y fue creada con fines estrictamente técnicos, su nómina experimentó una expansión considerable desde el cambio de gobierno.

“Mientras la contraloría advierte que no hay la suficiente plata para financiar y pagar la comida de los niños a través del programa de alimentación escolar, ese programa a nivel nacional con el cual se financia la comida que se le da a los niños más vulnerables y pobres en los colegios públicos de todo el país, pues el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y de una entidad que ya les voy a contar, se está gastando la plata de la comida de los niños en, literalmente, burocracia”, señaló Briceño.

En palabras del concejal, la Unidad tiene como función principal brindar asistencia técnica y monitorear la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en municipios y gobernaciones, sin responsabilidad directa en la contratación o el suministro de alimentos.

El concejal de Bogotá denunció un exceso de burocracia en entidad del Ministerio de Educación - crédito red social X

Esta es una entidad únicamente de carácter técnico. Ellos no son los responsables ni de contratar el PAE, ni de contratar los alimentos, sino que únicamente lo que hacen es asistir técnicamente a los municipios y monitorear que en los municipios se contrate y se ejecute el PAE”, explicó Briceño, según lo publicado en su cuenta de X.

La controversia se centra en el hecho de que durante el gobierno anterior, bajo la administración de Iván Duque, fueron contratadas veintiocho personas a través de prestación de servicios, por un valor total de mil cuatrocientos noventa y dos millones de pesos. Este nivel de contratación, de acuerdo con Briceño, era suficiente para cumplir la función técnica de la Unidad.

Sin embargo, tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y con Daniel Rojas a la cabeza del Ministerio de Educación, el número de contratos se habría multiplicado de manera “alarmante”.

El concejal declaró que para 2025 la cifra asciende a 259 contratistas, con un presupuesto asignado de catorce mil novecientos sesenta y siete millones de pesos. “Pasamos de tener veintiocho contratos de prestación de servicios por mil cuatrocientos noventa y dos millones en 2022 a tener en el 2025 doscientos cincuenta y nueve contratistas por catorce mil novecientos sesenta y siete millones”, puntualizó Briceño.

El presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar habría crecido un 903% en contratación de personal desde 2022, según Daniel Briceño - crédito red social X

El cabildante enfatizó el crecimiento porcentual, calificando de “exceso de burocracia” este aumento: “Esta contratación de personal en esta unidad, que únicamente es de apoyo y asesoría técnico, aumentó en un novecientos tres por ciento”.

Además, advirtió que solo entre 2024 y 2025 las órdenes de prestación de servicios subieron ciento noventa y siete por ciento y el valor de los contratos, ciento nueve por ciento.

Briceño manifestó su preocupación por el uso de los recursos dirigidos a la alimentación infantil, preguntándose: “¿Cuántas raciones de comida se pueden pagar con catorce mil millones de pesos que usted está gastando en politiquería a través de Alimentos para Aprender?”.

También sostuvo que mientras la Contraloría advierte sobre la insuficiencia de fondos para alimentar a los estudiantes más vulnerables, la actual gestión del Ministerio de Educación estaría usando dichos recursos para fines burocráticos y políticos.

Finalmente, el concejal insistió en la necesidad de una explicación pública por parte del ministro Rojas sobre el destino de estos fondos y el motivo detrás del aumento significativo en la contratación, reiterando: “El señor ministro de Educación, a través de Alimentos para Aprender, convirtió la plata de la comida de los niños en un fortín burocrático”.

