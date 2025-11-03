Colombia

Andrés Forero se volvió a despachar contra el nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud: “Maraña de impedimentos”

El congresista del Centro Democrático le recordó a Camacho de “acumular sanciones judiciales y de dejar sin atención médica a miles de afiliados” debido a retrasos en pagos a clínicas

El legislador Andrés Forero cuestionó
El legislador Andrés Forero cuestionó la designación de Bernardo Camacho como superintendente nacional de Salud - crédito @AForeroM

El reciente nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente Nacional de Salud ha provocado una ola de críticas y advertencias públicas provenientes de diversos sectores políticos colombianos.

El congresista Andrés Forero, del partido Centro Democrático, manifestó en la red social X volvió a mostrar su preocupación por lo que calificó como una “maraña de impedimentos” en el órgano de control sanitario el nombramiento de Camacho, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que este cambio podría acarrear para las entidades intervenidas, especialmente la Nueva EPS.

El congresista difundió un video ampliando sus objeciones y subrayó la gravedad del proceso.

Desde su perfil oficial, Forero cuestionó a Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por designar a Camacho al frente de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), pese a su historial reciente como agente interventor de la Nueva EPS, uno de los actores principales del sistema de salud.

Andrés Forero llamó "despropósito" el
Andrés Forero llamó "despropósito" el nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud - crédito @AForeroM

“Nombraron un Supersalud que además de ser responsable de la tragedia de Nueva EPS, tiene una maraña de impedimentos”, dijo el parlamentario, enfatizando que el funcionario enfrenta múltiples conflictos de interés derivados de sus gestiones pasadas.

El video publicado por Forero contiene críticas puntuales acerca de las sucesivas intervenciones en la Supersalud durante las últimas semanas.

En sus declaraciones, mencionó que “en menos de dos semanas tuvimos tres superintendentes, dos de ellos encargados, además de los dos viceministros del Ministerio de Salud y Protección Social, y ahora al incompetente Bernardo Camacho”. En su visión, la inestabilidad institucional ha afectado la confianza en la gestión del sector.

Como figura central en la intervención de la Nueva EPS, Camacho permaneció nueve meses al frente del proceso. Según el congresista, “tiene prácticamente diez años de arresto acumulado por cuenta de los desacatos a fallos de tutela”.

El militante del Centro Democrático advirtió sobre los retrasos sistemáticos en los pagos a clínicas y hospitales durante la administración de Camacho, situación que, según él, “prácticamente dejó a los afiliados sin poder ser atendidos en distintas clínicas y hospitales del país”.

Andrés Forero le recordó a Bernardo Camacho que es el responsable de las intervenciones que hicieron a la Nueva EPS y que ocasionaron el desastre actual de salud - crédito @AForeroM

Las objeciones del congresista se profundizaron al señalar una posible incompatibilidad con las funciones de Camacho.

“No tiene presentación que apenas se posesiona, y se conoce el documento donde teóricamente tenía que presentar sus posibles conflictos de interés, él haya dicho que no tenía interés directo o actuaciones dentro del año anterior que pudieran afectar su juicio, cuando hasta agosto fue agente interventor de Nueva EPS”, afirmó.

Forero insistió en que Camacho “se tiene que declarar impedido para conocer cualquier clase de actuación de Nueva EPS porque él estuvo allá como interventor”.

El papel de Bernardo Camacho incluye la suscripción de “contratos con miles de IPS en el país”, hecho que, según Forero, extiende la red de posibles conflictos y obliga a la institución a evaluar la designación de “superintendentes ad hoc para todo”.

Andrés Forero cuestionó a Gustavo
Andrés Forero cuestionó a Gustavo Petro el nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud - crédito Montaje Infobae

El parlamentario agregó que los acuerdos realizados durante la gestión de Camacho, particularmente aquellos relacionados con la compra conjunta de medicamentos y las intervenciones en otras Entidades Promotoras de Salud (EPS), refuerzan la necesidad de apartarlo del conocimiento de determinados procesos regulatorios.

En medio de un ambiente político tenso, la designación de Camacho se suma a la incertidumbre por los recientes cambios en la cabeza de la Supersalud, con tres superintendentes en un margen breve de tiempo y cuestionamientos sobre la idoneidad y transparencia del proceso de nombramiento.

“Qué despropósito, tendrán que nombrar Superintendente ad hoc para Nueva EPS y todos los actores con los que firmó contratos”, sentenció Forero en X, trazando un panorama de desconfianza sobre la capacidad de la autoridad sanitaria para garantizar transparencia y autonomía.

La postura de Forero representa la preocupación de varios sectores sobre la posible afectación en la imparcialidad y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud.

Testigo revela nuevos detalles del

Plan retorno EN VIVO, siga

Sergio Fajardo aclaró si se

Cruzeiro sigue de cerca la

María Fernanda Cabal se sumó
Organización social denuncia aparición de

La inesperada reacción de Beéle

Cruzeiro sigue de cerca la

