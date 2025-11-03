Colombia

Como un boomerang: Petro habló de la poca inteligencia que hay en quienes insultan, pero recordaron que así son sus aliados

Con un reflexivo mensaje, el presidente buscó promover el respeto en redes sociales; sin embargo, con sus palabras expuso la falta de coherencia dentro de su propio movimiento político

Gustavo Petro respondió a una usuaria en X con una reflexión sobre groserías e inteligencia, pero su mensaje abrió un debate sobre el lenguaje en su círculo político - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a ser protagonista de una tendencia en redes sociales; todo comenzó cuando una usuaria lo insultó a través de su cuenta en X y el mandatario respondió con una frase que pretendía tener un tono reflexivo, pero sus palabras terminaron abriendo un nuevo debate sobre el comportamiento de varios de sus aliados políticos.

Petro escribió: “El tamaño de las groserías es inversamente proporcional al tamaño del cerebro. Dice la ciencia”. La publicación, que buscaba transmitir una idea sobre la relación entre el respeto y la inteligencia, llamó la atención.

Algunos usuarios aplaudieron el mensaje, mientras que otros le recordaron al presidente que dentro de su propio entorno político existen figuras que utilizan con frecuencia un lenguaje agresivo y ofensivo.

Gustavo Petro respondió a una usuaria en X con una frase sobre la relación entre groserías e inteligencia - crédito @petrogustavo/X

Daniel Rojas, un ministro con antiguos mensajes que resurgen

Las palabras del jefe de Estado reavivaron varios episodios llamativos. Uno de los más recordados tiene como protagonista al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ya que cuando asumió la dirección de la cartera, salieron a la luz antiguos mensajes suyos en redes sociales donde respondía con insultos a quienes cuestionaban sus ideas.

En aquella época, muchos usuarios criticaron la contradicción entre su papel como representante del sector educativo y el tono de sus intervenciones digitales.

Usuarios recordaron los mensajes del ministro Daniel Rojas Medellín, que en el pasado respondió con insultos a críticos en redes sociales - crédito @DanielRMed/X

“Wally” justificó su vocabulario ofensivo

Otro episodio que volvió a la conversación ocurrió tras la consulta interna del Pacto Histórico, del 26 de octubre de 2025, cuando se conocieron las listas al Congreso y el nombre de la persona que competirá por la candidatura presidencial dentro del Frente Amplio.

En medio de ese proceso surgió la figura del creador de contenido Walter Alfonso Rodríguez, conocido como “Me dicen Wally”; su incorporación a la lista del Senado generó controversia por sus respuestas a opositores en redes.

Walter Alfonso Rodríguez, “Me dicen Wally”, candidato al Senado por el Pacto Histórico, también fue cuestionado por su lenguaje agresivo contra opositores - crédito @MeDicenWally/X

En una de ellas, escribió frases como “llóralo”, mientras que en otra dirigió un mensaje a la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, que cuestionó su vocabulario en menos de 24 de haber obtenido unos buenos resultados: “Mejor ser grosero a un traidor de los universitarios. Buen día, Jennifer”.

crédito @MeDicenWally/X
crédito @MeDicenWally/X

La publicación de Wally provocó reacciones inmediatas. Varios sectores cuestionaron que un aspirante respaldado por el Pacto Histórico usara ese tipo de expresiones, especialmente luego del mensaje del propio presidente sobre la relación entre lenguaje y pensamiento.

El caso Levy Rincón y su lenguaje ofensivo y provocador

Otro nombre que suele aparecer en estos debates es el del activista Levy Rincón, conocido por su estilo directo y su defensa abierta del Gobierno nacional. En sus publicaciones, es común encontrar expresiones cargadas de insultos, lo que siempre provoca críticas, incluso entre simpatizantes del oficialismo.

Pese a su trabajo en Rtvc - Sistema de medios públicos, el creador de contenido sostuvo un tono grosero en redes sociales que contrastó con el ideal de mesura que el presidente buscó proyectar con su mensaje.

Levy Rincón, conocido defensor del Gobierno y figura en Rtvc, mantiene un lenguaje marcado por los insultos - crédito @LevyRincon/X

La respuesta de Petro, que pretendía ser una reflexión sobre la manera de expresarse en redes, terminó volviéndose contra su propio entorno. Para muchos observadores, el episodio revela una contradicción entre el discurso presidencial y la conducta pública de varios de sus aliados.

Mientras el mandatario asocia la grosería con una falta de inteligencia, dentro del mismo círculo político proliferan figuras que basan su comunicación en la confrontación y el insulto. El mismo presidente ha sido señalado por varios sectores por su lenguaje en redes sociales, en donde lanza acusaciones sin pruebas contra sus contradictores.

El debate sigue abierto y algunos defienden la idea de que el presidente tiene razón en llamar a una conversación más respetuosa; otros le reclaman coherencia con los comportamientos de quienes lo acompañan. Lo cierto es que la frase continúa resonando, no solo como una observación filosófica, sino como un espejo que refleja las contradicciones dentro del propio proyecto político que hoy ocupa el poder.

