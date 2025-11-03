Colombia

Abelardo de la Espriella habló de los desacuerdos que ha tenido con el expresidente, pero admitió que “Uribe es el mesías de la política”

En conversación con Infobae Colombia, el precandidato presidencial reconoció que tuvo desacuerdos puntuales con el líder del Centro Democrático, pero dejó en claro que mantiene su admiración y respeto hacia el exjefe de Estado, a quien considera una figura indispensable en el panorama político nacional

Guardar
El precandidato presidencial explicó que su relación con Uribe se basa en coincidencias ideológicas y en una visión compartida sobre el rumbo del país - crédito Infobae Colombia

El abogado, empresario y ahora precandidato presidencial Abelardo de la Espriella ofreció una entrevista a Infobae Colombia, en la que abordó distintos temas sobre su proyecto político, su visión del país y sus alianzas.

Uno de los momentos más comentados de la conversación giró en torno a su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático y figura clave dentro del sector político que el litigante busca representar.

La cercanía entre ambos no es un secreto. Durante años, el abogado expresa su admiración por el exmandatario y defiende su legado en distintos espacios públicos; además que en el pasado fue su propio defensor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrevista, De la Espriella reiteró ese respeto, aunque también reconoció que han existido desacuerdos: “Yo estaba en desacuerdo con muchas cosas de él, pero el tiempo le da la razón. Tengo que decirlo. En principio he estado en desacuerdo, se lo he manifestado y una vez ha pasado cierto tiempo, resulta que el que tenía razón era él”.

El abogado y empresario Abelardo
El abogado y empresario Abelardo de la Espriella aseguró que su independencia de criterio no lo aleja de lo que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @delaespriella_style/Instagram

El precandidato insistió en que, pese a las diferencias, mantiene independencia de criterio y no teme expresar sus puntos de vista: “Por supuesto, tengo mi propio criterio, pero él es un hombre que conoce mucho la política y conoce mucho al país. Y el 99,99% de las veces termina teniendo razón. Pero aun cuando ocurre algo con lo que no estoy de acuerdo, lo manifiesto porque yo nunca me quedo callado”.

De la Espriella también aprovechó la conversación para hablar sobre la posibilidad de contar con Uribe como parte de su eventual fórmula presidencial, una idea que en el pasado había manifestado abiertamente.

No obstante, es importante recordar que esa posibilidad hoy está descartada, pues el exmandatario optó por aspirar de nuevo al Senado a través de su partido, ocupando el lugar número 25 en la lista, con el propósito de atraer un gran número de votos y así fortalecer la representación de su colectividad en el Congreso.

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que su admiración por Álvaro Uribe no es una cuestión de conveniencia, sino de reconocimiento a su liderazgo y trayectoria - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

¿Quién será la fórmula vicepresidencial de Abelardo “Tigre” de la Espriella?

Aun así, De la Espriella no dudó en dejar clara su posición, en conversación con Infobae Colombia: “Ahora, si tú me preguntas a mí cuál sería la fórmula ideal para la vicepresidencia, pues la fórmula ideal sería el presidente Uribe, porque él es el mesías de la política y tener al mejor jugador de la política en la banca me parece un despropósito”.

En sus palabras, la admiración por el exmandatario va más allá de lo político, pues lo considera un referente de liderazgo, disciplina y compromiso con el país.

“Él conoce la política como nadie y entiende la realidad nacional desde la experiencia. Ha cometido errores, como todos, pero su visión de Estado y su capacidad de trabajo son incuestionables”, expresó durante el diálogo.

El precandidato declaró que, en caso de no poder contar con el expresidente, le gustaría compartir su proyecto con alguno de sus hijos - crédito Infobae Colombia

El empresario también mencionó que, en caso de no poder contar con el ex jefe de Estado Álvaro Uribe, le gustaría ver a uno de sus hijos acompañándolo en la campaña.

“Si tú me preguntas cuál sería la segunda mejor fórmula para mí, uno de sus dos hijos (Jerónimo o Tomás), porque están bien criados, porque tienen genética, porque son empresarios, porque hay gente que comparte los mismos principios y valores fundacionales que yo defiendo”, añadió durante la conversación con Infobae Colombia.

De la Espriella reafirmó que su proyecto político no busca acuerdos por conveniencia, sino una unión basada en valores: “Esto no puede ser una alianza de intereses, una alianza politiquera o una alianza por puestos y contratos. Esto tiene que ser una alianza en torno a principios y valores fundacionales, que es lo que yo defiendo”.

Tomás y Jerónimo, hijos del
Tomás y Jerónimo, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, son los empresarios más cotizados por De la Espriella para ser su fórmula vicepresidencial - crédito red social Facebook

Sus declaraciones reflejaron la intención de mantener una línea política coherente con las ideas que ha defendido durante años. Aunque reconoce las diferencias con Álvaro Uribe, su discurso muestra una clara admiración y una voluntad de mantener ese vínculo político e ideológico.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaÁlvaro UribeDe la Espriella y UribePrecandidatos presidencialesFórmula vicepresidencual De la EspriellaElecciones ColombiaElecciones 2026EntrevistaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 3 de noviembre de USD a COP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 3 de noviembre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Plan retorno EN VIVO: más de 3,1 millones de vehículos se han movilizado por las principales carreteras del país

Las autoridades de tránsito de la capital del país informan, a través de sus redes sociales, sobre el avance de esta medida que busca facilitar el ingreso de los viajeros

Plan retorno EN VIVO: más

Así de alta es la pensión vitalicia a la que pueden acceder los políticos en Colombia para vivir bien el resto de su vida

La normativa especial para altos funcionarios perpetúa desigualdades y suscita cuestionamientos sobre el futuro del sistema de jubilaciones

Así de alta es la

Desalojo en hacienda Japio desata alarma ambiental en Cauca: uno de los últimos bosques secos de Colombia estaría en riesgo

Enfrentamientos entre autoridades y ocupantes indígenas en la hacienda provocaron daños a la reserva, considerada vital para la conservación de especies amenazadas y la conectividad biológica en el suroccidente del país

Desalojo en hacienda Japio desata
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’,

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

ENTRETENIMIENTO

La ‘Barbie colombiana’ confesó que

La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Deportes

Carlos Antonio Vélez destacó a

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”