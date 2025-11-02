Sentenciaron a más de 43 años de prisión a hombre por feminicidio de la joven Emily Villalba en Chocontá, Cundinamarca

El agresor fue identificado como Marco Antonio Parra Rodríguez - crédito Montaje Infobae

Una jueza de Cundinamarca impuso una condena de 43 años y 9 meses de prisión a Marco Antonio Parra Rodríguez por feminicidio agravado en el municipio de Chocontá.

Parra Rodríguez fue hallado responsable de la muerte de una menor de 15 años, identificada como Emily Villalba, en hechos ocurridos en la vereda Pueblo Alto Viejo.

Durante el proceso, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) recopiló evidencias clave, entre las que se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad, pruebas periciales de ADN y objetos personales hallados en la zona boscosa donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

Gracias al análisis de estas pruebas, las autoridades confirmaron que Parra Rodríguez fue la última persona en contacto con la adolescente.

El hombre había sido capturado desde el 15 de marzo de 2025 por el crimen contra la menor Emily Villalba - crédito Colprensa

Las verificaciones en el sitio permitieron incautar una prenda, un bolso y un teléfono celular asociados al acusado. La investigación, que se extendió durante varios días meses, incluyó la búsqueda y posterior captura de Marco Antonio Parra en una zona rural de Facatativá por parte de la Sijín Cundinamarca.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el operativo permitió que el señalado agresor fuera puesto a disposición de la Fiscalía, organismo que adelantó el proceso judicial hasta lograr la sentencia condenatoria. El caso generó gran rechazo en la comunidad local y regional.

El fallo fue emitido por una juez penal de conocimiento, quien valoró las pruebas que vincularon a Parra Rodríguez con el crimen y determinó la sanción conforme al delito de feminicidio agravado. Las pruebas de ADN resultaron determinantes al establecer la presencia del material genético del procesado en el cuerpo de Emily Villalba.

La Fiscalía y las autoridades de Cundinamarca continúan con el acompañamiento a la familia de la víctima y reiteraron el impacto social del hecho, que provocó manifestaciones de repudio.

La captura del condenado se logró en zona rural de Facatativá, luego de meses de investigaciones y operativos coordinados entre la Sijín de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Así ocurrió el crimen de Emily Villalba en Chocontá, Cundinamarca

Una llamada anónima fue determinante para que las autoridades de Chocontá, Cundinamarca, localizaran el cuerpo de Emily Dayana Villalba, una menor de 15 años encontrada sin vida en zona rural del municipio.

La adolescente había sido reportada como desaparecida la noche del 12 de marzo de 2025. Inmediatamente, se desplegó una búsqueda conjunta entre uniformados y vecinos, tras recibir la alerta en la estación policial a las 7:15 p. m.

El comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, coronel Andrés Serna, explicó en su momento a Noticias Caracol que, una vez tuvieron conocimiento del caso, se organizó un operativo que derivó en el hallazgo de la joven en una zona boscosa de la vereda Pueblo Viejo Alto.

El oficial detalló que la menor presentaba “laceraciones y hematomas en el cuello” y fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín de Porres de Chocontá, aunque ingresó sin signos vitales. La hipótesis preliminar indicó que falleció por asfixia mecánica.

La víctima fue identificada como Emily Dayana Villalba - crédito Redes sociales

Un aspecto crucial en la investigación fue que los agentes, guiados por la señal del teléfono móvil de Emily Villalba, realizaron varias llamadas hasta escuchar el timbre del aparato y así ubicar el lugar exacto donde ella se encontraba.

Según la reconstrucción de los hechos, un vecino conocido por la familia fue una de las últimas personas que vio con vida a la joven.

El alcalde de Chocontá, Javier Garzón, reveló que la menor fue vista tras salir de una cita odontológica y dirigirse hacia su vivienda en la vereda Pueblo Viejo.

Tanto el mandatario como el coronel Serna coincidieron en que el responsable, Marco Antonio Parra, había sido captado en cámaras en compañía de la víctima, información que resultó crucial para el avance del proceso investigativo.