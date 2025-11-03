Colombia

Abatido alias Gerson, señalado explosivita del ELN, operador de drones y asesino de campesinos y uniformados, en Norte de Santander

Henry Amaya Ramírez, señalado como uno de los principales responsables de atentados y asesinatos en el noreste colombiano, fue neutralizado en una operación conjunta de Fuerzas Militares y judiciales

Guardar
La neutralización de Henry Amaya
La neutralización de Henry Amaya Ramírez, alias Gerson, debilita la estructura criminal del ELN en el noreste de Colombia - crédito composición fotográfica

Fue abatido Henry Amaya Ramírez, conocido como alias Gerson, lo que representó un golpe significativo para las estructuras criminales que operan en el noreste de Colombia.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció a través de su cuenta de X que las fuerzas de seguridad lograron neutralizar a este individuo, identificado como uno de los principales operadores de explosivos y drones del cartel ELN, además de ser responsable de múltiples asesinatos de campesinos y miembros de la fuerza pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo, desarrollado en Ocaña, Norte de Santander, se enmarcó en el Plan Ayacucho Plus Operación Catatumbo y contó con la participación coordinada del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Con base en la información publicada por el ministro Sánchez en su mensaje, la acción permitió la neutralización de alias Gerson, que acumulaba más de 14 años de actividad delictiva y había intervenido en numerosos homicidios contra civiles y uniformados.

Alias Gerson era uno de
Alias Gerson era uno de los principales operadores de explosivos y drones del cartel ELN, responsable de múltiples asesinatos - crédito @PedroSanchezCol / X

Entre sus crímenes figuran asesinatos de comandantes de estación y atentados perpetrados con drones, en los que también resultaron muertos militares y policías.

El ministro subrayó que “este resultado afecta de manera directa la capacidad terrorista y letal de estos bandidos en el Catatumbo, debilitando su proyección terrorista y del narcotráfico en Ocaña, El Tarra, Teorama, San Calixto y Convención”. Además, durante la operación se incautó armamento, lo que refuerza el impacto sobre la logística de la organización criminal.

El ministro de Defensa enfatizó el compromiso de la fuerza pública en la lucha contra los carteles del narcotráfico que delinquen en el país, asegurando que las acciones se realizan bajo el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para salvaguardar la vida de los colombianos.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó la afectación directa a la capacidad terrorista y de narcotráfico en Catatumbo - crédito @PedroSanchezCol / X

Pedro Sánchez instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, proporcionando líneas de contacto para denuncias: 314 358 7212 para reportar actividades criminales, 107 y 157 como líneas generales, 147 y 165 para los Gaulas y 141 para casos de reclutamiento infantil, garantizando absoluta reserva en la información suministrada.

Abatido alias Demetrio, articulador financiero del ELN

Otra reciente operación militar en el municipio de Totoró, en el departamento de Cauca, resultó en la muerte de José Manuel Ocampo López, alias Demetrio o “Espaguetis”, identificado como el principal articulador financiero del Frente de Guerra Sur Occidental del ELN.

En el desarrollo de esta acción conjunta, las Fuerzas Militares lograron la incautación de armas cortas, munición, granadas hechizas y 35 detonadores, así como material de intendencia, propaganda —incluyendo brazaletes y una bandera del ELN—, equipos de comunicaciones, documentos y dinero en efectivo.

De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional, la neutralización de alias Demetrio representa un golpe significativo para la estructura operativa, financiera y logística del ELN en la región.

La neutralización de alias Demetrio
La neutralización de alias Demetrio debilita la estructura operativa, financiera y logística del ELN en Cauca y Huila - crédito @COL_EJERCITO / X

La organización bajo su mando ejercía control y coordinación logística, financiera y territorial en los departamentos de Cauca y Huila, afectando la seguridad y la movilidad en estas zonas.

En el comunicado, la institución castrense subrayó que la muerte de este cabecilla debilita la capacidad de planeamiento de acciones criminales, así como las comunicaciones y la consolidación de la estructura delictiva.

De acuerdo con las autoridades, alias Demetrio estaba señalado por su participación en atentados contra la fuerza pública y por el cobro de extorsiones a los habitantes de los municipios de El Tambo y López de Micay, ambos en Cauca. Además, tenía antecedentes por su implicación en acciones terroristas y en el secuestro masivo ocurrido en la iglesia La María, en la ciudad de Cali.

Autoridades incautaron armas, munición, granadas,
Autoridades incautaron armas, munición, granadas, detonadores, propaganda y dinero en efectivo durante la acción contra el ELN - crédito @COL_EJERCITO / X

En 2014, fue capturado en una operación coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, aunque posteriormente habría retornado al ELN para asumir nuevamente el rol de articulador financiero, coordinando economías ilícitas y redes de apoyo logístico en el suroccidente del país.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar las operaciones para garantizar la seguridad de la población colombiana.

Temas Relacionados

Alias GersonELNNorte de SantanderExplosivistataque a la fuerza públicaColombia-Noticias

Más Noticias

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

El ‘streamer’ colombiano responsabilizó al cantante por el bloqueo de su nuevo video musical, desatando una ola de reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la supuesta intervención del “Ferxxo” en la plataforma

Westcol acusó a Feid de

Exfiscal Barbosa lanzó sablazo a Petro, por su hipótesis sobre el asesinato del magistrado Gaona: “No tiene derecho a pasar por encima de las víctimas”

La controversia por las recientes afirmaciones del primer mandatario, que sigue sin reconocer la responsabilidad del M-19 en el crimen del togado, encendió las redes sociales y planteó un urgente debate sobre la memoria y el respeto a los que sufrieron la tragedia del 6 de noviembre de 1985

Exfiscal Barbosa lanzó sablazo a

Pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo: horarios, corredores y restricciones que modificarán el retorno

La medida aplicará horarios diferenciados para placas pares e impares, abarcando nueve corredores estratégicos y sumando controles adicionales en Cundinamarca para optimizar el flujo de automóviles

Pico y placa regional en

Abelardo de la Espriella desafía a Iván Cepeda tras su negativa a confrontar ideas cara a cara: “Vamos a ver de qué estás hecho”

El abogado y precandidato presidencial criticó la decisión del senador del Pacto Histórico, calificándola como una estrategia de evasión ante la confrontación política

Abelardo de la Espriella desafía

Alto Baudó declaró calamidad pública por inundaciones: se contabilizan más de 10.000 damnificados

La instalación de albergues y ollas comunitarias busca garantizar alimentación y refugio a familias desplazadas, mientras se evalúan daños y se coordinan acciones para la recuperación de la infraestructura local

Alto Baudó declaró calamidad pública
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Westcol acusó a Feid de

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

Shakira calificó su presentación en Bogotá como “un abrazo de alma”: publicó video

Descubre cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix en Colombia para maratonear esta noche

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ conmovió a sus seguidores tras confesar dolorosa etapa: “Fui víctima de abuso”

Deportes

Denuncian que Deportivo Pereira estaría

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia